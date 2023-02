[株式会社カプコン]

次回「CAPCOM CUP IX グループ予選 Day1」は日本時間2月15日(水)AM4:55より配信開始! プレゼントキャンペーンも開催!



「CAPCOM CUP IX」「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022」特設サイト

https://sf.esports.capcom.com/sp/cpt/ccix/











日本時間2023年2月13日(月), 14日(火)に行われた「CAPCOM CUP IX Last Chance Qualifier」の結果をお知らせいたします。



▼アーカイブご視聴はこちら

■「CAPCOM CUP IX Last Chance Qualifier 予選」



YouTube: https://www.youtube.com/live/xgsG-rYOWLk

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



■「CAPCOM CUP IX Last Chance Qualifier Top16 ~ 決勝」



YouTube: https://www.youtube.com/live/yiigNuwJ0MA

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp







「CAPCOM CUP IX Last Chance Qualifier」優勝はBLG | ZHEN選手!













総勢223名の猛者たちとの戦いを勝ち抜き、見事優勝したのは、BLG | ZHEN選手!

「CAPCOM CUP IX」予選出場への最後の一枠を獲得しました。











ダブルエリミネーション方式で行われた本大会ですが、ZHEN選手は一度も敗北することなく、RB | ガチくん選手やSSK | Shuto選手など、並みいる強豪選手に勝利しグランドファイナルへと進出しました。



そしてグランドファイナルでZHEN選手へ挑んだのは、ルーザーズサイドで怒涛の勢いで勝ち進んだAZ/LAPLACE | キチパ選手。序盤、ZHEN選手はキチパ選手のザンギエフに苦戦を強いられたものの、反応速度の高さを活かした対空精度と読みの鋭さですぐさま対応。そのまま勝ち切り、見事優勝を果たしました。



BLG | ZHEN選手が最後の出場枠を手にし、いよいよ「CAPCOM CUP IX」に出場する全47名の代表選手達が確定しました。

世界中から集結した強豪選手が「世界最強」の称号をかけて激闘を繰り広げます!







次回「CAPCOM CUP IX グループ予選」は日本時間2023年2月15日(水)から3日間に渡って開催!













最後の予選出場選手が決定し、ますます注目が集まる「CAPCOM CUP IX」ですが、いよいよ明日日本時間2月15日(水)から17日(金)の3日間に渡ってグループ予選が行われます。



「Last Chance Qualifier」を終え、出場する全47名の代表選手のグループ分けは以下のようになりました。











各グループ上位2名ずつ合計16名の選手達が、日本時間2023年2月20日(月)に行われる「CAPCOM CUP IX」決勝トーナメントに進出し、激闘を繰り広げます!





▼注目の日本代表選手のグループはこちら!

グループG:ももち選手(「CAPCOM Pro Tour 2022 オンラインプレミア」日本大会優勝)

グループB:カワノ選手(「CAPCOM Pro Tour 2022 オフラインプレミア」EVO Championship Series優勝)

グループH:ぷげら選手(「CAPCOM Pro Tour 2022 ワールドウォリアー」日本大会優勝)





日本代表選手はグループ予選を突破することができるのか、「CAPCOM CUP IX」の覇者となり「世界最強」の座につくことができるのか、最後までお見逃しなく!





▼今後の日程はこちら(日本時間)



・2月15日(水)AM4:55~PM1:00「CAPCOM CUP IX グループ予選 Day 1」

実況…アール / ササ

解説…ハメコ。

MC…NOモーション。



YouTube: https://youtube.com/live/DDY6zVL_EdA

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



※Twitchは全日程URLが共通となります。



・2月16日(木)AM4:55~PM2:30「CAPCOM CUP IX グループ予選 Day 2」

実況…アール / なない

解説…ハメコ。

MC…NOモーション。



YouTube: https://youtube.com/live/gibv7L9L_Ik

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



・2月17日(金)AM4:55~AM11:30「CAPCOM CUP IX グループ予選 Day 3」

実況…アール / ササ

解説…ハメコ。

MC…NOモーション。



YouTube: https://youtube.com/live/OdzpyGOXv_8

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



・2月18日(土)AM7:55~AM11:30「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022 予選」

実況…アール / 大和周平

解説…ハメコ。



YouTube: https://youtube.com/live/WC8Mjx2ssdI

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



・2月19日(日)AM7:55~PM1:30「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022 決勝」

実況…アール / 大和周平

解説…ハメコ。



YouTube: https://youtube.com/live/8hPBgf4INgo

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



・2月20日(月)AM7:55~PM2:30「CAPCOM CUP IX Top16 ~ 決勝」

実況…アール / なない

解説…ハメコ。

MC…NOモーション。



YouTube: https://youtube.com/live/l02q-B6Nvlg

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp





※各日程の終了時間は大会の進行状況により前後する可能性がございます。







「CAPCOM CUP IX 日本語実況LIVE配信公式Twitter連動プレゼントキャンペーン開催!















「CAPCOM CUP IX グループ予選」を控え、ますます大きな盛り上がりを見せる「CAPCOM CUP IX」ですが、プレゼントキャンペーンを開催します!



▼応募方法

・Twitter Capcom eSports アカウントをフォロー

https://twitter.com/CAPCOM_eSports



・ハッシュタグ「#CCIX」と番組中に紹介されるキーワードを付けて応援や感想をツイート。



・キャンペーン期間中にツイートされた方の中から抽選で豪華賞品をプレゼント!



・応募締め切りは、「CAPCOM CUP IX」最終日となる日本時間2023年2月20日(月)日本語実況LIVE配信終了までとなります。



▼豪華賞品の詳細はこちら!

・SFL&CPT オリジナルステッカー:20名様

・SFL オリジナルキャップ:8名様

・「CAPCOM CUP IX」、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022」ビッグロゴパーカー:10名様



▼キャンペーン期間

日本時間2023年2月15日(水)~2023年2月20日(月)日本語実況LIVE配信終了まで。



出場選手・チームを応援して豪華賞品獲得のチャンス!

皆さま奮ってご参加ください。



※詳細、注意事項は公式Twitterアカウントでご確認ください。

※当選者は当選のご通知をもって発表とさせて頂きます。

※応募するTwitterアカウントのDMへご通知いたします。







「CAPCOM CUP IX」について









【オンラインプレミア】、【オフラインプレミア】、【ワールドウォリアー】の全3大会群で構成される「CAPCOM Pro Tour 2022」。その総決算となる大会です。

各大会の優勝者を含む全47名が「世界最強」の称号を勝ち取るために激闘を繰り広げます!



「CAPCOM CUP IX」の覇者となり、栄光をその手にする選手は誰か。



「世界最強」誕生の瞬間をお見逃しなく!



▼公式サイトはこちら

https://sf.esports.capcom.com/sp/cpt/ccix/





『ストリートファイターV』について





「ストリートファイター」シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作目を発売後、1991年発売の『ストリートファイターII』において大ヒットを記録しました。革新的な対戦システムが話題を呼び、家庭用ゲームソフトでは全世界でシリーズ累計4,900万本(2022年12月末時点)の出荷を誇るなど、対戦格闘ゲームというジャンルを確立。登場から30年経た今なお世界中で人気を博しており、eSportsにおける格闘ゲーム分野を牽引するタイトルとなっています。「ストリートファイター」シリーズ史上初の「PlayStation(R)4」ユーザーと PC ユーザーが対戦できる「クロスプラットフォーム」プレイの導入を実現しております。待望の追加キャラクターに加え、多数の新コスチュームや新ステージを含む「シーズン5」が配信中です。

https://www.capcom.co.jp/sfv/



また、今から始める方や、今までの追加コンテンツがほしい方は『SFV:チャンピオンエディション + シーズン 5 プレミアムパス バンドル』がおすすめです。

https://www.capcom.co.jp/sfv/product.html#bundle





株式会社カプコンについて



1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

http://www.capcom.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/14-18:46)