2023年2月25日(土)~2023年3月23 日(木)の期間中、カプコンカフェ 池袋店と、梅田店の2店舗において、「ヨシ!」でおなじみの人気キャラクター『仕事猫』のメニューやグッズを展開するコラボレーションを開催いたします。

今回のコラボレーションでは、“「仕事猫房」という中華料理店で仕事猫が料理をする”をテーマに、中華料理を中心としたメニューを展開したします。

詳細は「カプコンカフェ」各店の公式サイトでも公開しますので、ぜひチェックしてください!

※新型コロナウイルスの感染防止対策を行ったうえで開催いたします。











■「仕事猫房」メニューを大公開!





1. ぶちまけ!ラーメンパフェ 1,540円(税込)

ラーメンをぶちまけた!かと思いきやなんとラーメンにそっくりのパフェ!

メインビジュアルで描かれたぶちまけラーメンをスイーツで再現した一品です。



2.「仕事猫房」名物!回る炒飯!回転ヨシ! 1,870円(税込)

回転ヨシ! 「仕事猫房」名物! 回る炒飯です。

ムキムキの仕事猫が厨房で中華鍋を振って作ったおすすめの一品です。

※+2,200円(税込)でオリジナルのお皿をお持ち帰りいただけるセットにすることもできます。



3. あんまんになってしまったが「好ハオ!」 1,540円(税込)

仕事猫があんまんになってしまった!! どんな姿でも「好ハオ!」かわいい仕事猫のあんまんです!



4. チャイニーズネオンカラードリンク 880円(税込)

夜の霧の中に浮かぶ中華街のネオンをモチーフにしたドリンクです。

夜空をイメージしたドリンク部分は混ぜるとシロップと反応して紫色に変化します。

また、ネオンをイメージした7色に光る氷が夜空の中で輝きます。点灯ヨシ!



5. 仕事猫房こどもビール 880円(税込)

「仕事猫房」でとりあえずビール!

中華グラスに「仕事猫房」オリジナルビール風のこどもビールを注いで初めの一杯をお楽しみください。



6. 仕事大熊猫猫ドリンク 880円(税込)

チャイニーズ大熊猫(パンダ)に扮した仕事猫をモチーフにしたドリンクです。

パンダカラーの白黒を基調としてトップには顔を表現したアイスをトッピングしました。



※その他にも、「ごろごろ角切り魯肉飯」(1,870円 税込)や、「ドラゴン仕事猫の生春巻」(1,870円 税込)、「『仕事猫房』杏仁マンゴープリン」(1,540円 税込)などのメニューご用意しております。

メニューの詳細はカプコンカフェ公式ページにてご確認ください。



■オリジナルノベルティもプレゼント!

カプコンカフェにてオリジナルドリンクをご注文いただいた方にはコースター(全10種の中から1枚をランダム)をプレゼントします。

さらにカフェメニューのご利用が3,000円(税込)毎にブロマイド風ポストカードを1枚プレゼントいたします。



▼オリジナルドリンクをご注文で「コースター」(全10種の中から1枚をランダム)をプレゼント





▼カフェメニューのご利用が3,000円(税込)毎に「ブロマイド風ポストカード」(全6種の中から1枚をランダム)をプレゼント





■予約システム

「カプコンカフェ」では、お席を事前にご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。



▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true

▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true

※店舗ごとに予約ページが異なりますので、ご注意ください。



■くまみね公式Twitter

https://twitter.com/kumamine



■『仕事猫』コラボ第2弾 開催概要■

・店舗 :「カプコンカフェ 池袋店」

東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F

03-5904-9106

【公式サイト】http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/



「カプコンストア&カフェ 梅田店」

大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F

06-4256-8248

【公式サイト】https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/



・開催期間 : 2023年2月25日(土)~2023年3月23 日(木)

・カフェ公式Twitter : https://twitter.com/Capcom_Cafe/

・カフェ公式Instagram : https://www.instagram.com/capcomcafe/





(C)くまみね

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



