好評発売中『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(Nintendo Switch™/Steam(R))で、イベントクエスト「凶双襲来:呻き、滾る恐怖」が、明日2月23日(木・祝)に配信を予定。









2023年2月23日(木・祝)に配信予定







イベントクエスト「凶双襲来:呻き、滾る恐怖」



目的:紅蓮滾るバゼルギウス1頭と渾沌に呻くゴア・マガラ1頭の狩猟

目的地:水没林

参加・受注条件:MR10以上



このクエストをクリアして特別な重ね着防具「シロフクズクの耳当て」を生産しよう!



※ゲーム画面はNintendo Switch版のものです。



配信中のイベントクエスト情報は公式サイトでチェック

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/event-quest/









イベントクエストのダウンロード後は、オフラインでも無期限に遊べる!







各イベントクエストは、カムラの里や観測拠点エルガドにある「郵便屋」内のメニュー「追加コンテンツ」から受け取ることで、集会所クエストカウンター又は観測拠点カウンターの「イベントクエスト」から受注可能。

※受信にはインターネット接続が必要です。ダウンロード済みのクエストはオフラインでも無期限に遊べます。

※一部のイベントクエストには受注・参加条件がございます。

※ダウンロードコンテンツのご利用、及びインターネット通信プレイには、最新バージョンにアップデートする必要がございます。









商品情報









モンスターハンターライズ:サンブレイク

好評発売中 【2022年6月30日(木)発売】

プラットフォーム:Nintendo Switch™、Steam(R)

ジャンル:ハンティングアクション

プレイ人数:1人(通信プレイ時:最大4人)

CEROレーティング:C(15才以上対象)

プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。



※『モンスターハンターライズ:サンブレイク』から追加される様々な要素を遊ぶには、『モンスターハンターライズ』で【集会所クエスト★7「雷神」】をクリアする必要があります。また、最新の更新データで『モンスターハンターライズ』をアップデートする必要があります。

※『モンスターハンターライズ』のアップデートおよび『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。

※Nintendo Switchでインターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行う場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※上記プラットフォーム間で、クロスプレイ・クロスセーブは非対応となります。



