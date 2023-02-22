2月22日の「猫の日」を記念したスペシャルコラボ！ 『モンス…
［株式会社カプコン］
【カプコン直営店舗関連情報】
株式会社カプコンは、2023年2月22日の「猫の日」を記念し、『モンスターハンター』シリーズと『いなばCIAOちゅ～る』の異色のコラボレーション商品をカプコン直営店舗にて順次販売いたします。
もし『モンスターハンター』の世界に『ちゅ～る』があったら……をテーマに、「アイルー」「ガルク」「アオアシラ」が『いなばCIAOちゅ～る』のパッケージ風デザインとなって登場！ 全4点の特別なコラボデザインをあしらったグッズは、カプコン直営店舗である「カプコンストア」をはじめ、おうちで遊べるカプコンのクレーンゲームサイト「カプとれ」や全国アミューズメント施設で商品を手に入れることができます。カプコンストアの公式twitterアカウントでは本コラボを記念した『ちゅ～る』CM風告知動画も公開中♪ 是非この機会をお見逃しなく！
■思わず自慢したくなっちゃう！？ 目を惹くデザインの商品がカプコンストアにて多数展開！
□商品情報
商品名 価格(税込)
１. A4クリアファイル(全2種) 各605円
２. マフラータオル(全2種) 各2,200円
３. マルチポーチ (全2種) 各2,420円
４. ふせんセット 1,540円
５. 養生テープ (全2種) 各880円
６. トレーディング ロングスクエア缶バッジ(全4種) 1個550円
７. トレーディング スティックキーホルダー(全4種) 1個880円
□発売日
【オンライン】
2023年2月22日(水) 0時～先行販売開始
【店頭販売】
2023年2月23日(木・祝)
□取扱店舗
【オンライン】
・PARCO ONLINE STORE内CAPCOM STORE(カプコンストア)
https://kaeru.parco.jp/shop/detail/shop000025792
【店頭販売】
・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）
・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア&カフェウメダ）
■かわいくて実用的なアイテムたちが、カプコン限定のアミューズメント専用景品として登場！
□商品情報
１. ロングクッション(全2種) サイズ：約W50×H18cm
２. ちゅ～ぶ型ケース(全2種) サイズ：約W8×H20cm
３. ポーチ付きエコバック(全2種) サイズ：本体…約W40cm×H56cm
ポーチ…約W11×H21cm
４.フルカラーTシャツ(全2種) サイズ：フリーサイズ
５.フルカラーTシャツ(全1種)【カプとれ限定柄】 サイズ：フリーサイズ
□発売日
【オンライン】
2023年2月22日(水) 0時～先行展開開始
【店頭展開】
2023年2月23日(木・祝)
□展開場所
【オンライン】
・カプコンネットキャッチャー「カプとれ」
https://capcom-netcatcher.com/
【店頭展開】
・全国のカプコン直営アミューズメント店舗
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html
■オリジナル「B5クリアフラットポーチ」がもらえるマストバイキャンペーンも開催！
対象の商品を購入・プレイしていただいた方を対象に、本コラボオリジナルの「B5クリアフラットポーチ」がもらえるマストバイキャンペーンも開催いたします。店舗によって異なる絵柄のクリアフラットポーチをプレゼントいたします！
□配布条件
【カプコンストアトーキョー/オーサカ/ウメダ】
『いなばCIAOちゅ～る』コラボ商品を含む、税込3,000円以上お買い上げで「ガルク」柄を1会計につき1枚プレゼント。
※オンライン販売分はキャンペーン対象外となります。予めご了承ください。
【カプコン直営アミューズメント店舗】
『いなばCIAOちゅ～る』コラボ景品が投入されている筐体に、500円投入ごとに引換券1枚をお渡しいたします。
引換券2枚で「アイルー」柄を1枚プレゼント。
※カプコンネットキャッチャー「カプとれ」はキャンペーン対象外となります。予めご了承ください。
※電子マネー専門店のみ投入金額が異なる場合がございます。
■注意事項■
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※発売日は変更になる場合がございます。
※本商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。
■CAPCOM STORE 概要■
・ＵＲＬ ：https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html
・twitter ：https://twitter.com/CStorejapan
・CAPCOM STORE TOKYO（カプコンストアトーキョー）
・店舗 ：CAPCOM STORE TOKYO （カプコンストアトーキョー）
・場所 ：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 6F
・CAPCOM STORE OSAKA（カプコンストアオーサカ）
・店舗 ：CAPCOM STORE OSAKA （カプコンストアオーサカ）
・場所 ：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3 心斎橋PARCO 6F
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA（カプコンストア&カフェウメダ）
・店舗 ：CAPCOM STORE ＆ CAFE UMEDA （カプコンストア＆カフェウメダ）
・場所 ：大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店 13F
■カプコンネットキャッチャー「カプとれ」 店舗概要■
・店舗 ：カプコンネットキャッチャー「カプとれ」
・ＵＲＬ ：https://capcom-netcatcher.com/
・twitter ：https://twitter.com/CAPCOM_CAPTORE
■カプコン直営アミューズメント施設店舗概要■
・店舗一覧 ：https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html
・twitter ：https://twitter.com/Capcom_amuse
■著作権表記
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)INABA-PETFOOD CO., LTD.
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/22-21:45）
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