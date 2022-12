[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





グローバルプレイリストブランド、Filtr(フィルター)の日本版、Filtr Japanが運営するプレイリスト『ENCORE(アンコール)』は、ライブ前にライブを予習することが出来るアーティストの代表曲を集めた“予習“プレイリスト、そしてライブ終演後、それが即時にセットリスト・プレイリストへと更新されるという新しい形のプレイリストだが、11月13日に横浜アリーナにて開催された【Eir Aoi 10th Anniversary LIVE 2022 ~KALEIDOSCOPE~ History of 2011-2022】について藍井エイル本人、およびバンドマスターとキーボードを務めた重永亮介による振り返りトークがセットリストと一緒に聴けるポッドキャストシリーズ『ENCORE -Music+Talk Edition-(アンコール ミュージックアンドトークエディション)』が本日公開された。



この『藍井エイル - ENCORE -Music+Talk Edition-』本編では、セットリストに沿って藍井エイルと重永亮介の対談形式による振り返りトークが挟まれており、ライブさながらの臨場感でライブを振り返ることが出来る。トークではセットリストを決めた経緯や、ライブ中に起こったハプニングや裏話、楽曲やライブに対する想いを語っており、ここでしか聴くことの出来ない、聴きごたえ十分の内容となっている。さらには、事前にSNS上で募集していたファンからの質問に対して答えていくコーナーで、「アリーナに住む魔物」や「藍井エイルの歌唱力の進化」などについて語っており、まさにファン必聴といえる。『ENCORE』では必ずアーティストに聞いている、「藍井エイルにとってライブとは?」という質問に対して、「目の前に人がいるからこそ力を発揮できる」と語る。最後には「藍井エイルを聴いてくれる皆がいるからこそ、歌うことができる。これからもあと90年はお付き合いいただきたい」と、ファンへのメッセージで締めくくった。



10年間の感謝を込めた横浜アリーナ公演は、応援し続けてくれたファン、そして来場者への精一杯の感謝の想いと、今後の決意を噛みしめた特別なライブとなった。畳みかけるような怒涛のセットリストの中、10年間の活動を振り返るかのように、エモーショナルに全身全霊で歌い上げる姿に、観客も思い思いに、藍井エイルの10周年に浸っている姿が非常に印象的であった。会場に行けなかったファンはもとより、ライブを観に行ったファンにとっても、後日談は気になるところではないだろうか。



今までなかなか語られる事の無かったライブ後のカーテンの向こう側。アーティストはどんな想いでそのステージに立ち、何を表現したかったのか?ステージでスポットライトを浴びながら何を思ったのか?ライブのセットリスト・プレイリストを貴重なアーティストの肉声インタビューと共に振り返ることが出来る、まさに感動の“再体験“ともいえるこのプレイリストシリーズ。今後も今をときめく様々なアーティストの登場が予定されているとのこと。Spotifyのアプリさえあれば誰でも聴くことが出来る。



リスアニ!ではENCOREで語った内容とは異なるスペシャルインタビューも公開中。ENCOREでお答えしたファンの皆様からの質問とは別のお便りにも回答している。 こちらも是非チェックして頂きたい。



ENCORE -Music + Talk Edition-: https://lnk.to/encore_filtrWN

ENCORE プレイリスト:https://filtrjapan.lnk.to/BxKxvpWN

ENCORE×リスアニ!スペシャルインタビュー https://www.lisani.jp/0000218397/



■商品概要

藍井エイル

New Album

「KALEIDOSCOPE」

2023年1月11日(水)発売



<発売形態>



〇完全生産限定盤(CD+BD+DVD+PHOTOBOOK+Tシャツ)¥10000+税





〇初回生産限定盤A(CD+BD+PHOTOBOOK) ¥4000+税





〇初回生産限定盤B(CD+DVD+PHOTOBOOK) ¥4000+税





〇通常盤(CD) ¥3000+税



<CD: 収録曲>

01.Kaleidoscope

02.心臓(「劇場版ソードアート・オンライン -プログレッシブ-冥き夕闇のスケルツォ」主題歌)

03.星が降るユメ(TVアニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」EDテーマ)

04.ANSWER(アプリゲーム「ソードアート・オンライン ヴァリアント・ショウダウン」主題歌)

05.HELLO HELLO HELLO(TVアニメ「カッコウの許嫁」2期EDテーマ)

06.PHOENIX PRAYER(TVアニメ「15周年 コードギアス 反逆のルルーシュ」第2オープニングテーマ)

07.ロゼ(Lyrics & Music by 須田景凪)

08.月を追う真夜中(TVアニメ「グランベルム」オープニングテーマ)

09.アトック(TVアニメ「BLUE REFLECTION RAY/澪」第2クールオープニングテーマ)

10.Campanula(Lyrics & Musi by 中村未来[from Cö shu Nie]

11.鼓動(TVアニメ「バック・アロウ」2ndオープニングテーマ)

12.I will...(TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」2ndクールエンディングテーマ)

13.YeLL(日本工学院CMテーマソング)



<BD/DVD>

01.「心臓」Music Video

02.「HELLO HELLO HELLO」Music Video

03.「PHOENIX PRAYER」Music Video

04.「アトック」Music Video

05.「鼓動」Music Video

06.「I will...」Music Video

07.「月を追う真夜中」Music Video

08.「星が降るユメ」Music Video

09.「ANSWER」Music Video

10.「心臓」Studio Live



【Filtr Japan】

Filtr Japanは、プレイリストで音楽を聴く体験を通じて、ユーザーの日々の生活を充実させる提案を行うプレイリストブランド。生活シチュエーションや時間帯別のプレイリスト、新たな楽曲との出会いが見つかる音楽ジャンル別プレイリストなど、多種多様なプレイリストをApple MusicとSpotifyで公開している。Filtrはグローバルに展開しており、各国で独自のプレイリストがあり、Filtr Japanでは日本独自のプレイリストを多数公開している。



