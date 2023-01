[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

“16歳のワガママ”を詰め込んだ、多幸感あふれる放課後パーティーソング!







指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く「第3のグループ」として誕生した≒JOY(ニアリーイコールジョイ)。先日、山野ホール(代々木)にて、初の単独公演「≒JOY 特別公演」の追加公演となる「≒JOY特別追加公演」を開催し、約1600名の来場者を収容し大盛況を収めたのは記憶に新しいが、本日≒JOYの4曲目のオリジナルソングとなる4thソング「スイートシックスティーン」のMusic Videoが公開された。



当楽曲は、グループ最年少で明日1/21(土)に16歳の誕生日を迎える天野香乃愛が初のセンターを務め、“16歳のワガママ”を詰め込んだ放課後パーティーソングに仕上がっている。Music Videoは、ドラマシーン、LIPシーン、ダンスシーンで構成されており、アメリカ版成人式「Sweet 16」をモチーフに、16歳になる最年少の天野が自らパーティーを企画。

「1人で頑張るのも素敵だけど、みんなで作るパーティーはもっと最高だよね」と他のメンバーがサプライズで更なるパーティー会場とケーキを準備し、天野を全員で心から祝福するという、≒JOYという青春を共に過ごす彼女たちの笑顔のきらめきをぎゅっと詰め込んだ、多幸感溢れる作品に仕上がっている。ぜひとも、キュートでハートフルなメンバーの表情やドラマシーンにも注目し、Music Videoをご覧になっていただきたい。



4thソング「スイートシックスティーン」は、2/22(水)から配信がスタートし、同日に発売される =LOVE 13thシングルのType D(CD+DVD)のカップリングにも収録される。尚、=LOVEの13thシングルのオンラインサイン会、オンライン個別お話し会にも≒JOYが参加することが発表されており、さらに4/30(日)にパシフィコ横浜 ホールDにて「イコノイジョイ合同個別お話会」の開催も決定している。こちらの最新情報も併せてチェックいただき、ぜひ奮ってご参加いただきたい。

2023年も夢に向かって全力で走り続ける、≒JOYに大注目だ。



■4thソング「スイートシックスティーン」MV

https://youtu.be/GuvkL9Gz9P0



作詞:指原莉乃

作曲·編曲:中村歩、菊池博人

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

監督:吉川エリ

振付:CRE8BOY

Producer:三池智之(north river)

Production Producer:渡辺洋朗、トルシエ(PARADE Tokyo)





■3rdソング「超孤独ライオン」MV

https://www.youtube.com/watch?v=Ry9UCc9H3nw



作詞:指原莉乃

作曲・編曲:鈴木裕明

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

監督:高橋栄樹

振付:CRE8BOY



■3rdソング「超孤独ライオン」配信はこちら

https://lnk.to/notequalme_hanikamishort_dig





■2ndソング「笑って フラジール」MV

https://www.youtube.com/watch?v=YCbV-2dCyiM



作詞:指原莉乃

作曲:Haggy Rock

編曲:佐藤厚仁

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

監督:高橋栄樹

振付:CRE8BOY



■2ndソング「笑って フラジール」配信はこちら

https://nearly-equal-joy.lnk.to/WaratteFragileTW



■2023/2/22(水)発売 =LOVE 13thシングル「タイトル未定」に≒JOYがカップリング参加!

≒JOYの4th Songは、Type Dのカップリングとして収録されます。



【=LOVE 13thシングル「タイトル未定」商品概要】

★Type A

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type A生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

品 番:VVCL-2188~2189

価 格:1,650円(税込)



★Type B

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type B生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

品 番:VVCL-2190~2191

価 格:1,650円(税込)



★Type C

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type C生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

品 番:VVCL-2192~2193

価 格:1,650円(税込)



★Type D

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type D生写真12種(≒JOY)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

≒JOYアナザージャケット

品 番:VVCL-2194~2195

価 格:1,650円(税込)



★Type E(通常盤)

仕 様:CD

品 番:VVCL-2196

価 格:1,100円(税込)



※商品タイトル、CD及びDVDの収録内容、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにてお知らせ致します。



■=LOVE 13thシングル発売記念 オンライン個別お話し会に≒JOYが決定!

★オンライン個別お話し会開催日時★

【日程】

2023年3月11日(土)

2023年3月21日(火・祝)

2023年3月26日(日)

2023年4月1日(土)

2023年4月2日(日)

2023年4月23日(日)

2023年4月29日(土)

2023年5月5日(金・祝)

2023年5月7日(日)

2023年5月27日(土)

2023年5月28日(日)



【イベント内容】

forTUNE meetsによるオンライン個別お話し会



★参加メンバー★

=LOVEメンバー:大谷 映美里 / 大場 花菜 / 音嶋 莉沙 / 齋藤 樹愛羅 / 佐々木 舞香 / 高松 瞳 / 瀧脇 笙古 / 野口 衣織 / 諸橋 沙夏 / 山本 杏奈



≒JOYメンバー:逢田 珠里依 / 天野 香乃愛 / 市原 愛弓 / 江角 怜音 / 大信田 美月 / 大西 葵 / 小澤 愛実 / 高橋 舞 / 藤沢 莉子 / 村山 結香 / 山田 杏佳 / 山野 愛月



★詳しくはこちら

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/393



★『イコノイジョイ合同個別お話し会』開催決定!!

【日程】2023年4月30日(日)

【会場】パシフィコ横浜 ホールD

【時間】 開場時間/9:30 開始時間/10:00 終了時間/20:00



★詳細はこちら

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/403



■LIVE

2/12(日) TOKYO GIRLS GIRLS @Zepp Diver City

開場:8:30 開演:9:00 ※変更の可能性あり

◆公式Twitter:@Girls_Girlsinfo





■プロフィール

指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために、代々木アニメーション学院とタッグを組み結成された「=LOVE(イコールラブ)」、「≠ME」(ノットイコールミー)に続く第3のグループが誕生。去る2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、2022年3月29日、メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を「≒JOY」とすることを発表しました。「≒JOY」という名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっています。



オフィシャルHP https://nearly-equal-joy.jp/

公式twitter https://twitter.com/Nearlyequal_joy

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg



