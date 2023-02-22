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2月22日の「猫の日」を記念したスペシャルコラボ！　『モンス…

2月22日の「猫の日」を記念したスペシャルコラボ！　『モンスターハンター』×『いなばCIAOちゅ～る』コラボグッズを本日より販売開始！　

［株式会社カプコン］

【カプコン直営店舗関連情報】

株式会社カプコンは、2023年2月22日の「猫の日」を記念し、『モンスターハンター』シリーズと『いなばCIAOちゅ～る』の異色のコラボレーション商品をカプコン直営店舗にて順次販売いたします。



もし『モンスターハンター』の世界に『ちゅ～る』があったら……をテーマに、「アイルー」「ガルク」「アオアシラ」が『いなばCIAOちゅ～る』のパッケージ風デザインとなって登場！　全4点の特別なコラボデザインをあしらったグッズは、カプコン直営店舗である「カプコンストア」をはじめ、おうちで遊べるカプコンのクレーンゲームサイト「カプとれ」や全国アミューズメント施設で商品を手に入れることができます。カプコンストアの公式twitterアカウントでは本コラボを記念した『ちゅ～る』CM風告知動画も公開中♪　是非この機会をお見逃しなく！　

■思わず自慢したくなっちゃう！？　目を惹くデザインの商品がカプコンストアにて多数展開！　



□商品情報
　　　　商品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　価格(税込)
　　　１. A4クリアファイル(全2種)　　　　　　　　　　　　　　　　　　各605円
　　　２. マフラータオル(全2種)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各2,200円
　　　３. マルチポーチ (全2種)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各2,420円
　　　４. ふせんセット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,540円
　　　５. 養生テープ (全2種)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各880円
　　　６. トレーディング ロングスクエア缶バッジ(全4種)　　　　　　　　1個550円
　　　７. トレーディング スティックキーホルダー(全4種)　　　　　　　　1個880円

□発売日
　　【オンライン】
　　　2023年2月22日(水) 0時～先行販売開始
　　【店頭販売】
　　　2023年2月23日(木・祝)

□取扱店舗
　　【オンライン】
　　　・PARCO ONLINE STORE内CAPCOM STORE(カプコンストア)
　　 　 https://kaeru.parco.jp/shop/detail/shop000025792
　　【店頭販売】
　　　・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）
　　　・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）
　　　・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア&カフェウメダ）


■かわいくて実用的なアイテムたちが、カプコン限定のアミューズメント専用景品として登場！　



□商品情報
　　　１.　ロングクッション(全2種)　　　　　　　　　　　　　　　サイズ：約W50×H18cm
　　　２.　ちゅ～ぶ型ケース(全2種)　　　　　　　　　　　　　　　サイズ：約W8×H20cm
　　　３.　ポーチ付きエコバック(全2種) 　　　　　　　　　　　　 サイズ：本体…約W40cm×H56cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ポーチ…約W11×H21cm
　　　４.フルカラーTシャツ(全2種)　　　　　　　　　　　　　　　 サイズ：フリーサイズ
　　　５.フルカラーTシャツ(全1種)【カプとれ限定柄】　　　　　　 サイズ：フリーサイズ

□発売日
　　【オンライン】
　　　2023年2月22日(水) 0時～先行展開開始
　　【店頭展開】
　　　2023年2月23日(木・祝)

□展開場所
　　【オンライン】
　　　・カプコンネットキャッチャー「カプとれ」
　　　　https://capcom-netcatcher.com/
　　【店頭展開】
　　　・全国のカプコン直営アミューズメント店舗
　　　　https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html


■オリジナル「B5クリアフラットポーチ」がもらえるマストバイキャンペーンも開催！　


対象の商品を購入・プレイしていただいた方を対象に、本コラボオリジナルの「B5クリアフラットポーチ」がもらえるマストバイキャンペーンも開催いたします。店舗によって異なる絵柄のクリアフラットポーチをプレゼントいたします！　

□配布条件
【カプコンストアトーキョー/オーサカ/ウメダ】
『いなばCIAOちゅ～る』コラボ商品を含む、税込3,000円以上お買い上げで「ガルク」柄を1会計につき1枚プレゼント。
※オンライン販売分はキャンペーン対象外となります。予めご了承ください。

【カプコン直営アミューズメント店舗】
『いなばCIAOちゅ～る』コラボ景品が投入されている筐体に、500円投入ごとに引換券1枚をお渡しいたします。
引換券2枚で「アイルー」柄を1枚プレゼント。
※カプコンネットキャッチャー「カプとれ」はキャンペーン対象外となります。予めご了承ください。
※電子マネー専門店のみ投入金額が異なる場合がございます。


■注意事項■
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※発売日は変更になる場合がございます。
※本商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。


■CAPCOM STORE 概要■
・ＵＲＬ ：https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html
・twitter　 　　　　：https://twitter.com/CStorejapan

・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）


・店舗 　　　　：CAPCOM STORE TOKYO　（カプコンストアトーキョー）
・場所 　　　　：東京都渋谷区宇田川町15-1　渋谷PARCO 6F


・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）


・店舗 　　　　：CAPCOM STORE OSAKA　（カプコンストアオーサカ）
・場所 　　　　：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3　心斎橋PARCO 6F


・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア&カフェウメダ）


・店舗 　　　　：CAPCOM STORE ＆ CAFE UMEDA　（カプコンストア＆カフェウメダ）
・場所 　　　　：大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店 13F


■カプコンネットキャッチャー「カプとれ」 店舗概要■



・店舗 　　　　：カプコンネットキャッチャー「カプとれ」
・ＵＲＬ ：https://capcom-netcatcher.com/
・twitter　　　　 ：https://twitter.com/CAPCOM_CAPTORE


■カプコン直営アミューズメント施設店舗概要■


・店舗一覧 ：https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html
・twitter　　　 　：https://twitter.com/Capcom_amuse


■著作権表記
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)INABA-PETFOOD CO., LTD.

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/22-21:45）

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