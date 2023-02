[株式会社カプコン]





カプコンの人気シリーズ作品や関連商品をまとめてお得に購入できるCAPCOM BUNDLE FESTをSteam Storeにて開催中!この機会に選りすぐりの珠玉のタイトルを遊びつくそう!



CAPCOM BUNDLE FEST

終了日:2月28日(火)AM 2:59まで

Steam『BIOHAZARD PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/30664/BIOHAZARD_Pack/



バンドル価格:2,740円(税込)

【収録タイトル】

『バイオハザード0 HDリマスター』(ゲーム本編)

『バイオハザード HDリマスター』(ゲーム本編)

『バイオハザード4』(ゲーム本編)

『バイオハザード5』(ゲーム本編)

『バイオハザード6』(ゲーム本編)



Steam『アクションマスターピース パック』

https://store.steampowered.com/bundle/30665/_/



バンドル価格:5,815円(税込)

【収録タイトル】

『大神 絶景版』(ゲーム本編)

『ドラゴンズドグマ:ダークアリズン』(ゲーム本編)

『帰ってきた 魔界村』(ゲーム本編)

『鬼武者』(ゲーム本編)

『カプコン ベルトアクション コレクション』(ゲーム本編)

『ストライダー飛竜』(ゲーム本編)



Steam『ファイティング パック』

https://store.steampowered.com/bundle/30666/_/



バンドル価格:3,905円(税込)

【収録タイトル】

『ストリートファイターV』(ゲーム本編)

『カプコン ファイティング コレクション』(ゲーム本編)

『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』(ゲーム本編)

『ウルトラストリートファイターIV』(ゲーム本編)



Steam『ロックマン パック』

https://store.steampowered.com/bundle/30660/_/



バンドル価格:6,203円(税込)

【収録タイトル】

『ロックマン クラシックス コレクション』(ゲーム本編)

『ロックマン クラシックスコレクション 2』(ゲーム本編)

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』(ゲーム本編)

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』(ゲーム本編)

『ロックマン11 運命の歯車!!』(ゲーム本編)

『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』(ゲーム本編)



Steam『デッドライジング パック』

https://store.steampowered.com/bundle/30661/_/



バンドル価格:2,433円(税込)

【収録タイトル】

『デッドライジング』(ゲーム本編)

『デッドライジング 2』(ゲーム本編)

『デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード』(ゲーム本編)

『デッドライジング 3』(ゲーム本編)

『デッドライジング 4』(ゲーム本編)



Steam『逆転裁判123 成歩堂セレクション パック』

https://store.steampowered.com/bundle/30662/123/



バンドル価格:7,724円(税込)

【収録タイトル】

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』(ゲーム本編)

『逆転裁判123 成歩堂セレクション - 逆転裁判 メモリアルセレクション』(サウンドトラック)

『逆転裁判サウンドBOX - 逆転裁判 蘇る逆転』(サウンドトラック)

『逆転裁判サウンドBOX - 逆転裁判2』(サウンドトラック)

『逆転裁判サウンドBOX - 逆転裁判3』(サウンドトラック)



Steam『大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟- パック』

https://store.steampowered.com/bundle/30663/12/



バンドル価格:6,256円(税込)

【収録タイトル】

『大逆転裁判1&2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』(ゲーム本編)

『大逆転裁判 -成歩堂龍ノ介の冒險- 劇伴音樂大全集』(サウンドトラック)

『大逆転裁判2 -成歩堂龍ノ介の覺悟- 劇伴音樂大全集』(サウンドトラック)





