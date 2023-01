[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



2021年に行われた自身初のワンマンツアーでのファイナル公演にて挫折を味わったトラウマの地であるZepp DiverCityから一年。



リベンジを誓い、成長したyamaが力を出し切った2nd ツアーのファイナル公演を完全収録した映像商品【the meaning of life TOUR 2022 at Zepp DiverCity】のジャケット写真が解禁となった。



このライブではテレビアニメ『SPY×FAMILY』エンディング主題歌の「色彩」や映画『線は、僕を描く』の主題歌「くびったけ」挿入歌「Lost」や自身初のオリジナル楽曲「それでも僕は」など全18曲が披露された。



さらにツアーファイナル東京公演の裏側に追ったドキュメンタリー映像が収められるほか、ライブ写真で構成されたフォトブックが付属する。

前作と観比べて人間的に成長したアーティスト・yamaを感じられる作品となっているので是非ご期待いただきたい。



店頭別購入者特典も決定しており、お渡しは先着となるので是非早めに予約してほしい。





「the meaning of life TOUR 2022 at Zepp DiverCity」

Blu-ray盤SRXL 388 ¥7,260(税抜価格 ¥6,600)

DVD盤SRBL 2122 ¥6,160 (税抜価格 ¥5,600)



【収録内容】the meaning of life TOUR 2022ライブ映像

桃源郷

MoonWalker

ないの。

a.m.3:21

存在証明

マスカレイド

スモーキーヒロイン

Lost

光の夜

Oz.

ライカ

春を告げる

麻痺

くびったけ

それでも僕は



-ENCORE-

Hello/Hello

色彩

世界は美しいはずなんだ



the meaning of life TOUR 2022ドキュメンタリー映像





【対象店舗/特典内容】

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く) ・・・ オリジナルL判フォトカード

■楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

■Amazon.co.jp ・・・ ビジュアルシート2枚セット

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルカラビナ

■Sony Music Shop ・・・ オリジナルクリアしおり

■yama応援店 ・・・ オリジナル複製サイン入りポストカード



【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。



