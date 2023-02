[株式会社カプコン]





35周年を迎えた「ストリートファイター」シリーズ。その記念にふさわしいナンバリングの最新作『ストリートファイター6』が2023年、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steamにて発売予定だ。



日本時間2/15(水)~20(月)にわたって開催された「CAPCOM Pro Tour 2022」の最終日「CAPCOM CUP IX」内にて、「CAPCOM Pro Tour 2023」は『ストリートファイター6』(2023年6月2日発売予定)での開催が決定したことに加え、シリーズ最新作の発売を特別に記念して、1位賞金100万ドル(約1.3億円※1ドル=130円換算)、賞金総額200万ドル(約2.6億円) 以上と発表された。



「CAPCOM Pro Tour 2023」は、これまでのシリーズで採用されているコマンド入力型の「クラシック」操作に加え、『ストリートファイター6』で新たに実装される、コマンド入力の壁をぶち壊し、対戦格闘ゲームの駆け引きを直感的に体験できる「モダン」操作での参加も可能になる。より多くのプレイヤーに門戸が開かれる大会になることは間違いない!



「CAPCOM Pro Tour 2023」の『ストリートファイター6』での開催決定、そして本ツアー史上最高となる賞金額の発表を記念し、ますます盛り上がる『ストリートファイター6』のオリジナルグッズが当たるTwitterのプレゼントキャンペーンを開催が決定した。ぜひ参加しよう。



個性あふれるキャラクター。進化したバトルシステム。

自身の「アバター」とともに世界を旅する物語。

全世界のファイターとつながる最強のコミュニケーション。

何をするかはアナタ次第!

対戦格闘ゲームのジャンルを超えた『ストリートファイター6』

その一歩を踏み出そう。

合言葉は「#SF6_6月2日開幕に備えよ」だ!







キャンペーン詳細





■参加方法

STREET FIGHTER公式(@StreetFighterJA)をフォロー

・本キャンペーンツイートをリツイートする もしくは

・ハッシュタグ「#SF6_6月2日開幕に備えよ」をつけて『ストリートファイター6』へコメントを投稿する

の2パターンで応募可能。

コメントは、使ってみたいキャラクターや、本作への期待などなんでもOKだ。



■キャンペーン期間

2023年2月20日(月)~2023年2月27日(月) 13:00まで



■賞品

RT賞:ストリートファイター6 ステッカーセット(20名様)





コメント賞:オリジナルキャラクターデザインタオル4種(10名様)



■本キャンペーン詳細、および応募規約については、以下サイトにてご確認ください。

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20230220/sf6_cpt2023/





以上、『ストリートファイター6』の最新キャンペーン情報をお送りした。

新たな時代へと突き進む、『ストリートファイター6』。対戦格闘の新しい体験を提供する新情報を今後も続々とお届けしていくのでお楽しみに。



■商品名:ストリートファイター6

■ジャンル:対戦格闘

■CEROレーティング:C

■プラットフォーム:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/6/

■プレイ人数:1~2人(オフラインの場合)|2~16人(オンラインの場合)

■発売日:2023年6月2日(金)

■価格:



スタンダードエディション

■PS5

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■PS4

パッケージ 税込:8,789円

ダウンロード 税込:7,990円

■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:7,990円

■PC(Steam)

ダウンロード 税込:7,990円



デラックスエディション

■PS5

ダウンロード 税込:10,490円

■PS4

ダウンロード 税込:10,490円

■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:10,490円

■PC(Steam)

ダウンロード 税込:10,490円



アルティメットエディション

■PS5

ダウンロード 税込:12,490円

■PS4

ダウンロード 税込:12,490円

■Xbox Series X|S

ダウンロード 税込:12,490円

■PC(Steam)

ダウンロード 税込:12,490円



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格となります。

■コピーライト:(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.







