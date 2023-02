[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。1/28(土)に、約8か月ぶりとなる『=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」』の福岡公演を福岡市民会館でスタートさせ、3/2(木)には、東京・日本武道館での追加公演の開催も決定し話題となっているが、本日、=LOVEの過去のMusic Videoが一斉配信されることが発表された。



対象となるMusic Videoは、未配信の過去作で計31タイトルにも及び、2/1(水)0:00~から一斉配信がスタートする。(配信曲は、下記リストを参照。) ぜひ、各種ダウンロード・ストリーミングサービスにてMusic Videoをお楽しみいただきたい。



また、本日21:00~=LOVE Music Video集「過去最上キュン」の発売を記念してSHOWROOM特番「過去最上キュンのMV を教えて!スペシャル」(出演:大谷映美里、大場花菜、高松瞳、野口衣織、山本杏奈)の配信も実施される。生配信ならではの貴重なトーク内容にも大注目だ。



さらに先週配信がスタートした新曲「この空がトリガー」の先行配信を記念して、LINEMUSICキャンペーン開催とその詳細も発表となっている。再生回数に応じて応募特典がプレゼントされるという非常にスペシャルな内容となっているので、ぜひ奮ってご応募いただきたい。



★SHOWROOM特番「過去最上キュンのMV を教えて!スペシャル」

出演メンバー:大谷映美里、大場花菜、高松瞳、野口衣織、山本杏奈)

▼日時 1/31(火) 21:00~

▼URL:https://www.showroom-live.com/equal_love_official



★2/1(水)0:00~「Music Video」31タイトル一斉配信スタート!

https://equallove.lnk.to/ArtistPage

※Music Videoは2/1(水)0:00~から反映



【配信タイトル一覧】

Overture(新録)/ 記憶のどこかで / スタート! / ようこそ!イコラブ沼 / 今、この船に乗れ!/ アイカツハッピーエンド / Sweetest girl / 推しのいる世界 / My Voice Is For You in Okinawa / しゅきぴ / 流星群 / Oh!Darling / セノビーインラブ / 現役アイドルちゅ~ / 拝啓 貴方様 / 24/7 / お姉さんじゃダメですか? / cinema / 866 / ズッ友案件 / 夏祭り恋慕う/ 祝祭 / お姫様にしてよ! / Poison Girl / BPM170の君へ / 笑顔のレシピ / 知らんけど / 僕のヒロイン / 好きって、言えなかった / わたし、魔法使い / 真夜中マーメイド



★=LOVE 13th Single「この空がトリガー」LINE MUSICキャンペーン実施決定!

LINE MUSICで「この空がトリガー」をたくさん聴いてくださった方に、回数に応じて応募特典をプレゼント!



▼「この空がトリガー」を聴く

https://equallove.lnk.to/Kono_Sora_ga_Trigger_LM



▼LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはコチラ

https://www.sonymusic.co.jp/event/103065



<キャンペーン期間>

2023/2/1(水)~2023/2/15(水) 23:59





<特典内容>

A賞:555回以上再生した方

応募者の中から抽選で各メンバー15名様・合計150名様にメンバーサイン入りソロポスタープレゼント



B賞:300回以上再生した方

応募者全員に「この空がトリガー スマホ用壁紙」全種



C賞:55回以上再生

応募者全員に「この空がトリガー スマホ用壁紙」1種



※メンバーはランダムとなります。

※「この空がトリガー スマホ用壁紙」は、メンバーのサイン&メッセージデータ入りとなります。



<当選発表>

ご当選者様に賞品の送付をもって当選発表とさせていただきます。



<応募方法>詳細はHPをチェックください。



★=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」

1月28日(土) 福岡・福岡市民会館

2月4日(土) 宮城・仙台サンプラザホール

2月10日(金) 大阪・オリックス劇場

2月12日(日) 愛知・日本特殊陶業市民会館フォレストホール



<追加公演>決定!

3月2日(木) 東京・日本武道館



詳細はHPをチェック!

https://equal-love.jp/





★新曲「この空がトリガー」Music Video

https://www.youtube.com/watch?v=20QJax8CwQo



『この空がトリガー』

作詞:指原莉乃

作曲:塚田耕平

編曲:古川貴浩

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

Director:山戸結希

Choreographer:shoji(s**t kingz)

Producer:三池智之(north river)

Production Producer:渡辺洋朗、トルシエ(PARADE Tokyo)



★新曲「この空がトリガー」配信はこちら

https://equallove.lnk.to/Kono_Sora_ga_Trigger



★商品情報

【=LOVE 13thシングル「この空がトリガー」商品概要】

発売日:2023年2月22日(水)





■Type A

仕様:CD+DVD 品番:VVCL-2188~2189 価格:1,650円(税込)





■Type B

仕様:CD+DVD 品番:VVCL-2190~2191 価格:1,650円(税込)





■Type C

仕様:CD+DVD 品番:VVCL-2192~2193 価格:1,650円(税込)





■Type D

仕様:CD+DVD 品番:VVCL-2194~2195 価格:1,650円(税込)





■Type E(通常盤)

仕様:CD 品番:VVCL-2196 価格:1,100円(税込)



※≒JOYもカップリングに参加。



※商品タイトル、CD及びDVDの収録内容、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにてお知らせ致します。



★13thシングル発売記念 オンライン個別お話し会開催

2023年2月22日(水)発売、=LOVE 13thシングル『この空がトリガー』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンライン個別お話し会を開催!!



▼オンライン個別お話し会 開催日時

【日程】

2023年3月11日(土)

2023年3月21日(火・祝)

2023年3月26日(日)

2023年4月1日(土)

2023年4月2日(日)

2023年4月23日(日)

2023年4月29日(土)

2023年5月5日(金・祝)

2023年5月7日(日)

2023年5月27日(土)

2023年5月28日(日)



【時間】 ※全日程共通

開場時間/9:45 開始時間/10:00 終了時間/20:00

https://equal-love.jp/news/detail/6026



★13thシングル発売記念 個別お話し会開

【日程】 2023年4月30日(日)

【会場】 パシフィコ横浜 ホールD

https://equal-love.jp/news/detail/6233





★=LOVE Music Video集 「過去最上キュン」 発売中!

完全生産限定盤はミュージックビデオ 全50 曲に加え、メイキング映像 13 本、1st アルバム、9th シングル~12th シングルに収録されている特典バラエティ映像5本を収録したブルーレイディスク5枚組!



■完全生産限定盤 [Blu-ray5枚組] VVXL-120~4 / ¥10,780(税込)

収録内容:

ミュージックビデオ 全50曲、ミュージックビデオ メイキング映像 13本、

1stアルバム、9thシングル~12thシングルに収録されている特典映像をBlu-rayの高画質でお届け!



■通常盤 [Blu-ray] VVXL-125 / ¥8,580(税込)

収録内容:ミュージックビデオ 全50曲



■通常盤 [DVD 2枚組]VVBL-176~177 / ¥7,480(税込)

収録内容:ミュージックビデオ 全50曲



★=LOVE 『~齊藤なぎさ卒業コンサート~ 現役アイドルちゅ~ みんなのこと大好きだよ(ハート)』映像商品

2023年1月13日(金)にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催された『=LOVE ~齊藤なぎさ卒業コンサート~ 現役アイドルちゅ~ みんなのこと大好きだよ(ハート)』を映像商品化!



<商品概要>

タイトル:=LOVE ~齊藤なぎさ卒業コンサート~ 現役アイドルちゅ~ みんなのこと大好きだよ(ハート)

発売日:2023年3月22日(水)



■完全生産限定盤 [Blu-ray+CD]

VVXL-140~141 / ¥9,680(税込)

※初回仕様限定封入特典:生写真3枚封入



■初回仕様限定盤 [DVD]

VVBL-184 / ¥7,480(税込)

※初回仕様限定封入特典:生写真2枚封入



★=LOVE 全国ツアー2022 「どう考えても、君ってイコラブのこと好きじゃん」映像商品

2022年4月から5月にかけて開催された、=LOVE 全国ツアー2022 「どう考えても、君ってイコラブのこと好きじゃん」の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演を映像商品化!



<商品概要>

タイトル:=LOVE 全国ツアー2022 「どう考えても、君ってイコラブのこと好きじゃん」

発売日:2023年3月22日(水)



■初回仕様限定盤 [Blu-ray]

VVXL-142 / ¥8,580(税込)

※初回仕様限定封入特典:生写真ランダム1枚封入



■初回仕様限定盤 [DVD2枚組]

VVBL-186~187 / ¥7,480(税込)

※初回仕様限定封入特典:生写真ランダム1枚封入





★プロフィール

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」メジャーデビュー。これまでに12作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」でオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。2021年1月には日本武道館2days公演、7月には横浜アリーナ単独公演、9月には幕張メッセ 幕張イベントホール単独公演も開催。 2022年9月25日(日)には東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、過去最大規模となる「=LOVE 5th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を大成功に収める。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。



オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式twitter https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A



