2023年2月25日(土)~2023年3月23 日(木)の期間中、カプコンカフェにおいて展開する『仕事猫』コラボレーションにつきまして、カプコンカフェのオリジナルコラボグッズを一斉公開いたします。

※新型コロナウイルスの感染防止対策を行ったうえで開催いたします。





■まるで町中華屋さん? おうちでチャイナ気分が楽しめるアイテムも







オリジナルの描き下ろしイラストを配した「クリアファイル」や「アクリルスタンドキーホルダー」の定番アイテムをはじめ、今回中華料理をテーマにしたコラボとしてまるで本物の町中華屋さんで使われていそうな「中華グラス」や「チャーハン皿」なども登場。

「Tシャツ」は今回の仕事猫房テーマロゴが大きくバックプリントされており、存在感抜群! カプコンカフェならではのオリジナルアイテムとなりますので、是非この機会にお求めください!





■商品情報(名称/税込価格)

1.「クリアファイル」 605円

2.「トレーディングアクリルスタンド」 1個 880円

3.「トレーディングステッカー」 1個 550円

4.「コインケース」 1,980円

5.「メモ帳」(全2種) 各 880円

6.「ハンドタオル」(全5種) 各 1,100円

7.「Tシャツ」 4,180円

8.「トートバッグ」 3,080円

9.「中華グラス」 1,320円

10.「チャーハン皿」 2,750円

11.「レンゲ」 1,100円



■くまみね公式Twitter

https://twitter.com/kumamine



■予約システム

「カプコンカフェ」では、お席を事前にご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。



▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true

▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true

※店舗ごとに予約ページが異なりますので、ご注意ください。





■『仕事猫』コラボ第2弾 開催概要■

・店舗 :「カプコンカフェ 池袋店」

東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F

03-5904-9106

【公式サイト】http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/

「カプコンストア&カフェ 梅田店」

大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F

06-4256-8248

【公式サイト】https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/

・開催期間 : 2023年2月25日(土)~2023年3月23 日(木)

・カフェ公式Twitter : https://twitter.com/Capcom_Cafe/

・カフェ公式Instagram : https://www.instagram.com/capcomcafe/





■『カプコンネットキャッチャー カプとれ』でも、中華風デザインが目を引く『仕事猫』限定プライズ景品が登場!



今回カプコンカフェでのコラボレーションに合わせ、カプコンネットキャッチャー 「カプとれ」でも限定アイテムが登場!

艶やかな生地の上でイラストが黄金に輝く「サテン巾着」と、透け感があって可愛い「アクリルスタンド」(トレーディング)の2アイテムを2月26日(日)0時より展開いたします。この機会をお見逃しなく!









■商品情報

1.「サテン巾着」(全2種)

2.「トレーディング アクリルスタンド」(全5種)



■展開開始日

2023年2月26日(日)0時~ ※無くなり次第終了



■展開場所

『カプコンネットキャッチャー カプとれ』

https://capcom-netcatcher.com/



【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。





(C)くまみね

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



