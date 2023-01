[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



miwaの2月8日(水)にリリースするEP「バレンタインが今年もやってくる」のCD購入者特典絵柄およびCD封入特典が公開された。



CD購入者特典絵柄は、EP「バレンタインが今年もやってくる」のアートワークを使用したデザインとなっている。また、CD封入特典では、サイン入りポラやサイン入りポスターが当たる応募はがきが封入される。



<CD購入者特典>

■楽天ブックス(ECサイト):A4クリアファイル





■セブンネットショッピング:ステッカー





■official fanclub「yaneura-no-neko」会員:ポストカード(yaneura-no-neko ver. / プリントサイン入り)

※ファンクラブ会員ページにログインの上、専用ボタンからSony Music Shopにて購入の方のみ対象となります。

※実際のポストカードにはプリントサインが入ります。





■応援店特典:ポストカード(応援店 ver.)

対象店舗 https://www.miwa-web.com/shoplist/230208/





■Amazon.co.jp(ECサイト):メガジャケ

※商品名に、【Amazon.co.jp限定特典】の記載があるページからの購入のみが対象となりますのでご注意ください。









<CD封入特典>

購入者特典抽選応募はがき

★A賞 サイン入りポラ×10名様

★B賞 サイン入り「バレンタインが今年もやってくる」告知ポスター×20名様



「バレンタインが今年もやってくる」のリリースを楽しみに待ちたい。



<EP 「バレンタインが今年もやってくる」リリース情報>

miwa EP 「バレンタインが今年もやってくる」

発売日:2023年2月8日(水)

【初回生産限定盤(CD+Blu-ray)】¥5,300(税込)SRCL-12342~12343 ※Photo Book付、三方背スリーブ仕様

【通常盤(CD only)】¥1,650(税込)SRCL-12344

▼CD購入リンク

https://miwa.lnk.to/ValentineEP



【収録内容】

・Disc-1【CD】 ※全形態共通

M1. 2月14日 feat.川崎鷹也

M2. 一番会いたい人

M3. Love me

M4. 片想い ~A.Guitar ver.~

・Disc-2【Blu-ray】 ※初回生産限定盤のみ

miwa special concert 2022 “REVIVAL” – LIVE at 東京国際フォーラム ホールC

[第一部]

01. Faith

02. ティーンエイジドリーム

03. 360°

04. アップデート

05. ミラクル

06. don’t cry anymore

07. 神無-KANNA-

08. chAngE

09. again×again

10. CLEAR

11. ヒカリヘ

12. Sparkle

[第二部]

01. シンクロ

02. Dive Into Summer

03. 君が好きです

04. あたりまえに

05. Bloom

[Encore]

01. Who I Am

02. We are the light

03. つよくなりたい





<「2月14日 feat.川崎鷹也」先行配信リリース情報>

miwa 「2月14日 feat.川崎鷹也」 2023年1月18日(水) 先行配信リリース!

新進気鋭のシンガーソングライター川崎鷹也をフィーチャリングに迎えたバレンタインソング!

・タイトル:2月14日 feat.川崎鷹也

・リリース日:2023年1月18日(水)

▼ダウンロード/ストリーミングリンク

https://miwa.lnk.to/onKiWk





<miwaプロフィール>

1990年6月15日神奈川県葉山生まれ東京育ち。

2010年大学在学中にデビュー。翌年発表した1st アルバム「guitarissimo」でアルバムチャート1位を獲得。

2012年には「ヒカリヘ」が大ヒット、大学の卒業式と同時期に初の日本武道館公演を開催し、翌年にはNHK紅白歌合戦に初出場を果たす。

日本武道館や横浜アリーナでのアコギ一本の弾き語りライブの成功、日本最大規模の合唱コンクール『NHK全国学校音楽コンクール課題曲』(中学校の部)の作詞曲を担当するなど活動の幅を広げている。

2022年2月23日に約5年ぶり6枚目となるフルアルバム「Sparkle」、8月24日には自身初のEP「君に恋したときから」をリリース。さらに、2023年2月8日にEP「バレンタインが今年もやってくる」のリリースを発表している。



<miwaオフィシャルHP>

https://www.miwa-web.com/



