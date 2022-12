[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



Uruが2月1日にリリースするニューアルバム「コントラスト」のカバー盤ダイジェストがオフィシャルYouTubeで公開された。



ニューアルバム「コントラスト」は、前作「オリオンブルー」から約3年ぶりとなる自身3枚目のアルバムで、TVアニメ「半妖の夜叉姫」EDテーマの「Break」、映画「罪の声」主題歌「振り子」、映画「ファーストラヴ」主題歌「ファーストラヴ」、フジテレビ系ドラマ木曜劇場「推しの王子様」主題歌「Love Song」、TBS系日曜劇場「マイファミリー」主題歌「それを愛と呼ぶなら」、ABEMAオリジナルシリーズ恋愛番組「私たち結婚しました 4」主題歌で作詞・作曲を優里が手掛けた「そばにいるよ」といった、豪華タイアップ曲を多数収録。さらに、アルバムの新曲として、YOASOBIのコンポーザーとしても活動するAyaseや、wacciの橋口洋平が提供した楽曲も収録される事でも話題を呼んでいる。





今回公開された映像は、初回生産カバー盤に収録される全8曲のカバーソングのダイジェストで、これまでシングルのカップリングとして発表されていた、「別の人の彼女になったよ」(wacci)、「ドライフラワー」(優里)、「勿忘」(Awesome City Club)、「なんでもないよ、」(マカロニえんぴつ)といった昨今のストリーミングヒットソングに加えて、「奏(かなで)」(スキマスイッチ)、「白い恋人達」(桑田佳祐)、「Missing」(久保田利伸)といった冬の名曲バラードのカバー、さらには2020年にリリースした「再会(produced by Ayase)」(LiSA×Uru)のUru1人によるセルフカバーを視聴する事が出来る。ピアノと歌だけによるUruの原点とも言える世界観を楽しんで欲しい。





先日19日にTBS系で放送された『CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間SP』では、今年のヒットソング「それを愛と呼ぶなら」と新曲「そばにいるよ」の2曲をTV初披露し、オンエア中SNSでトレンド入りし各種チャートも急上昇を果たすなど話題を呼んでいる。



そんな中、今週28日に開催される“COUNTDOWN JAPAN 22/23”への出演。自身初のフェス出演ながらGALAXY STAGEのトリを務める事が決定しており、さらなる注目を集める事になりそうだ。



さらにUruは、このアルバム「コントラスト」を引っ提げて4月から8月まで続く全国12都市13公演での過去最大規模のホールツアー“Uru Tour 2023「contrast」”を開催する事が決定しており、アルバムの購入者先行抽選受付をCD封入で実施する事も決定している。CDJ、ツアーと貴重なライブの機会を逃さずUruの歌声を体感して欲しい。



【動画情報】

Uru 3rd ALBUM「コントラスト」カバー盤ダイジェスト

https://youtu.be/NGkrmQ7DMfY



【リリース情報】

New Album「コントラスト」

2022.2.1 Release

初回生産限定盤[映像盤] (CD+BD) AICL-4323~4 ¥ 6,000(税込)



初回生産限定盤[カバー盤] (CD+CD) AICL-4325~6 ¥4,000(税込)





通常盤 (CD) AICL-4327 ¥3,000(税込)





1.それを愛と呼ぶなら

作詞・作曲:Uru 編曲:小林武史

(TBS系 日曜劇場『マイファミリー』主題歌)

2.そばにいるよ

作詞・作曲:優里 編曲:Carlos K.

(ABEMAオリジナルシリーズ恋愛番組『私たち結婚しました 4』主題歌)

3.恋

作詞・作曲:橋口洋平(wacci) 編曲:KOHD

4.ランドマーク

作詞・作曲:Uru 編曲:橋本しん

5.Love Song

作詞・作曲:Uru 編曲:トオミヨウ

(フジテレビ系ドラマ 木曜劇場『推しの王子様』主題歌)

6.ポジティ部入部

作詞・作曲:Uru 編曲:島田昌典

7.セレナーデ

作詞・作曲:Uru 編曲:トオミヨウ

8.Break

作詞・作曲:Uru 編曲:Yaffle

(TVアニメ『半妖の夜叉姫』EDテーマ)

9.無機質

作詞・作曲:Uru 編曲:トオミヨウ

10. 脱・借りてきた猫症候群

作詞:Uru 作曲:Ayase 編曲:Carlos K.

11.ハクセキレイ

作詞・作曲:Uru 編曲:橋本幸太

12.ファーストラヴ

作詞・作曲:Uru 編曲:トオミヨウ

(映画『ファーストラヴ』主題歌)

13.振り子

作詞・作曲:Uru 編曲:トオミヨウ

(映画『罪の声』主題歌)



<映像盤収録曲>

■Uru Live 2021「To You」@東京国際フォーラムホールA

1.今 逢いに行く

2.プロローグ

3.勿忘 (Awesome City Club)

4.いい女

5.Break

6.I don’t suit you

7.フリージア

~朗読~

8.無機質

9.Don’t be afraid

10.ずっと好きだった (斉藤和義)

11.ポジティ部入部

12.remember

13.振り子

14.たしかなこと (小田和正)

15.あなたがいることで

16.Love Song

17.奏(かなで) (スキマスイッチ)

18.星の中の君



<カバー盤収録曲>

1.再会Self-cover ver. (LiSA×Uruセルフカバー)

2.なんでもないよ、 (マカロニえんぴつ)

3.ドライフラワー (優里)

4.Missing (久保田利伸)

5.別の人の彼女になったよ (wacci)

6.勿忘 (Awesome City Club)

7.白い恋人達 (桑田佳祐)

8.奏(かなで) (スキマスイッチ)



■店頭特典

Amazon.co.jp:メガジャケ

※商品名に、【Amazon.co.jp限定特典】の記載があるページからの購入のみが対象となりますので、お気をつけ下さい。

楽天ブックス:クリアポーチ

TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング(予約のみ):A4クリアファイル

セブンネットショッピング:アクリルコースター

Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む):ポストカード

応援店:B3ポスター

応援店一覧https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Uru/shoplist/230201/



※各形態初回プレスのみ全国ツアー購入者先行抽選受付ID 封入

アルバム予約URL:https://smar.lnk.to/VXxgk5



【映像情報】

Uru 3rd ALBUM「コントラスト」映像盤 LIVEダイジェスト

https://youtu.be/ToZJO2pHl_I



【配信シングル情報】

「そばにいるよ」

作詞・作曲:優里 編曲:Carlos K.

2022.11.4 Release

配信リンク:https://smar.lnk.to/kWaCc5WN



【ミュージックビデオ情報】

Uru 「そばにいるよ」

URL:https://youtu.be/8iszE6zgUv4



【番組情報】

ABEMAオリジナルシリーズ恋愛番組『私たち結婚しました 4』

放送日時:毎週金曜23時~24時

放送チャンネル:ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL:https://abema.tv/video/title/90-1741

「私たち結婚しました 4」PR映像:https://abema.tv/video/title/90-1741

瀬戸×紺野夫婦 Instagram:https://www.instagram.com/toshi.aya_watakon/

久保田×貴島夫婦Instagram:https://www.instagram.com/yuu.asu_watakon/

(C)AbemaTV, Inc.



■Uru コメント

ABEMAオリジナルシリーズ恋愛番組『私たち結婚しました 4』の主題歌を担当させていただくことになりました。

楽曲は、優里さんが作詞作曲してくださり、「健やかなるとき、病めるときも」という歌詞が、正にこの作品にぴったりだと思いました。

ウェディングソングとも、それぞれの歩みを後押してくれるような応援ソングとも聴こえる、華やかでそして優しい曲です。

「そばにいるよ」が、『私たち結婚しました 4』と共にたくさんの人の元に届いてくれると嬉しいです。



■優里コメント

Uruさんの曲と歌が好きで、寝る前とか心を落ち着かせたいなと思う時によく聴いていて、いつもUruさんの芯のある、優しく包み込むような歌声が素敵だなと感じていましたので、今回、Uruさんから曲提供のお話をいただいた時に、大変嬉しく思いました。

僕がUruさんに曲を書くならどんな曲がいいだろうと思いを巡らせて、Uruさんの歌声で、聴く人の心を後押しするような曲がいいかと思い、「そばにいるよ」を書きました。Uruさんの歌声と共にたくさんの方に届くと嬉しいです。



【ツアー情報】

Uru Tour 2023「contrast」

2023年4月28日(金)埼玉・三郷市文化会館 大ホール 開場18:00/開演19:00

2023年5月6日(土)新潟・新潟テルサ 開場17:00/開演18:00

2023年5月12日(金)北海道・カナモトホール(札幌市民ホール) 開場18:00/開演19:00

2023年5月28日(日)岡山・岡山市民会館 開場17:00/開演18:00

2023年6月2日(金) 愛知・日本特殊陶業市民会館・フォレストホール 開場18:00/開演19:00

2023年6月16日(金)兵庫・神戸国際会館こくさいホール 開場18:00/開演19:00

2023年6月22日(木)大阪・オリックス劇場 開場18:00/開演19:00

2023年6月30日(金)神奈川・神奈川県民ホール 開場18:00/開演19:00

2023年7月9日(日)愛媛・松山市総合コミュニティセンター 開場17:00/開演18:00

2023年7月17日(月 祝)宮城・東京エレクトロンホール宮城 開場16:00/開演17:00

2023年7月22日(土)福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール 開場16:00/開演17:00

2023年8月11日(金 祝)東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場16:00/開演17:00

2023年8月12日(土)東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場16:00/開演17:00

ツアー特設サイト https://uru-official.com/feature/contrastTour



【イベント出演情報】

COUNTDOWN JAPAN 22/23

2022年12月28日

幕張メッセ国際展示場1~8ホール・イベントホール

公式サイト https://countdownjapan.jp



【Uru オフィシャルinfo】

HP:http://uru-official.com

Twitter:http://twitter.com/uru_super

Instagram:https://www.instagram.com/uru_official.id

TikTok:https://www.tiktok.com/@uru.staff_official

YouTube:https://www.youtube.com/user/kimidorinohana



