株式会社カプコンはカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「カプコンストア」にて、『大神』のオリジナル商品を発売いたします。









カプコンストアオリジナル商品として好評を博している、オールカプコンキャラクターをころんとまとめた人気アイテム「カプころん ぬいぐるみシリーズ」に待望の新作が登場!



今回は『大神』から“ウシワカ”と“オキクルミ”が新たに仲間入り。それぞれの特徴的なフォルムが“カプころん”ならではのデフォルメで表現されており、ゲームの世界観がたっぷり詰まったマスコットに仕上がっております。ぜひお手に取ってお確かめください!



■商品情報

カプころん マスコットぬいぐるみ (ウシワカ) 1,100円(税込)

カプころん マスコットぬいぐるみ (オキクルミ) 1,100円(税込)



■発売日

2023年1月20日(金)



■取扱店舗

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・CAPCOM STORE&CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)



過去に発売した“アマテラス”もマスコットとBIGぬいぐるみを継続してカプコンストア店頭にて販売しておりますので、ぜひこの機会に併せてお求めください!











■店舗にご来店できない方もGETできるかも?

『カプコンネットキャッチャー カプとれ』にてアイテムゲットのチャンスも!



今回も多くのお客さまの熱いご要望に応え、『カプコンネットキャッチャー カプとれ』でも展開!

カプコンストアの人気アイテムを、全国どこからでもインターネットキャッチャーで狙えるまたとないチャンスをお見逃しなく!



■商品情報

・カプころん マスコットぬいぐるみ(ウシワカ)

・カプころん マスコットぬいぐるみ(オキクルミ)

※カプコンストアで販売するものと同様の商品となります。



■展開開始日

2023年1月21日(土)0時~



【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※発売日は変更になる場合がございます。

※商品は後日カプコン直営店舗にて販売の可能性がございます。予めご了承ください。



■『カプころん』とは? ■



『カプころん』は、カプコンのゲームに登場するキャラクターたちを手のひらサイズにころんとまとめたデフォルメシリーズです。CAPCOM STOREオリジナル商品として、マスコットやBIGサイズのぬいぐるみをはじめ、そのほか雑貨商品も展開しております。



■『カプコンネットキャッチャー カプとれ』とは? ■



『カプコンネットキャッチャー カプとれ』は、「オンラインクレームゲーム」や、「オンラインキャッチャー」と呼ばれる、スマートフォンやパソコンから、本物のクレーンゲームが24時間いつでもどこでもお楽しみいただけるサービスです。獲得した景品はお客様に直接送られます。カプコンならではの、人気ゲームタイトルのオリジナル景品も展開中です。





■CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)店舗概要■



・店舗 :CAPCOM STORE TOKYO (カプコンストアトーキョー)

・場所 :東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 6F

・公式サイト :https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html



■CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)店舗概要■



・店舗 :CAPCOM STORE OSAKA (カプコンストアオーサカ)

・場所 :大阪市大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3 心斎橋PARCO 6F

・公式サイト :https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html



■CAPCOM STORE&CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)店舗概要■



・店舗 :CAPCOM STORE & CAFE UMEDA (カプコンストア&カフェウメダ)

・場所 :大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店 13F

・公式サイト :https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html



