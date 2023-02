[株式会社カプコン]

株式会社カプコンは、「プラサカプコン 広島店」において、常設しているVRコーナー「VR-X」に「ストリートファイター」シリーズの世界観を体感できるVR作品『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』を本日2023年2月17日(金)よりロケテストを実施することを発表いたしました。













【ストーリー】

プレイヤーは悪の秘密結社「シャドルー」の下級兵となって、バーチャルシミュレーター内で戦闘訓練を行うこととなった。

『ストリートファイターV』の戦士たちと闘い、ベガ様に認めていただける立派な戦士として成長するのだ!











本日より『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』の特設サイトもオープン。

特設サイトでは、世界感を垣間見ることができるプロモーションビデオなども確認することができます。



シリーズ初のVR作品となる『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』にご期待ください。



■『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』特設サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/streetfightervr.html



■『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』概要

【設置店舗】

・プラサカプコン 広島店

・MIRAINO イオンモール豊川店(※2023年4月4日オープン予定)

【プレイ料金】 1,200円

【プレイ人数】 1人

【所要時間】 約25分

【注意事項】

・7歳未満の方はご利用いただけません

・13歳未満のお客様は保護者の方同伴でのご入場及びご遊戯とさせていただきます

また利用に関するガイドラインへの同意が必要となります

・保護者同伴でない16歳未満、または18歳未満のお客様のご利用時間は以下のとおりです。

「16歳未満」18:00まで/「18歳未満」22:00まで

・その他、特設ページにある注意事項をよく読んでご利用ください。



■『ストリートファイター』について

「ストリートファイター」シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作目を発売後、1991年発売の『ストリートファイターII』において大ヒットを記録しました。革新的な対戦システムが話題を呼び、家庭用ゲームソフトでは全世界でシリーズ累計4,900万本(2022年9月末時点)の出荷を誇るなど、対戦格闘ゲームというジャンルを確立。登場から30年経た今なお世界中で人気を博しており、eSportsにおける格闘ゲーム分野を牽引するタイトルとなっています。「ストリートファイター」シリーズ史上初の「PlayStation(R)4」ユーザーと PC ユーザーが対戦できる「クロスプラットフォーム」プレイの導入を実現しております。待望の追加キャラクターに加え、多数の新コスチュームや新ステージを含む「シーズン5」が配信中です。

https://www.capcom.co.jp/sfv/



また、今から始める方や、今までの追加コンテンツがほしい方は『SFV:チャンピオンエディション + シーズン 5 プレミアムパス バンドル』がおすすめです。

https://www.capcom.co.jp/sfv/product.html#bundle





(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



