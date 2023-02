[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



2月22日(水)発売yama映像商品『the meaning of life TOUR 2022 at Zepp DiverCity』の発売を記念して、以下の対象店舗にてパネル展を実施いたします!

是非足をお運びください!





【実施期間】

2023年2月21日(火) ~ 2023年2月27日(月)

※実施期間は前後する可能性がございますので、予めご了承ください。



【実施店舗】

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/yama/shoplist/230222-2/

※実施店舗は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。



さらに、購入特典絵柄も解禁となりました。

各種数に限りがございますので、お早めにご予約ください!



【対象店舗/特典内容】

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く) ・・・ オリジナルL判フォトカード

■楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

■Amazon.co.jp ・・・ ビジュアルシート2枚セット

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルカラビナ

■Sony Music Shop ・・・ オリジナルクリアしおり

■yama応援店 ・・・ オリジナル複製サイン入りポストカード



ご予約はこちら

https://yama.lnk.to/1mv3sS



【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。





「the meaning of life TOUR 2022 at Zepp DiverCity」





発売日:2023年2月22日(水)

Blu-ray盤SRXL 388 ¥7,260(税抜価格 ¥6,600)

DVD盤SRBL 2122 ¥6,160 (税抜価格 ¥5,600)



the meaning of life TOUR 2022ライブ映像

桃源郷

MonnWalker

ないの。

a.m.3:21

存在証明

マスカレイド

スモーキーヒロイン

Lost

光の夜

Oz.

ライカ

春を告げる

麻痺

くびったけ

それでも僕は



-ENCORE-

Hello/Hello (MAISONdes)

色彩

世界は美しいはずなんだ



the meaning of life TOUR 2022メイキング映像





▼yama Profile▼

SNSを中心にネット上で注目を集めるシンガー。

2018年よりYoutubeをベースにカバー曲を公開するなどの活動をスタート。2020年4月にリリースした自身初のオリジナル楽曲「春を告げる」が、MV再生回数1億回、ストリーミングの累計再生回数3億回を突破するなど絶えず注目を集め、現在の音楽シーンを象徴するアーティストの一人となっている。



Official Site : https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/

Instagram : https://www.instagram.com/ya.ma_00/

Twitter : https://twitter.com/douhwe

Staff Twitter : https://twitter.com/yama_official0

TikTok:https://www.tiktok.com/@yama_official_tiktok



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/11-15:46)