アニメ・ドラマ・映画で流れる音楽、“劇伴”を中心に活動する作曲家・澤野弘之。『進撃の巨人』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』『プロメア』など数々の大ヒットアニメ作品の音楽を担当しているほか、アーティストへの楽曲提供・プロデュースなども行っている。



そんな澤野弘之が展開するボーカルプロジェクト、SawanoHiroyuki[nZk](読み:サワノヒロユキヌジーク)の新たなタイアップ情報が解禁となった。澤野が音楽を担当する、2023年夏に放送予定のTVスペシャルアニメーション『Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-』のテーマソングに新曲「FAKEit」が決定。2023年1月1日(日)0時より、ダウンロード&ストリーミング配信がスタートする。





「FAKEit」を含むSawanoHiroyuki[nZk]の最新アルバム「V」(読み:ヴィー)は2023年1月18日に発売。2023年1月1日よりアルバム「V」のプリオーダーもスタートする。

豪華アーティストをゲストボーカルに迎えた、SawanoHioryuki[nZk]約2年ぶりのフルアルバムに是非期待してほしい。



●「FAKEit」by SawanoHiroyuki[nZk]:Laco 各配信はこちら

https://nzk.lnk.to/FAKEit



●最新アルバム「V」

・各配信サイト プリオーダーはこちら

https://nzk.lnk.to/V__

・CD予約はこちら

https://nzk.lnk.to/V_pkg



【コメント】

●澤野弘之

-----------------------------

今回、「Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-」の主題歌を[nZk]として担当できる事を幸せに感じています。ゲストボーカルには信頼するLacoさんに参加してもらった事で、エネルギッシュでエモーショナルなサウンドに広げて貰えたと感じています。この楽曲がどのように作品と一体になるのか僕自身楽しみですし、皆さんに物語をより楽しんで貰えれば幸いです!

-----------------------------

<最新アルバム「V」商品情報>

約2年ぶりとなるSawanoHiroyuki[nZk]フルアルバム「V」(読み:ヴィー)。

本作には、TVアニメ「86―エイティシックス―」のWエンディングテーマ「Avid」「Hands Up to the Sky」および第2クール最終話エンディングテーマ「LilaS」、TVアニメ「群青のファンファーレ」のエンディングテーマ「OUTSIDERS」の4曲に加え、新曲8曲含む全12曲が収録される。



初回生産限定盤には、今年3月に東京国際フォーラム ホールAにて開催された「澤野弘之LIVE[nZk]007」のライブ映像を収録したBlu-rayが付属されている。



<リリース情報>

●商品タイトル:「V」(読み:ヴィー)

●発売日:2023年1月18日(水)

●商品形態:

・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)

品番:VVCL 2166-7 価格:5,170円(税込)

・通常盤(CD)

品番:VVCL 2168 価格:3,520円(税込)



[CD]

01. IiIiI

02. FAKEit by SawanoHiroyuki[nZk]:Laco

03. LEMONADE by SawanoHiroyuki[nZk]:XAI

04. B∀LK by SawanoHiroyuki[nZk]:suis (from ヨルシカ)

05. 7th String by SawanoHiroyuki[nZk]:ReN

06. OUTSIDERS by SawanoHiroyuki[nZk]:河野純喜&與那城奨 (JO1)

07. Hands Up to the Sky by SawanoHiroyuki[nZk]:Laco

08. LilaS by SawanoHiroyuki[nZk]:Honoka Takahashi

09. Avid by SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki

10. COLORs by SawanoHiroyuki[nZk]:Hata Motohiro

11. 地球という名の都 by SawanoHiroyuki[nZk]:ASKA

12. V



[Blu-ray] 2022.3.13 澤野弘之 LIVE [nZk]007@東京国際フォーラム ホールA

NEXUS (Vo. Laco)

THE ANSWER (Vo. Laco)

Hands Up to the Sky (Vo. Laco)

Möbius (Vo. mpi & Laco & Benjamin)

Gallant Ones (Vo. Benjamin & mpi)

TRACER (Vo. Benjamin)

Next of Kin (Vo. Benjamin)

God of ink (Vo. mpi)

Call your name (Vo. mpi)

Avid (Vo. mizuki)

火の鳥 (Vo. mizuki)

&Z (Vo. mizuki)

time (Vo. ReoNa)

Into the Sky (Vo. ReoNa)

BEEP (Vo. SennaRin)

証 ~ dust (Vo. SennaRin)

melt (Vo. SennaRin)

PIANO solo



※公演当日に披露した全楽曲が収録ではございません

※収録楽曲は記載の楽曲のみとなります



SawanoHiroyuki[nZk] 5th Album「V」Special Site

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/hiroyukisawano/V/



■Twitter:@sawano_nZk

(推奨ハッシュタグ:#澤野弘之 #nZk_V)



<ライブ情報>

公演名:SawanoHiroyuki[nZk] LIVE 2023

会場:TACHIKAWA STAGE GARDEN https://www.t-sg.jp/

日時:2023年2月4日(土)OPEN 17:00 START 18:00

Guest Vocal:XAI、SennaRin、たかはしほのか、Tielle、mizuki、Laco、ReN (50音順)

チケット:指定席8,000円(税込)、着席指定席8,000円(税込)

お問い合わせ:DISK GARAGE 050-5533-0888(平日12:00~15:00)



『Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-』情報

■タイトル:Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-

■放送情報:2023 Summer

■スタッフ

原作:成田良悟・TYPE-MOON 『Fate/strange Fake』(電撃文庫刊)

キャラクター原案:森井しづき

監督:榎戸駿・坂詰嵩仁

脚本:大東大介

キャラクターデザイン・総作画監督:山田有慶

美術監督:竹田悠介・大貫賢太郎

色彩設計:茂木孝浩・武田仁基・岡崎菜々子

CGディレクター・佐納達也

撮影監督:宮脇洋平

編集:近藤勇二(REAL-T)

音響監督:土屋雅紀

音響効果:小山恭正

音楽:澤野弘之

制作:A-1 Pictures



■テーマソング:『FAKEit』 by SawanoHiroyuki[nZk]:Laco

■公式サイト :fate-strange-fake.com

■Twitter:@Fate_SF_Anime

(推奨ハッシュタグ:#strangefake)

(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC



【澤野弘之プロフィール】

ドラマ・アニメ・映画など映像の音楽活動を中心とし、その他にもアーティストへの楽曲提供・編曲など精力的に活動している。ボーカル楽曲に重点を置いたプロジェクト、SawanoHiroyuki[nZk](サワノヒロユキヌジーク)が2014年春より始動。



<主な作品>

【機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ】【プロメア】【進撃の巨人】【機動戦士ガンダムUC】【キルラキル】【ギルティクラウン】【青の祓魔師】【アルドノア・ゼロ】【七つの大罪】【甲鉄城のカバネリ】【キングダム】【医龍 Team Medical Dragon】【CRISIS 公安機動捜査隊特捜班】【魔王】【タイヨウのうた】【プラチナデータ】【自虐の詩】etc.





澤野弘之オフィシャルサイト:http://www.sawanohiroyuki.com/

SawanoHiroyuki[nZk] オフィシャルサイト:http://www.sh-nzk.net/

SawanoHiroyuki[nZk]official YouTube Channel:https://www.youtube.com/user/SawanoHiroyukiSMEJ

澤野弘之Official Twitter:@sawano_nZk

澤野弘之オフィシャルファンクラブ【-30k】:https://n30k.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-20:40)