[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



アニメ・ドラマ・映画で流れる音楽、“劇伴”を中心に活動する作曲家・澤野弘之。『進撃の巨人』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』『プロメア』など数々の大ヒットアニメ作品の音楽を担当しているほか、アーティストへの楽曲提供・プロデュースなども行っている。



そんな澤野弘之が展開するボーカルプロジェクト、SawanoHiroyuki[nZk](読み:サワノヒロユキヌジーク)の最新アルバムが来年1月18日に発売される。そして本日、アルバムの未発表楽曲の1曲「COLORs」にシンガーソングライターの秦 基博がゲストボーカルとして参加することが発表された。



澤野はレコーディングでの様子を語りつつ、「楽曲のグルーヴ感やサウンドのポップ感をより広げて頂き、秦さんでなければ作り上げる事の出来なかったサウンドになったと感じています。」とコメント。一方、秦 基博は「『COLORs』のボーカルとしてお声がけいただいたことにご縁を感じ、是非にと参加させていただきました。澤野さんのその圧倒的な世界の一部になれて幸せです。」とコメントしている。



「COLORs」は2012年に設立したアニメーションレーベル「TOHO animation」にて実施中の「TOHO animation10周年プロジェクト」の新たな企画「TOHO animation ミュージックフィルムズ」のために書き下ろされた楽曲で、荒木哲郎監督が手掛ける1作品に起用されることも決定した。アニメーションは2023年春公開予定となっている。



このほか「未定」となっている収録楽曲は1曲。どんな楽曲が発表されるのか注目したい。



【コメント】

●澤野弘之

-----------------------------

今年公開された「ONE PIECE FILM RED」で間接的に作品をご一緒する機会があり、[nZk]プロジェクトでもご一緒できればと思っていたところ、今回参加して頂けた事を嬉しく思っています。現場では楽曲にどうアプローチするのが一番かを冷静に判断しながらレコーディングを進めてくださり、楽曲のグルーヴ感やサウンドのポップ感をより広げて頂き、秦さんでなければ作り上げる事の出来なかったサウンドになったと感じています。ありがとうございます。

-----------------------------



●秦 基博

-----------------------------

『ONE PIECE FILM RED』の楽曲提供者としてご一緒した時、澤野さんの手がけられた楽曲「Tot Musica」の放つ圧倒的な存在感にしびれていました。



その矢先に「COLORs」のボーカルとしてお声がけいただいたことにご縁を感じ、是非にと参加させていただきました。



澤野さんのその圧倒的な世界の一部になれて幸せです。



是非、お楽しみください。

-----------------------------



<最新アルバム「V」商品情報>

約2年ぶりとなるSawanoHiroyuki[nZk]フルアルバム「V」(読み:ヴィー)。

本作には、TVアニメ「86―エイティシックス―」のWエンディングテーマ「Avid」「Hands Up to the Sky」および第2クール最終話エンディングテーマ「LilaS」、TVアニメ「群青のファンファーレ」のエンディングテーマ「OUTSIDERS」の4曲に加え、新曲8曲含む全12曲が収録される。



初回生産限定盤には、今年3月に東京国際フォーラム ホールAにて開催された「澤野弘之LIVE[nZk]007」のライブ映像を収録したBlu-rayが付属されている。



<リリース情報>

●商品タイトル:「V」(読み:ヴィー)

●発売日:2023年1月18日(水)

●商品形態:

・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)

品番:VVCL 2166-7 価格:5,170円(税込)



【初回生産限定盤】



・通常盤(CD)

品番:VVCL 2168 価格:3,520円(税込)



[CD]曲順未定

01. IiIiI

02. Avid by SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki

03. Hands Up to the Sky by SawanoHiroyuki[nZk]:Laco

04. LilaS by SawanoHiroyuki[nZk]:Honoka Takahashi

05. OUTSIDERS by SawanoHiroyuki[nZk]:河野純喜&與那城奨(JO1)

06. LEMONADE by SawanoHiroyuki[nZk]:XAI

07. 地球という名の都 by SawanoHiroyuki[nZk]:ASKA

08. B∀LK by SawanoHiroyuki[nZk]:suis (from ヨルシカ)

09. 7th String by SawanoHiroyuki[nZk]:ReN

10. COLORs by SawanoHiroyuki[nZk]:Hata Motohiro

11. 未定

12. V



[Blu-ray] 2022.3.13 澤野弘之 LIVE [nZk]007@東京国際フォーラム ホールA

NEXUS (Vo. Laco)

THE ANSWER (Vo. Laco)

Hands Up to the Sky (Vo. Laco)

Möbius (Vo. mpi & Laco & Benjamin)

Gallant Ones (Vo. Benjamin & mpi)

TRACER (Vo. Benjamin)

Next of Kin (Vo. Benjamin)

God of ink (Vo. mpi)

Call your name (Vo. mpi)

Avid (Vo. mizuki)

火の鳥 (Vo. mizuki)

&Z (Vo. mizuki)

time (Vo. ReoNa)

Into the Sky (Vo. ReoNa)

BEEP (Vo. SennaRin)

証 ~ dust (Vo. SennaRin)

melt (Vo. SennaRin)

PIANO solo

※公演当日に披露した全楽曲が収録ではございません

※収録楽曲は記載の楽曲のみとなります



SawanoHiroyuki[nZk] 5th Album「V」Special Site

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/hiroyukisawano/V/



<ライブ情報>

公演名:SawanoHiroyuki[nZk] LIVE 2023

会場:TACHIKAWA STAGE GARDEN https://www.t-sg.jp/

日時:2023年2月4日(土)OPEN 17:00 START 18:00

Guest Vocal:XAI、SennaRin、たかはしほのか、Tielle、mizuki、Laco、ReN (50音順)

チケット:指定席8,000円(税込)、着席指定席8,000円(税込)

お問い合わせ:DISK GARAGE 050-5533-0888(平日12:00~15:00)



<TOHO animation ミュージックフィルムズ情報>

タイトル:『COLORs』

監督:荒木哲郎(『進撃の巨人 Season1~3』監督・総監督、『甲鉄城のカバネリ』、監督『バブル』監督)

音楽:SawanoHiroyuki[nZk]:Hata Motohiro

キャラクターデザイン:米山舞

アニメーション制作:WIT STUDIO

◆TOHO animation 10周年特設サイト

https://tohoanimation.jp/10thanniversary/

【澤野弘之プロフィール】

ドラマ・アニメ・映画など映像の音楽活動を中心とし、その他にもアーティストへの楽曲提供・編曲など精力的に活動している。ボーカル楽曲に重点を置いたプロジェクト、SawanoHiroyuki[nZk](サワノヒロユキヌジーク)が2014年春より始動。



<主な作品>

【機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ】【プロメア】【進撃の巨人】【機動戦士ガンダムUC】【キルラキル】【ギルティクラウン】【青の祓魔師】【アルドノア・ゼロ】【七つの大罪】【甲鉄城のカバネリ】【キングダム】【医龍 Team Medical Dragon】【CRISIS 公安機動捜査隊特捜班】【魔王】【タイヨウのうた】【プラチナデータ】【自虐の詩】etc.



澤野弘之オフィシャルサイト:http://www.sawanohiroyuki.com/

SawanoHiroyuki[nZk] オフィシャルサイト:http://www.sh-nzk.net/

SawanoHiroyuki[nZk]official YouTube Channel:https://www.youtube.com/user/SawanoHiroyukiSMEJ

澤野弘之Official Twitter:@sawano_nZk

澤野弘之オフィシャルファンクラブ【-30k】:https://n30k.com/



【秦 基博プロフィール】

宮崎県生まれ、横浜育ち。2006年11月シングル「シンクロ」でデビュー。

“鋼と硝子で出来た声”と称される歌声と叙情性豊かなソングライティングで注目を集める一方、多彩なライブ活動を展開。

2014年、 映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌「ひまわりの約束」が大ヒット、その後も数々の映画、CM、TV番組のテーマ曲を担当。

デビュー10周年には横浜スタジアムでワンマンライブを開催。

初のオールタイム・ベストアルバム「All Time Best ハタモトヒロ」は自身初のアルバムウィークリーチャート1位を獲得、以降もロングセールスが続いている。

♪ SoftBank music project テレビCM「卒業」篇CMソング『仰げば青空』や、映画『ステップ』主題歌「在る」を収録した4年ぶりとなる最新アルバム「コペルニクス」を2019年12月にリリース。

2020年11月よりスタートしたNHK連続テレビ小説『おちょやん』の主題歌に新曲「泣き笑いのエピソード」が起用された。

2021年11月には「Hata Motohiro 15th Anniversary LIVE」を横浜アリーナ、大阪城ホールで開催。12月には日本武道館で「HATA MOTOHIRO 15th Anniversary LIVE “Philharmonic Night”」の開催がされた。

2022年4月13日には、UNITED ARROWS green label relaxingコーディネーション・ソングに起用された、約1年ぶりの新曲「Trick me」もリリース。7月6日にリリースされた『映画ざんねんないきもの事典』主題歌「サイダー」に続いて、7月28日にはテレビ朝日系木曜ドラマ『六本木クラス』挿入歌「残影」をリリース。

2023年2月にはU-NEXT独占配信映画『イカロス 片羽の街』主題歌「イカロス」のデジタルリリースが決定している。



【関連リンク】

秦 基博オフィシャルサイト:https://www.office-augusta.com/hata/

秦 基博official YouTube Channel:https://www.youtube.com/@hatamotohiro

秦 基博オフィシャルTwitter:https://twitter.com/hata_official

秦 基博オフィシャルファンクラブ“Home Ground”:https://www.home-ground.tv/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-19:16)