[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「=LOVE」。

昨年9月に発売され「オリコン週間シングルランキング」、「Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”」ともに1位を獲得、レコード協会のプラチナディスクにも認定され、デビューシングルから「12作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を成し遂げた=LOVEの12thシングル「Be Selfish」。











本日、その12thシングル「Be Selfish」の発売を記念したスペシャルライブの最終公演が山野ホール(代々木)にて開催された。当イベントは、シングル「Be Selfish」購入者を対象に、抽選で選ばれたラッキーなユーザーだけが参加でき、間近で=LOVEのパフォーマンスを体感できるイベントとなっており、昨年11月に松下IMPホールで開催された大阪公演、昨日1月7日(土)にデザインホール(名古屋)で開催された名古屋公演を合わせて計3会場6公演開催されたプレミアムイベント。





本日行われた山野ホールでのスペシャルライブは、2部構成(1部 15:00~ / 2部 18:00~)で行われ、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底のうえ、見事当選を果たした各部735名を招待して開催された。尚、来週1月13日(金)にパシフィコ横浜で開催される「卒業コンサート」をもって、=LOVEを卒業する齊藤なぎさは、この日スペシャルイベントへの出演は最後となった。



昨年、フジテレビ「MUSIC FAIR」にて披露し、初の海外(韓国)撮影が行われたMusic Videoが現在667万回再生を突破している最新曲「Be Selfish」をはじめ、12thシングル収録曲を中心に、=LOVEの代表曲、全10曲のパフォーマンスを披露し、来場者を大いに盛り上げた。





日々頑張り続ける自分自身への、キュートでガーリーな応援ソング「わたし、魔法使い」を大谷映美里と齊藤なぎさによるユニット曲で披露。また、大切な人を一途に想い続ける、繊細で儚い片想いソング「真夜中マーメイド」では「佐々木舞香」がソロでしっとりと歌い上げた。さらに、THE FIRST TAKEでの佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏によるパフォーマンスが話題となっている「あの子コンプレックス」では、幻想的な世界観の中、代表曲をエモーショナルに歌い上げた。また野口衣織がセンターを務める「好きって、言えなかった」では、「好き」という言葉を伝えられない、淡くて不器用な恋心を歌詞を噛みしめながら、切なく歌い上げた。それぞれの新曲が、=LOVEの新たな魅力を存分に引き出し、来場者の笑顔が印象的な素晴らしいステージとなった。





なお1部のMCでは「メンバーの好きな衣装」「カップリング曲の好きな歌詞」、2部のMCでは「なーたん(齊藤なぎさ)の好きなところ」を各メンバーが発表するなど、この日限りの貴重なトークを繰り広げ、メンバーの齊藤なぎさは「いつも私のくだらないギャグで笑ってくれてありがとう。」と涙ながらに、メンバーへの感謝の気持ちを精一杯伝えた。

2部のラストでは、シングル12作品、アルバム1作品と13回に及ぶCDスペシャルイベント最後の出演を終えた斎藤なぎさへ、レコード会社からお花が贈られるなど、ハートフルな雰囲気の中イベントは幕を閉じた。





1月末からは約8か月ぶりの全国ツアーとなる『=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」』(福岡・宮城・大阪・愛知の全4公演)の開催も発表されており、2/22(水)には通算13枚絵目となるニューシングルの発売も控えている。6周年目を迎え、さらに勢いをます=LOVEの2023年の動向にも大注目だ。



■1/8(日) 12thシングル『Be Selfish』発売記念スペシャルライブ @山野ホール

<SETLIST>

1. Be Selfish ※9/28(水)発売 12thシングル表題曲

2. CAMEO

3. Want you!Want you!

MC

4. わたし、魔法使い ※9/28(水)発売 12thシングルC/W曲

5. 真夜中マーメイド ※9/28(水)発売 12thシングルC/W曲

6. あの子コンプレックス

7. 好きって、言えなかった ※9/28(水)発売 12thシングルC/W曲

MC

8. 青春”サブリミナル“

9. 探せ ダイヤモンドリリー

MC

10. =LOVE



【Information】

★=LOVE全国ツアー2023「Today is your Trigger」

1月28日(土) 福岡・福岡市民会館

2月4日(土) 宮城・仙台サンプラザホール

2月10日(金) 大阪・オリックス劇場

2月12日(日) 愛知・日本特殊陶業市民会館フォレストホール



詳細はHPをチェック!

https://equal-love.jp/





★「Be Selfish」MV

https://www.youtube.com/watch?v=suf7S4AKdmY



作詞:指原莉乃

作曲:本多友紀

編曲:河合泰志

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Mastered by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

Director:Oroshi (DESERTBEAGLE)

Production Producer Seo suil (DESERTBEAGLE)

Make-Up:Won Jung Yo (Bit&Boot)

Hair:yoosung (Bit&Boot)

Choreographer:shoji(s**t kingz)





★=LOVE – あの子コンプレックス / THE FIRST TAKE

https://youtu.be/FdfipkGBLd0



「あの子コンプレックス」

作詞:指原莉乃

作曲:高橋涼



「あの子コンプレックス / THE FIRST TAKE」

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Arrange:APAZZI

A.Guitar:佐々木”コジロー”貴之

Bass:二家本亮介

Piano:西村 奈央

Strings:MIZ





★「あの子コンプレックス」MV

https://youtu.be/ShbfYtAPXuI



作詞:指原莉乃

作曲:高橋 涼

編曲:湯浅 篤

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Mastered by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

監督:大野敏嗣

振付:shoji(s**t kingz)



★商品情報

【=LOVE Music Video集 「過去最上キュン」商品概要】

発売日:2023年1月25日(水)



完全生産限定盤はミュージックビデオ 全50 曲に加え、メイキング映像 13 本、1st アルバム、9th シングル~12th シングルに収録されている特典バラエティ映像5本を収録したブルーレイディスク5枚組!



■完全生産限定盤 [Blu-ray5枚組] VVXL-120~4 / ¥10,780(税込)

収録内容:ミュージックビデオ 全50曲、ミュージックビデオ メイキング映像 13本、

1stアルバム、9thシングル~12thシングルに収録されている特典映像をBlu-rayの高画質でお届け!



■通常盤 [Blu-ray] VVXL-125 / ¥8,580(税込)

収録内容:ミュージックビデオ 全50曲



■通常盤 [DVD 2枚組]VVBL-176~177 / ¥7,480(税込)

収録内容:ミュージックビデオ 全50曲



※詳細は追ってHPにてお知らせ致します。



【=LOVE 13thシングル「タイトル未定」商品概要】

発売日:2023年2月22日(水)

≒JOYもカップリングに参加。



■Type A

仕様:CD+DVD 品番:VVCL-2188~2189 価格:1,650円(税込)



■Type B

仕様:CD+DVD 品番:VVCL-2190~2191 価格:1,650円(税込)



■Type C

仕様:CD+DVD 品番:VVCL-2192~2193 価格:1,650円(税込)



■Type D

仕様:CD+DVD 品番:VVCL-2194~2195 価格:1,650円(税込)



■Type E(通常盤)

仕様:CD 品番:VVCL-2196 価格:1,100円(税込)



※商品タイトル、CD及びDVDの収録内容、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにてお知らせ致します。



★13thシングル発売記念 オンライン個別お話し会開催

2023年2月22日(水)発売、=LOVE 13thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンライン個別お話し会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンライン個別お話し会の開催が決定!!



★オンライン個別お話し会開催日時

【日程】

2023年3月11日(土)

2023年3月21日(火・祝)

2023年3月26日(日)

2023年4月1日(土)

2023年4月2日(日)

2023年4月23日(日)

2023年4月29日(土)

2023年5月5日(金・祝)

2023年5月7日(日)

2023年5月27日(土)

2023年5月28日(日)



【時間】 ※全日程共通

開場時間/9:45 開始時間/10:00 終了時間/20:00



詳細はこちら

https://equal-love.jp/news/detail/6026



★LIVE

「~齊藤なぎさ卒業コンサート~ 現役アイドルちゅ~ みんなのこと大好きだよ(ハート)」

【日 程】2023年1月13日 (金)

【会 場】パシフィコ横浜 国立大ホール

https://equal-love.jp/news/detail/6014





★プロフィール

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」メジャーデビュー。これまでに12作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」でオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。昨年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。2021年1月には日本武道館2days公演、7月には横浜アリーナ単独公演、9月には幕張メッセ 幕張イベントホール単独公演も開催。 2022年9月25日(日)には東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、過去最大規模となる「=LOVE 5th ANNIVERSARYPREMIUM CONCERT」を大成功に収める。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。



オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式twitter https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/09-10:46)