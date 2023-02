[株式会社カプコン]

「CAPCOM CUP IX」「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022」日本語実況LIVE全日程の配信時間も決定!



「CAPCOM CUP IX」「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022」特設サイト

https://sf.esports.capcom.com/sp/cpt/ccix/





日本時間2023年2月3日(金)、「Capcom Fighters」チャンネルにて「CAPCOM CUP IX」の予選グループが決定しました。



世界中から集結した46名の代表選手と、日本時間2023年2月13日(月)、14日(火)に行われる「CAPCOM CUP IX Last Chance Qualifier」の優勝者1名を合わせた全47名の選手が、「世界最強」の称号をかけて激闘を繰り広げます!

既に出場が決まっている代表選手46名のグループ分けは次のようになりました。











各グループ上位2名ずつ合計16名の選手達が、日本時間2023年2月20日(月)に行われる「CAPCOM CUP IX」決勝トーナメントに進出し、激闘を繰り広げます!



▼注目の日本代表選手のグループはこちら!

グループG:ももち選手(「CAPCOM Pro Tour 2022 オンラインプレミア」日本大会優勝)

グループB:カワノ選手(「CAPCOM Pro Tour 2022 オフラインプレミア」EVO Championship Series優勝)

グループH:ぷげら選手(「CAPCOM Pro Tour 2022 ワールドウォリアー」日本大会優勝)



日本代表選手はグループ予選を突破することができるのか、「CAPCOM CUP IX」の覇者となり「世界最強」の座につくことができるのか、最後までお見逃しなく!









「CAPCOM CUP IX」「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022」日本語実況LIVE全日程の配信時間が決定!













いよいよ「CAPCOM CUP IX」、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022」が日本時間2023年2月13日(月)から2月20日(月)に開催されます!



期間中のプログラムは全て日本語実況LIVE配信を行いますが、その配信時間が決定いたしました。



合計8日間にも及ぶストリートファイターウィーク。

「CAPCOM CUP IX」の覇者は誰か、「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022」を制するチームはどこか、「世界最強」誕生の瞬間をお見逃しなく!



豪華なメンバーと共にこの戦いの行く末を見届けましょう!



▼日本語実況LIVE配信の日程はこちら(日本時間)



・2月13日(月)AM4:55~「CAPCOM CUP IX Last Chance Qualifier 予選」

実況…ササ

MC…NOモーション。



YouTube: https://youtube.com/live/xgsG-rYOWLk

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



※Twitchは全日程URLが共通となります。



・2月14日(火)AM4:55~「CAPCOM CUP IX Last Chance Qualifier Top16 ~ 決勝」

実況…なない

MC…NOモーション。



YouTube: https://youtube.com/live/yiigNuwJ0MA

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



・2月15日(水)AM4:55~「CAPCOM CUP IX グループ予選 Day 1」

実況…アール / ササ

解説…ハメコ。

MC…NOモーション。



YouTube: https://youtube.com/live/DDY6zVL_EdA

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



・2月16日(木)AM4:55~「CAPCOM CUP IX グループ予選 Day 2」

実況…アール / なない

解説…ハメコ。

MC…NOモーション。



YouTube: https://youtube.com/live/gibv7L9L_Ik

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



・2月17日(金)AM4:55~「CAPCOM CUP IX グループ予選 Day 3」

実況…アール / ササ

解説…ハメコ。

MC…NOモーション。



YouTube: https://youtube.com/live/OdzpyGOXv_8

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



・2月18日(土)AM7:55~「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022 予選」

実況…アール / 大和周平

解説…ハメコ。



YouTube: https://youtube.com/live/WC8Mjx2ssdI

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



・2月19日(日)AM7:55~「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022 決勝」

実況…アール / 大和周平

解説…ハメコ。



YouTube: https://youtube.com/live/8hPBgf4INgo

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp



・2月20日(月)AM7:55~「CAPCOM CUP IX Top16 ~ 決勝」

実況…アール / なない

解説…ハメコ。

MC…NOモーション。



YouTube: https://youtube.com/live/l02q-B6Nvlg

Twitch: https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp







「CAPCOM CUP IX Last Chance Qualifier」について









「CAPCOM CUP IX」期間のスタートを飾るプログラムとして日本時間2023年2月13日(月)、14日(火)に行われるオフライン大会となっており、見事優勝した選手は「CAPCOM CUP IX」への最後の一枠となる出場権を獲得することができます。



日本人の有名選手も多数出場予定となっている本大会。

「CAPCOM CUP IX」出場最後の一枠を勝ち取る選手は誰になるのか、こちらもお見逃しなく!



▼詳細はこちら

https://capcomprotour.com/capcom-cup-ix/









「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2022」について







「CAPCOM CUP IX」の期間中、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP」、「ストリートファイターリーグ: Pro-US」、「ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE」の各リーグ勝利チームが集結し、「世界最強チーム」の座をかけて闘う最終決戦です。



▼各地域の代表チームはこちら!



【ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2022 優勝】

■Good 8 Squad

・ガチくん(画像左から2番目)

・ぷげら(画像左から1番目)

・カワノ(画像右から2番目)

・どぐら(画像右から1番目)







【ストリートファイターリーグ: Pro-US 2022 優勝】

■UYU

・XIAN(画像左から1番目)

・NL(画像左から2番目)

・OIL KING(画像右から2番目)

・DCQ(画像右から1番目)







【ストリートファイターリーグ: Pro-EUROPE 2022 優勝】

■MOUZ

・THE4PHILZZ(画像左から1番目)

・PROBLEM X(画像左から2番目)

・BROSKI(画像右から2番目)

・SHAKZ(画像右から1番目)







「ストリートファイターリーグ」2022年シーズンの集大成となる今大会、日本代表チームであるGood 8 Squadは各地域のリーグを制した強豪チームに打ち勝ち、「世界最強チーム」の称号を手に日本凱旋となるのか、本節からリーグを応援して下さったファンの皆さまは特に必見です!





▼ストリートファイターリーグ公式サイトはこちら

https://sf.esports.capcom.com/





「CAPCOM CUP IX」について











【オンラインプレミア】、【オフラインプレミア】、【ワールドウォリアー】の全3大会群で構成される「CAPCOM Pro Tour 2022」。その総決算となる大会です。

各大会の優勝者を含む全47名が「世界最強」の称号を勝ち取るために激闘を繰り広げます!



「CAPCOM CUP IX」の覇者となり、栄光をその手にする選手は誰か。



「世界最強」誕生の瞬間をお見逃しなく!







PlayStation(R)4/Steam ダウンロード版『ストリートファイターV チャンピオンエディション』が価格改定!





最新作『ストリートファイター6』の発売を6月2日(金)に控え、益々の盛り上がりを見せる「ストリートファイター」シリーズ。



PlayStation(R)4/Steam ダウンロード版の『ストリートファイターV チャンピオンエディション』等が、よりお求めになりやすい価格に価格改定を実施!



※ご購入前にPlayStation™Store、Steam Storeで価格が変更されていることを確認ください。



『ストリートファイターV チャンピオンエディション』(ダウンロード版ゲーム本編)









PlayStation(R)4版:2,990円 (税込)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-CUSA02102_00-SFVCE00000000000



Steam版:2,990円 (税込)

https://store.steampowered.com/bundle/13444/Street_Fighter_V__Champion_Edition/





『ストリートファイターV チャンピオンエディション アップグレードキット』(ダウンロードコンテンツ)







PlayStation(R)4版:2,500円(税込)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-CUSA02102_00-SFDE010000000000



Steam版:2,500円(税込)

https://store.steampowered.com/bundle/13359/Street_Fighter_V__Champion_Edition_Upgrade_Kit/





『ストリートファイターV チャンピオンエディション + シーズン 5 プレミアムパス バンドル』(ダウンロード版ゲーム本編)









PlayStation(R)4版:5,990円(税込)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-CUSA02102_00-SFVCES5PPBUND000



Steam版:5,802円(税込)

https://store.steampowered.com/bundle/18850/STREET_FIGHTER_V_____5/





『ストリートファイターV チャンピオンエディション アップグレードキット + シーズン 5 プレミアムパス バンドル』(ダウンロードコンテンツ)









PlayStation(R)4版:4,990円(税込)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-CUSA02102_00-SFVCEUGKS5PPBUND



Steam版:5,070円(税込)

https://store.steampowered.com/bundle/18851/STREET_FIGHTER_V______5/







『ストリートファイターV』について





「ストリートファイター」シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作目を発売後、1991年発売の『ストリートファイターII』において大ヒットを記録しました。革新的な対戦システムが話題を呼び、家庭用ゲームソフトでは全世界でシリーズ累計4,900万本(2022年12月末時点)の出荷を誇るなど、対戦格闘ゲームというジャンルを確立。登場から30年経た今なお世界中で人気を博しており、eSportsにおける格闘ゲーム分野を牽引するタイトルとなっています。「ストリートファイター」シリーズ史上初の「PlayStation(R)4」ユーザーと PC ユーザーが対戦できる「クロスプラットフォーム」プレイの導入を実現しております。待望の追加キャラクターに加え、多数の新コスチュームや新ステージを含む「シーズン5」が配信中です。

https://www.capcom.co.jp/sfv/



また、今から始める方や、今までの追加コンテンツがほしい方は『SFV:チャンピオンエディション + シーズン 5 プレミアムパス バンドル』がおすすめです。

https://www.capcom.co.jp/sfv/product.html#bundle





