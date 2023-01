[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

FUNK・SOUL・DISCOのグルーヴに、哲学のエッセンスを加えた歌詞、そしてコミカルで個性的なダンスを武器に数々の音楽ファンをうならせている五人組アイドル、フィロソフィーのダンスが、TVアニメ「あやかしトライアングル」のオープニングに起用されている新曲「熱風は流転する」を1月10日に先行配信リリースした。







あやかしトライアングル」は、「To LOVEる -とらぶる-」の矢吹健太朗による作品。人に害をなす妖を祓うことを生業とする祓忍の風巻祭里と、幼なじみで妖から好かれやすい花奏すずを主人公に繰り広げられるあやかし恋愛ファンタジーだ。









「熱風は流転する」は、そんな“あやトラ”を盛り上げるべく、バトルの熱さと、女の子のリアルな恋心を込めて制作された一曲。作詞は児玉雨子、作曲はSoichiroK/Nozomu.Sが担当した。ギターのリフから始まる本曲は、5人のメンバーの歌声が個性的に絡み合う、疾走感のある仕上がりになっている。ラストサビ前には新メンバー、香山ななこの”キュン死必至”なセリフも入っており、こちらも大注目だ。アニプレックスYouTubeチャンネルではTV アニメ「あやかしトライアングル」ノンクレジットOP映像も公開されている。





(C)矢吹健太朗/集英社・あやかしトライアングル製作委員会



さらに、3月15日にリリースされる「熱風は流転する」の初回生産限定盤には、2022年11月に日比谷野音にて開催された「十束おとは卒業コンサート ~ベスト・フォー・フォーエバー~」のライブ映像を収録することが決定。フィロソフィーのダンスの第一章と第二章の愛の継承をとらえた、貴重な映像となっている。





▼奥津マリリ コメント



アニメ「あやかしトライアングル」のハレンチなシーンをイメージしながら、熱く暑苦しくお色気ムンムンで歌わせて頂きました!!

そしてあの"""セリフ"""!!!!まさかこんなに殺傷能力が高いなんて……油断しておりました……と皆様ひれ伏す事になるでしょう!!!

是非アニメと合わせてお楽しみください!!



▼佐藤まりあ コメント



アニメ主題歌という大役を任せていただくことになり、改めて責任感とありがたさをひしひし感じつつアニメ第1話を拝見しました。ラブコメ、バトル、ちょっぴりドキドキするシーンetc...『あやかしトライアングル』にしかない唯一無二の世界観をこの一曲で表現するというプレッシャーもありましたが、メンバー全員が、歌声という個性を武器にレコーディングに挑みました!「この曲を聴くとあやトラの色んなシーンが思い浮かぶ...」そんなふうに皆さんに思って聴いていただけたらこれ以上嬉しいことはないです。



▼日向ハル コメント



あやトラ第一話放送、テレビで自分の声が流れてきた時「本当にオープニング曲に選んでもらえたんだ……!」とやっと実感が湧き、楽曲のリズムに合わせて動く映像に感動!正座して画面にかじりつきながら放送を見ていました。

繊細さと大胆さ、そしていつもに増して少年感を意識して歌ったので注目して聴いて頂きたいのと、初めて"印を結ぶ"振り付けに挑戦したので是非ライブでチェックして下さい!素早く指を動かすの、難しかった……!



▼木葭のの コメント



アニメのバトルシーンの迫力やかっこよさ、ヒロインすずの、祭里とただの友達関係ではなく、男女の関係として一歩先に進みたい!という乙女心、そして何より見どころなドキドキ・ハレンチなシーンをイメージして歌に乗せました!

歌詞にはすずの一途な恋心が綴られていて、その真っ直ぐな想いが伝わったらなと思います!

ぜひ本編と合わせて楽しんでいただけると嬉しいです!



▼香山ななこ コメント



アニメの第一話放送では主題歌で自分の歌った曲が流れていることがとても不思議でしたが、とても嬉しい気持ちになりました…!

大胆なセクシーさや、バトルシーンのドキドキハラハラするような感じをイメージして歌ったのでアニメと併せて楽しんでいただけたら嬉しいです!

皆さん、「あやかしトライアングル」油断しないで観てくださいね(ハート)



■TV アニメ「あやかしトライアングル」ノンクレジットOP映像|フィロソフィーのダンス「熱風は流転する」

・URL

https://youtu.be/SilkptdYBAE



■1月10日先行配信リリース フィロソフィーのダンス「熱風は流転する」

▼配信リンク

https://Philosophy.lnk.to/ZGQtYs8v



■3月15日リリース フィロソフィーのダンス「熱風は流転する」

▼CD購入はこちらから

URL https://smr.lnk.to/jadfTy

・初回生産限定盤(CD+BD+フォトブック):9,500円(税込)SRCL-12430~12432

※BDには「十束おとは卒業コンサート ~ベスト・フォー・フォーエバー~」のライブ映像を収録

※副音声にメンバーによるオーディオコメンタリー収録

※豪華フォトブック付き

・通常盤(CD):2,000円(税込)SRCL-12433

・期間生産限定盤(CD+BD):2,500円(税込)SRCL-12434~12435

※BDにはTV アニメ「あやかしトライアングル」ノンクレジットオープニング映像を収録

※デジパック仕様



<全形態共通収録楽曲>

・熱風は流転する

・Gimme Five!

・熱風は流転する(instrumental)

・Gimme Five! (instrumental)

他新曲、instrumental 収録



■フィロソフィーのダンス「Gimme Five!」配信リンク

・URL https://Philosophy.lnk.to/xF907xWN



■TVアニメ「あやかしトライアングル」放送情報

2023年1月9日より放送開始!

==========

TOKYO MX 1月9日より 毎週月曜25:05~

とちぎテレビ 1月9日より 毎週月曜25:00~

群馬テレビ 1月9日より 毎週月曜25:00~

BS11 1月9日より 毎週月曜25:00~

テレビ愛知 1月9日より 毎週月曜25:30~

読売テレビ 1月9日より 毎週月曜26:59~

AT-X 1月10日より 毎週火曜21:00~



※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

==========



■名阪ワンマンライブ「Funky But Chic Returns」

※本公演はFC会員様限定イベントです

・3月20日 名古屋公演(会場:RAD HALL)

OPEN 18:30/START 19:00

・3月21日 大阪公演(会場:FANJ twice)

1部:OPEN 13:00/START 13:30 2部:OPEN 17:30/START 18:00

【チケット情報】

前売り 5,000円(税込)

《FC先行受付》2022年12月23日(金)21:00~2023年1月8日(日)23:59

申込URL:https://danceforphilosophy-fc.com/returns_ticket/

※申込みにはファンクラブへの入会が必要です。



■URL

【Official HP】https://danceforphilosophy.com/

【Official Twitter】https://twitter.com/DFP_2015

【Official Instagram】https://www.instagram.com/dance_for_philosophy/



※「あやかしトライアングル」ロゴやキービジュアルを使用の際は、下記コピーライトを記載ください

(C)矢吹健太朗/集英社・あやかしトライアングル製作委員会



