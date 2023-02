[株式会社カプコン]

『ストリートファイター6』ではプレゼントキャンペーンの当選人数を決める企画を実施予定! 『モンスターハンターライズ』は視聴者さんとのオンラインマルチプレイ企画、 さらに2023年4月14日(金)発売予定の『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』は「江口名人からの挑戦状」第二回を実施!













対応プラットフォームがさらに拡大した、好評発売中の『モンスターハンターライズ』。今回は番組メインパーソナリティーの狩野英孝さんと視聴者の皆さんとオンラインマルチプレイを実施致します。 参加方法などの詳細は、番組内で発表します。乞うご期待!

※2月27日(月)の『モンスターハンターライズ』はPlayStation(R)5版を使用予定です。

※PlayStation(R)4とPlayStation(R)5版はマッチング可能となります。

※PlayStation(R)4/PlayStation(R)5のオンラインマルチプレイを利用するには、PlayStation(R)Plusへの加入(有料)が必要です。





2023年4月14日(金)発売予定、「ロックマンエグゼ」シリーズの第1作『ロックマンエグゼ』から『ロックマンエグゼ6』までのナンバリング作品10タイトルを収録した『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』。今回は、本作のディレクターである「江口名人」から出されるお題に狩野さんが挑戦するコーナー「江口名人からの挑戦状」第二弾をお届けします! 果たしてお題を見事クリアすることができるのか?! お楽しみに!







さらに、2023年6月2日(金)発売予定のシリーズナンバリング最新作『ストリートファイター6』では、狩野さんの実力を測りつつも、番組プレゼントキャンペーンの当選人数を決める企画を実施します。果たして狩野さんの実力は如何に?!







また、プレゼントキャンペーン第三弾も実施予定!応募方法など詳細は番組内で発表します。お見逃しなく!





当日の視聴はコチラから

https://youtube.com/live/YiLNqhNUsvQ?feature=share



1月のアーカイブはコチラ







※企画内容・配信スケジュールを急遽変更する場合がございます。 予めご了承下さい。





