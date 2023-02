[株式会社カプコン]

株式会社カプコンは、2023年2月22日の「猫の日」を記念し、『モンスターハンター』シリーズと『いなばCIAOちゅ~る』の異色のコラボレーション商品をカプコン直営店舗にて順次販売いたします。







もし『モンスターハンター』の世界に『ちゅ~る』があったら……をテーマに、「アイルー」「ガルク」「アオアシラ」が『いなばCIAOちゅ~る』のパッケージ風デザインとなって登場! 全4点の特別なコラボデザインをあしらったグッズは、カプコン直営店舗である「カプコンストア」をはじめ、おうちで遊べるカプコンのクレーンゲームサイト「カプとれ」や全国アミューズメント施設で商品を手に入れることができます。カプコンストアの公式twitterアカウントでは本コラボを記念した『ちゅ~る』CM風告知動画も公開中♪ 是非この機会をお見逃しなく!



■思わず自慢したくなっちゃう!? 目を惹くデザインの商品がカプコンストアにて多数展開!







□商品情報

商品名 価格(税込)

1. A4クリアファイル(全2種) 各605円

2. マフラータオル(全2種) 各2,200円

3. マルチポーチ (全2種) 各2,420円

4. ふせんセット 1,540円

5. 養生テープ (全2種) 各880円

6. トレーディング ロングスクエア缶バッジ(全4種) 1個550円

7. トレーディング スティックキーホルダー(全4種) 1個880円



□発売日

【オンライン】

2023年2月22日(水) 0時~先行販売開始

【店頭販売】

2023年2月23日(木・祝)



□取扱店舗

【オンライン】

・PARCO ONLINE STORE内CAPCOM STORE(カプコンストア)

https://kaeru.parco.jp/shop/detail/shop000025792

【店頭販売】

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・CAPCOM STORE&CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)





■かわいくて実用的なアイテムたちが、カプコン限定のアミューズメント専用景品として登場!







□商品情報

1. ロングクッション(全2種) サイズ:約W50×H18cm

2. ちゅ~ぶ型ケース(全2種) サイズ:約W8×H20cm

3. ポーチ付きエコバック(全2種) サイズ:本体…約W40cm×H56cm

ポーチ…約W11×H21cm

4.フルカラーTシャツ(全2種) サイズ:フリーサイズ

5.フルカラーTシャツ(全1種)【カプとれ限定柄】 サイズ:フリーサイズ



□発売日

【オンライン】

2023年2月22日(水) 0時~先行展開開始

【店頭展開】

2023年2月23日(木・祝)



□展開場所

【オンライン】

・カプコンネットキャッチャー「カプとれ」

https://capcom-netcatcher.com/

【店頭展開】

・全国のカプコン直営アミューズメント店舗

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html





■オリジナル「B5クリアフラットポーチ」がもらえるマストバイキャンペーンも開催!





対象の商品を購入・プレイしていただいた方を対象に、本コラボオリジナルの「B5クリアフラットポーチ」がもらえるマストバイキャンペーンも開催いたします。店舗によって異なる絵柄のクリアフラットポーチをプレゼントいたします!



□配布条件

【カプコンストアトーキョー/オーサカ/ウメダ】

『いなばCIAOちゅ~る』コラボ商品を含む、税込3,000円以上お買い上げで「ガルク」柄を1会計につき1枚プレゼント。

※オンライン販売分はキャンペーン対象外となります。予めご了承ください。



【カプコン直営アミューズメント店舗】

『いなばCIAOちゅ~る』コラボ景品が投入されている筐体に、500円投入ごとに引換券1枚をお渡しいたします。

引換券2枚で「アイルー」柄を1枚プレゼント。

※カプコンネットキャッチャー「カプとれ」はキャンペーン対象外となります。予めご了承ください。

※電子マネー専門店のみ投入金額が異なる場合がございます。





■注意事項■

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。





■CAPCOM STORE 概要■

・URL :https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html

・twitter :https://twitter.com/CStorejapan



・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)





・店舗 :CAPCOM STORE TOKYO (カプコンストアトーキョー)

・場所 :東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 6F





・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)





・店舗 :CAPCOM STORE OSAKA (カプコンストアオーサカ)

・場所 :大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3 心斎橋PARCO 6F





・CAPCOM STORE&CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)





・店舗 :CAPCOM STORE & CAFE UMEDA (カプコンストア&カフェウメダ)

・場所 :大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店 13F





■カプコンネットキャッチャー「カプとれ」 店舗概要■







・店舗 :カプコンネットキャッチャー「カプとれ」

・URL :https://capcom-netcatcher.com/

・twitter :https://twitter.com/CAPCOM_CAPTORE





■カプコン直営アミューズメント施設店舗概要■





・店舗一覧 :https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html

・twitter :https://twitter.com/Capcom_amuse





■著作権表記

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)INABA-PETFOOD CO., LTD.



