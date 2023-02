[株式会社カプコン]

【カプコン直営店舗関連情報】



2023年4月4日(火)にグランドオープン予定のイオンモール豊川店において、カプコンが提案する「未来の(MIRAINO)あそび」のカタチ、スポーツとエンターテインメントを融合した新業態の体験型アミューズメント施設「MIRAINO イオンモール豊川店」を導入いたします。









こちらの「MIRAINO イオンモール豊川店」は、3階建ての迷路でミッションをクリアしながら進む「クレイジータワー」や、レーザーを掻い潜る体験ができる「レーザートラップ」などのアクティブエンターテインメントゾーン「Crazy BANeT(クレイジーバネット)」をはじめ、大人気キャラクターの大型ぬいぐるみなど多彩な景品を取り揃えた「アミューズメントゾーン」、カプコンのオリジナルVRを楽しめる「VR-X」、総合キャラクターグッズ専門店「キャラカプ」など、お子様はもちろん、ご家族、恋人同士でも楽しめるコンテンツを各種取り揃えた総合アミューズメント施設です。





■店舗概要■

・施設名称 :MIRAINO イオンモール豊川店

・住所 :〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町兎足1-16 イオンモール豊川 3階

・営業時間 :10:00~21:00

・オープン日:2023年4月4日(火)予定



■施設案内:「Crazy BANeT(クレイジーバネット)」







3階建ての迷路でミッションをクリアしながら進む「クレイジータワー」や、レーザーを掻い潜る体験ができる「レーザートラップ」など、お子様も大人も楽しめる中部最大級の大型フィジカルアクティビティゾーンです。



■施設案内:「アミューズメントゾーン」









大人気キャラクターの大型ぬいぐるみなど多彩な景品をはじめ、最新のメダル機、プリントシール機、体感ゲーム機を取り揃えたアミューズメントゾーンです。



■施設案内:「VR-X(ブイアールエックス)」









カプコンゲームのアーケード向けVRアトラクション「バイオハザードバリアントレイド」、「ロックマンVR 狙われたバーチャルワールド!!」が登場!



■施設案内:「キャラカプ」







カプコンゲームのキャラクターグッズはもちろん、カプコン以外のアイテムも豊富にラインナップする総合キャラクターグッズ専門店です。



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



(2023/02/06-16:46)