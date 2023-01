[株式会社カプコン]





好評発売中『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の最新情報をお届けする映像番組「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム 2023.2.2」の配信が決定致しました。2023年2月2日(木)朝8:00より配信いたします。



2023年2月実施予定「無料タイトルアップデート第4弾」 の紹介映像公開や、配信日の情報をお届けします。

追加モンスターや、ロードマップなど、サンブレイクの最新情報にご期待ください。



今回のスペシャルプログラムでは、番組の司会を「研究員 バハリ」(CV:諏訪部 順一)が務めます!

興味があることに遭遇すると周囲が見えなくなり、突飛な行動に走りがちな「変わり者」であるバハリ自らゲーム情報をお届けしてくれます。



[録画生放送] 2023年2月2日(木) 朝8:00より配信予定

※状況により放送日、開始時間が変更となる可能性がございます。

※放送時間は約10分を予定しております。



番組特設サイト

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/sp-program/

YouTubeカプコンチャンネル

https://www.youtube.com/user/CapcomChannel





『モンスターハンターライズ:サンブレイク』無料タイトルアップデート第4弾配信記念。【追加ガルク重ね着装備「????」】先行プレゼントキャンペーンが開催決定!







『モンスターハンターライズ:サンブレイク』無料タイトルアップデート第4弾の配信を記念して、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』で、【追加ガルク重ね着装備】を先行で入手することができるプレゼントキャンペーンを実施いたします!



・プレゼント内容

プレゼントする【追加ガルク重ね着装備】の内容と応募方法は、2月2日(木)に配信予定の「モンスターハンターライズ:サンブレイク スペシャルプログラム 2023.2.2」で発表を予定しております。ぜひ番組をご覧ください。





※【追加ガルク重ね着装備】は後日一般配信を予定しております。

※重ね着装備は見た目だけを変更するものです。



・応募期間

2023年2月2日(木)10:00~2月6日(月) 13:00まで

・対象タイトル/対象プラットフォーム

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』

Nintendo Switch、Steam



※応募にはCAPCOM ID登録が必要です。CAPCOM IDをお持ちでない方は、あらかじめご登録をお願いいたします。



詳細は【追加ガルク重ね着装備】の先行プレゼントキャンペーン公式サイトをご覧ください。

https://www.monsterhunter.com/rise-sunbreak/ja/topics/tu4-campaign/





CAPCOM ID



CAPCOMが提供するゲーム、WEBサービスなどをより便利にご利用いただくための共通アカウント管理サービスです。どなたでも無料でご登録・ご利用いただけます。



CAPCOM IDへの登録

https://cid.capcom.com/ja/



CAPCOM ID 会員登録手順動画

https://youtu.be/Pmx1JEnu58A









商品情報







モンスターハンターライズ:サンブレイク

好評発売中 【2022年6月30日(木)発売】

プラットフォーム:Nintendo Switch™、Steam(R)

ジャンル:ハンティングアクション

プレイ人数:1人(通信プレイ時:最大4人)

CEROレーティング:C(15才以上対象)

プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。



※Nintendo Switchでインターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行う場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※画面写真は開発中のものです。

(C)CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.



