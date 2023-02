[株式会社カプコン]



全世界で500万本を突破し、無料タイトルアップデート第4弾の配信など、さらなる盛り上がりを見せている『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』が、Nintendo Switch/Steamダウンロード版共に税込3,990円へ価格改定を実施!



また、全世界で170万本を突破した「モンスターハンター」の世界を思う存分体験できるRPG『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』もよりお求めになりやすい価格に!



この機会に「モンスターハンター」の世界を楽しもう!



※ご購入前にニンテンドーeショップ、Steam Storeで価格が変更されていることを確認ください。

※各タイトルの詳細及びコンテンツ内容は公式HPか各デジタルストアにてご確認ください。



『モンスターハンターライズ:サンブレイク』(ダウンロード版 超大型拡張コンテンツ)





Nintendo Switch版:3,990円(税込)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000031641.html

Steam版:3,990円(税込)

https://store.steampowered.com/app/1880360/Monster_Hunter_Rise_Sunbreak/



『モンスターハンターライズ:サンブレイク デラックスエディション』(ダウンロード版 超大型拡張コンテンツ)





Nintendo Switch版:4,990円(税込)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000013650.html

Steam版:5,106円(税込)

https://store.steampowered.com/bundle/24918/Monster_Hunter_Rise_Sunbreak_Deluxe_Edition/



『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ダウンロード版 ゲーム本編)





Nintendo Switch版:5,990円(税込)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000013655.html

Steam版:5,990円(税込)

https://store.steampowered.com/sub/692569/



『モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット』(ダウンロード版 ゲーム本編)





Nintendo Switch版:6,990円(税込)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000013810.html

Steam版:6,990円(税込)

https://store.steampowered.com/sub/692570/



『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』(ダウンロード版 ゲーム本編)





Nintendo Switch版:3,990円(税込)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000016893.html

Steam版:3,990円(税込)

https://store.steampowered.com/app/1277400/2/



『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~ デラックスエディション』(ダウンロード版 ゲーム本編)





Nintendo Switch版:4,990円(税込)

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000012173.html

Steam版:4,996円(税込)

https://store.steampowered.com/bundle/21793/2/





■モンスターハンターライズ:サンブレイク

好評発売中

プラットフォーム:Nintendo Switch/Steam

ジャンル:ハンティングアクション

プレイ人数:1人(通信プレイ時:最大4人)

CEROレーティング:C(15才以上対象)

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/

※プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。



■モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~

好評発売中

プラットフォーム:Nintendo Switch/Steam

ジャンル:RPG

プレイ人数:1人(通信プレイ時:最大4人)

CEROレーティング:B(12才以上対象)

https://www.capcom.co.jp/monsterhunter/stories2/





※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。



