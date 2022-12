[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





遊助が12月21日に新曲「遠く遠く~手紙~」を配信リリースした(https://Yusuke.lnk.to/TookuTookuWN)。先月リリースした槇原敬之氏の「冬がはじまるよ」に続き、「遠く遠く」をサンプリングカバー。レゲェ調のサウンドにアレンジした今回の楽曲は俳優、タレントそしてアーティストの様々な顔を持つ遊助がデビュー当時に回りから言われた言葉、実際の思い出が歌詞にちりばめられている。遊助は「昔は何かを始めるとき周囲の人からは絶対できない、やめておきなと言われていた。だからその逆境を力に変えるのが好きなんだ。それが力になる。」と当時の気持ちをそう語ったことがある。まさしく今回の歌詞にそんな言葉を彷彿させる歌詞が入っており、遊助のファンにとっては遊助というアーティストがどんな人生を送ってきたのかこの歌を聞けばわかるほどリアルに描かれ、温かい内容に仕上がっている。



先日20日に開催された配信イベント「遊助の時間ですよ!~黄色いサンタ降臨! X’mas Special~」では「明日、配信スタートする新曲「遠く遠く~手紙~」は歌詞・サウンドもとっても自信作なんだ。絶対聞いてほしい。是非クルーのみんなに聞いてもらいたい。」と今回の楽曲に対する強い想いを語った。実際リリースされてから「めちゃめちゃいい曲。」「温かい気持ちになった。」「素敵なクリスマスプレゼントをありがとう」とファンのコメントで溢れている。





そしてそのリリックビデオが本日公開(https://youtu.be/-axPImLkYpI)。イラストで描かれているパフェを食べる遊助の一枚絵が非常に可愛く仕上がっている。

2022年度は例年に比べ多くの楽曲をリリースしファンを楽しませてきた。来年2023年はどんなサプライズをするのか今後の遊助の活動に目が離せない。





【遠く遠く~手紙~】

Out Now

楽曲 URL;https://Yusuke.lnk.to/TookuTookuWN

リリックビデオURL:https://youtu.be/-axPImLkYpI





【冬がはじまるよ~手紙~】

Out Now

楽曲URL:https://Yusuke.lnk.to/FUYUWN





【浪漫飛行~君と逢えたら~】

Out Now

楽曲URL:https://Yusuke.lnk.to/blHroVWN





【さすらい~旅路~】

Out Now

楽曲URL:https://Yusuke.lnk.to/SASURAIWN



【僕らの時代】

Out Now

楽曲URL:https://yusuke.lnk.to/33NewSgWN



【LIVE TOUR『Are 遊 Ready Go! 2022!!』DVD&Blu-ray】

封入特典生写真絵柄公開!ランダムでサイン入り!

■Blu-ray:¥7,500※ライブ生写真付、数量限定直筆サイン付き





Blu-rayパッケージ封入 生写真







■DVD:¥7,500※ライブ生写真付、数量限定直筆サイン付き

DVDパッケージ封入 生写真





ご予約はコチラ

https://smr.lnk.to/P9DNy0



