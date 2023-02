[株式会社カプコン]

アプリを遊んでプレゼントキャンペーンに参加しよう♪





■200名様に!LINEポイントが当たるキャンペーン

【開催期間】2023年2月11日(土)~2月20日(月)13:00



抽選で200様にLINEポイント 500ポイントが当たる「遊んで応募♪プレゼントキャンペーン」を開催!



期間中に開催しているイベントを遊んで条件を達成すると応募できるよ。

詳しくはアプリのお知らせをチェックしてね♪



■イベント『バレンタインジャーニー』を開催!

【開催期間】2023年2月11日(土)~2月20日(月)13:00



イベントをクリアすると、お菓子に囲まれたかわいいスヌーピーがGetできるよ♪

遊んでみてね!



■2000名様に!デジタルギフトがその場で当たるキャンペーン

【開催期間】2023年2月8日(水)~2月19日(日)23:59



参加はとっても簡単♪ ログインするだけで毎日抽選できるよ!

アプリをダウンロードして参加してね。



▼アプリで今すぐ抽選

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313



デジタルギフトキャンペーンは毎月開催中!

色々な賞品が登場するので毎回参加してね。



■Amazonギフト券が当たるフォロー&RTキャンペーンも開催!

【開催期間】2023年2月8日(水)~2月19日(日)23:59



デジタルギフトキャンペーンの開催を記念してフォロー&RTキャンペーンも開催!

Amazonギフト券500円分を5名様にプレゼントします。



公式Twitter『スヌーピードロップス』をフォローしてリツイートするだけなので、皆さん奮ってご参加ください!



▼キャンペーン詳細はこちら

https://s-drops.capcom.com/campaign/dgrt/dgcp202302/index.html



▼『スヌーピードロップス』公式Twitterアカウント

https://twitter.com/snoopy_drops



キャンペーンが盛りだくさんのこの機会にぜひ始めてみてね♪

■スヌーピードロップスとは

スヌーピーと一緒に楽しめる、 簡単なパズルゲームです。

同じ色のドロップを3つそろえて消していき、 ステージ毎に設定された目標を達成するとクリア!

連続してドロップが消えると気分爽快♪



■ダウンロード

https://snoopydrops.onelink.me/mtAv/4b3bd313



■公式SNS

Twitter https://twitter.com/snoopy_drops

LINE http://line.me/ti/p/@ngt4651f



■アプリ情報ジャンル・プレイ料金:パズルゲーム

基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

iOS 11.0以上の iPhone、 iPad、 およびiPod touchに対応。

Android OS 4.4以上のスマートフォン、 タブレットに対応。

Android OS 13.0以上はサポート対象外。



(C) 2014 Peanuts Worldwide LLC. All game code (C)CAPCOM CO., LTD.



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/11-18:16)