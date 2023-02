[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



2月15日(水)にライブDVD&Blu-ray「Wolf Complete Works VIII ~Break and Cross the Walls 2022~」をリリースするMAN WITH A MISSION。発売日当日の19:00からオフィシャルYouTubeチャンネルにて、一夜限りの副音声解説付きライブ上映を行うことが急遽決定した。







DVD&Blu-ray「Wolf Complete Works VIII ~Break and Cross the Walls 2022~」は11月5日(土)、6日(日)に開催された「MAN WITH A MISSION presents ~Break and Cross the Walls Tour 2022~」有明アリーナ公演を収録した映像作品。



2021年11月に『Break and Cross the Walls I』、2022年5月に『Break and Cross the Walls II』という2枚の連作アルバムを立て続けにリリースし、未曽有の事態となったコロナ禍の世界に新世界を提示したMAN WITH A MISSION。連作アルバムに続く初の試みとして、各会場2日間の開催のもと、1日目は『Break and Cross the Walls I』の楽曲を中心に、2日目は『Break and Cross the Walls II』の楽曲を中心にパフォーマンスを構成。各地でチケットは即日完売となり大きな反響を呼んだ。追加公演として行われた有明アリーナはライブハウス公演を進化させ、ストリングス隊を加えた演奏編成と映像・照明演出も加わり、新たな歩みを始めたバンドの必見公演となった。



先頃、miletとコラボレーションした新曲「絆ノ奇跡」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』のオープニング主題歌を担当することが発表されたばかりのMAN WITH A MISSION。15日(水)19時から配信されるスペシャル番組では、メンバーのJean-Ken Johnnyがスタッフと共に、この公演からセレクトされたライブ映像と共に約1時間ツアー公演を振り返る。ファンはもちろんのこと、ぜひ多くの視聴者に目撃してもらいたい。





■リリーススペシャルプログラム

「Wolf Complete Works VIII ~Break and Cross the Walls Tour 2022~」

発売記念プレミア副音声ライブ上映

配信URL https://youtube.com/live/IHejJVE_1-s

配信チャンネル MAN WITH A MISSION OFFICIAL YOUTUBE @mwamjapan

https://www.youtube.com/@mwamjapan/



■ツアー情報

MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~

JAPAN TOUR

<LIVE HOUSE MISSION>

3/ 8(水) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

3/14(火) 茨城・つくば PARKDINER

3/17(金) 熊本・B.9 V1 W/GUESTBAND

3/19(日) 大分・DRUM Be-0

3/21(火・祝) 山口・周南RISING HALL W/GUESTBAND

3/24(金) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

3/26(日) 愛媛・松山 W studio RED W/GUESTBAND

3/29(水) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

4/ 5(水) 秋田・Club SWINDLE

4/ 7(金) 石川・金沢EIGHT HALL

4/11(火) 岐阜・Club-G

4/13(木) 滋賀・U☆STONE W/GUESTBAND

4/20(木) 北海道・Zepp Sapporo

4/22(土) 北海道・小樽GOLD STONE W/GUESTBAND

4/24(月) 北海道・帯広MEGA STONE W/GUESTBAND

4/29(土) 沖縄・ミュージックタウン音市場 W/GUESTBAND

4/30(日)沖縄・桜坂セントラル



<HALL MISSION>

7/12(水) 新潟・新潟県民会館 大ホール

7/17(月・祝) 高知・高知県立県民文化ホール・オレンジホール

7/19(水) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール)

7/25(火) 長野・ホクト文化ホール

7/26(水) 栃木・栃木県総合文化センター

8/ 5(土) 鹿児島・宝山ホール(鹿児島県文化センター)

8/ 7(月) 福岡・福岡サンパレスホテル&ホール

8/11(金・祝) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

8/13(日) 山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

8/14(月) 宮城・仙台サンプラザホール

8/18 (金) 北海道・旭川市民文化会館

8/19 (土) 北海道・苫小牧市民会館

8/22 (火) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

8/23 (水) 広島・広島文化学園HBGホール

8/30 (水) 群馬・高崎芸術劇場

9/ 1 (金) 山口・下関市民会館 大ホール

9/ 3 (日) 鳥取・米子コンベンションセンターBIG SHIP



■イベント出演情報

2023年2月25日(土) WOKEUPFEST 2023

インドネシアIstora Senayan, GBK Sports Complex Jakarta

https://wokeupfest.com/



2023年4月1日(土) KNOTFEST JAPAN 2023

千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール

https://knotfestjapan.com/

*再々振替公演



2023年6月11日(日) ROCK FOR PEOPLE

チェコ

https://rockforpeople.cz/en/



2023年6月30日(土) RESURRECTION FEST ESTRELLA GALICIA 2023

スペイン

http://resurrectionfest.es



■発売商品情報

Wolf Complete Works VIII ~Break and Cross the Walls Tour 2022~

<DVD> 品番:SRBL-2120~2121 価格:¥5,456(税抜)¥6,002(税込)

<Blu-ray> 品番:SRXL-368 価格:¥5,909(税抜)¥6,500(税込)

予約リンク https://MWAM.lnk.to/SdG0I3



■配信リンク

MAN WITH A MISSION「Break and Cross the Walls I」

https://MWAM.lnk.to/BCW1WN

MAN WITH A MISSION「Break and Cross the Walls II」

https://MWAM.lnk.to/BCW2WN



【プロフィール】

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド、MAN WITH A MISSION。メンバーはTokyo Tanaka(ボーカル)、Jean-Ken Johnny(ギター、ボーカル、ラップ)、Kamikaze Boy(ベース)、DJ Santa Monica(DJ)、Spear Rib(ドラム)。2010年に突如音楽シーンに登場。日本武道館、横浜アリーナ、幕張メッセ、さいたまスーパーアリーナ、阪神甲子園球場でそれぞれのワンマン公演を即日SOLD OUTするなど、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。

多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を手掛け、幅広いファン層に支持を広げている。その活動範囲は国内のみならず海外へ広げ、全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びる。Zebrahead、Jimmy Eat Worldといったビッグネームと海外ツアーを敢行し、全英最大級の野外フェス、Reading and Leeds FestivalやDownload Festivalへの出演や、単独北米ツアーも実施。

生誕10周年を迎えた2020年以降も歩みを止めず、常に進化し続ける音楽シーンを牽引し続けるロックバンド。2021年には11月に約3年ぶりとなるオリジナルアルバム「Break and Cross the Walls I」、2022年5月に「Break and Cross the Walls II」とキャリア初の連作アルバムをリリース。2023年は待望のワールドツアーをスタートさせる。



