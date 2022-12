[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

FUNK・SOUL・DISCOのグルーヴに、哲学のエッセンスを加えた歌詞、そしてコミカルで個性的なダンスを武器に数々の音楽ファンをうならせている五人組アイドル、フィロソフィーのダンスが新体制ワンマンライブにて、新曲「熱風は流転する」を1月10日に先行配信することを発表した。







12月23日に「新体制お披露目ワンマンライブ~騙されたと思って愛されてみて(ハート)~」が日本橋三井ホールにて開催。オリジナルメンバー自ら審査員を務めたオーディションで選ばれた新メンバー木葭のの・香山ななこを含めた新体制のフィロソフィーのダンス初のワンマンライブはチケットが即完売、会場にはチケットを手に入れられた幸運なファンが集まった。







photo by SHOKO ISHIZAKI (THINGS.)



ステージは、新体制初の新曲「Gimme Five!」からスタート。初っ端から会場の熱を一気に高めると、フィロソフィーのダンスの新たな歴史を刻んでいくかのように、代表曲を次々と披露していった。アンコールでは、TVアニメ「あやかしトライアングル」オープニングテーマに起用されている「熱風は流転する」を初披露。五人体制になった迫力のパフォーマンスで会場を沸かせた。







photo by SHOKO ISHIZAKI (THINGS.)



新体制初シングル「熱風は流転する」は2023年3月15日リリース。表題曲「熱風は流転する」はTVアニメ「あやかしトライアングル」の初回放送に合わせ、1月10日に先行配信される。さらに、新体制初のFC会員様限定イベント、名阪ワンマンライブ「Funky But Chic Returns」の開催も決定。3月20日に名古屋公演、3月21日に大阪公演が行われる。



(C)矢吹健太朗/集英社・あやかしトライアングル製作委員会



▼12月23日@日本橋三井ホール「新体制お披露目ワンマンライブ~騙されたと思って愛されてみて(ハート)~」セットリスト

M1.Gimme Five!

M2.フォーカス

M3.イッツ・マイ・ターン

M4.テレフォニズム

M5.シスター

M6.はじめまして未来

M7.ダンス・ファウンダー

M8.ライブ・ライフ

EN1.熱風は流転する(新曲)

EN2.二人のエクリチュール





■3月15日リリース フィロソフィーのダンス「熱風は流転する」

▼CD購入はこちらから

URL https://smr.lnk.to/jadfTy

・初回生産限定盤(CD+BD+フォトブック):9,500円(税込)SRCL-12430~12432

※BD収録内容は後日発表!

※副音声にメンバーによるオーディオコメンタリー収録

※豪華フォトブック付き

・通常盤(CD):2,000円(税込)SRCL-12433

・期間生産限定盤(CD+BD):2,500円(税込)SRCL-12434~12435

※BDにはTV アニメ「あやかしトライアングル」ノンクレジットオープニング映像を収録

※デジパック仕様



<全形態共通収録楽曲>

・熱風は流転する

・Gimme Five!

・熱風は流転する(instrumental)

・Gimme Five! (instrumental)

他新曲、instrumental 収録



■フィロソフィーのダンス「Gimme Five!」配信リンク

・URL https://Philosophy.lnk.to/xF907xWN



■TVアニメ「あやかしトライアングル」PV







■TVアニメ「あやかしトライアングル」放送情報

2023年1月9日より放送開始!

==========

TOKYO MX 1月9日より 毎週月曜25:05~

とちぎテレビ 1月9日より 毎週月曜25:00~

群馬テレビ 1月9日より 毎週月曜25:00~

BS11 1月9日より 毎週月曜25:00~

テレビ愛知 1月9日より 毎週月曜25:30~

読売テレビ 1月9日より 毎週月曜26:59~



※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

==========



■名阪ワンマンライブ「Funky But Chic Returns」

※本公演はFC会員様限定イベントです

・3月20日 名古屋公演(会場:RAD HALL)

OPEN 18:30/START 19:00

・3月21日 大阪公演(会場:FANJ twice)

1部:OPEN 13:00/START 13:30 2部:OPEN 17:30/START 18:00

【チケット情報】

前売り 5,000円(税込)

《FC先行受付》2022年12月23日(金)21:00~2023年1月8日(日)23:59

申込URL:https://danceforphilosophy-fc.com/returns_ticket/

※申込みにはファンクラブへの入会が必要です。



■URL

【Official HP】https://danceforphilosophy.com/

【Official Twitter】https://twitter.com/DFP_2015

【Official Instagram】https://www.instagram.com/dance_for_philosophy/



※「あやかしトライアングル」ロゴやキービジュアルを使用の際は、下記コピーライトを記載ください

(C)矢吹健太朗/集英社・あやかしトライアングル製作委員会



