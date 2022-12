[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

キタニタツヤが、昨年2021年11月より行っていた企画“Leaks From His Laptop”にて“流出”されていたデモ音源「化け猫 (Leaks From His Laptop)」を完成させ本日配信リリース。YouTubeにてMusic Videoも公開された。





ヨルシカのサポートメンバーとしての活動や、Ado、まふまふなどの楽曲への参加、ジャニーズWESTや私立恵比寿中学などジャンルを超えた数多くの楽曲提供など、自身名義のソロ活動以外でも注目を集めるキタニタツヤだが、新曲「化け猫」が本日12/9に配信リリース、同時にYouTubeにて「化け猫」のMusic Videoも公開された。





「化け猫」は、昨年2021年11月より行っていた企画“Leaks From His Laptop”にて“流出”されていたデモ音源の一つ「化け猫 (Leaks From His Laptop)」を完成させたもの。

今年1月の“流出”以降、Spotifyを中心に徐々にバイラルが起こっていたほか、完成された「化け猫」が12/2実施のキタニタツヤ初となるホールワンマン”LIVE IN CLUB UNREALITY Vol.2“にて初披露されるなど、配信前から多くの話題を集めていた中での待望のリリースとなる。



また、配信リリースと同じく12/9(金)0時にキタニタツヤofficial YouTube Channelにて「化け猫」のMusic Videoも公開された。こちらも是非チェックしてほしい。



キタニタツヤは、来年3月からはASIAN KUNG-FU GENERATION、indigo la End、ヒトリエを迎えた東名阪の対バンツアー"Hugs Vol.5 Tour"の開催も発表している。2023年も精力的な活動を続ける彼の動きに、今後も目が離せない。



▼「化け猫 – Music Video」▼





https://youtu.be/lMZUE2SvF_c



▼2022/12/9(金)Digital Release 「化け猫」▼

https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/S9UdczRVWN



▼TATSUYA KITANI Presents "Hugs Vol.5 Tour"▼

2023/3/11(土) 大阪・なんばHatch / Guest: indigo la End

2023/3/12(日) 名古屋・名古屋DIAMOND HALL / Guest: ヒトリエ

2023/3/31(金) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO) / Guest: ASIAN KUNG-FU GENERATION



¥6,000(税込) *ドリンク代別途必要/東京・大阪公演のみ2F指定席あり



▼キタニタツヤ オフィシャルファンクラブ ”CLUB UNREALITY”▼

https://tatsuyakitani.com/clubunreality/



▼2022年11月23日発売 キタニタツヤ 「スカー」▼

特設サイト:https://lit.link/TatsuyaKitaniScar

ダウンロード/ストリーミング:https://tatsuya-kitani.lnk.to/EOmaC6AW

スカー - Music Video:https://youtu.be/pb_fwnVamdI



【初回生産限定盤】 購入はコチラ→ https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/Ywgu03BZ

SRCL-12260~1 / ¥5,500(税込)

CD+BD / アナログJK仕様



【通常盤】 購入はコチラ→ https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/SNOM4vBx

SRCL-12262 / ¥1,980(税込)

CD only



【CD】

1. スカー (TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」オープニングテーマ)

2. 永遠

3. タナトフォビア (BLEACH生誕20周年記念原画展「BLEACH EX.」イメージソング)

4. Insel

5. Rapport (BLEACH生誕20周年記念原画展「BLEACH EX.」テーマソング)



【BD】(初回盤のみ)

■One Man Tour “BIPOLAR” Live at Zepp Haneda 2022.07.02

-振り子の上で

-PINK

-聖者の行進

-ハイドアンドシーク

-Cinnamon

-白無垢

-Sad Girl

-人間みたいね

-クラブ・アンリアリティ

-Ghost!? (Bad Mood Junkie ver.)

-逃走劇

-トリガーハッピー

-Rapport

-タナトフォビア

-冷たい渦

-プラネテス

-ちはる

-悪魔の踊り方



■キタニタツヤを解放せよ番外編 富士急ハイランドで不安と憂鬱におはよう~俺に幸福は似合わない~

■TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」ノンクレジットオープニングムービー

■「Rapport」 Music Video

■「タナトフォビア」 Music Video



▼2022年5月25日発売 キタニタツヤ 「BIPOLAR」▼

ダウンロード/ストリーミング:https://tatsuya-kitani.lnk.to/Ff235NWN



【初回生産限定盤】 購入はコチラ→ https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/xfa5e4ONWN

SRCL-12117~8 / ¥5,100+tax

CD+BD / アナログJK仕様



【通常盤/初回限定仕様アリ】 購入はコチラ→ https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/GF4g7uFfWN

SRCL12119 / ¥2,600+tax

CD only / 初回仕様封入チラシ(グッズ先行販売アクセスチケット)



【CD】

1. 振り子の上で

2. PINK

3. 冷たい渦

4. タナトフォビア

5. 聖者の行進

6. 夜警

7. Rapport

8. プラネテス

9. ちはる

10. よろこびのうた



【BD】

Studio Live “煽動” 2020.08.26

-ハイドアンドシーク

-パノプティコン

-デッドウェイト

-人間みたいね

-悪夢

-デマゴーグ

-泥中の蓮



Live Remix Movie from One Man Tour "聖者の行進" Final at USEN STUDIO COAST 2021.11.22

-Cinnamon

-白無垢

-記憶の水槽

-人間みたいね(Acoustic set)

-Sad Girl(Acoustic set)

-夜がこわれる

-I DO NOT LOVE YOU.

-Rapport

-君のつづき

-聖者の行進



▼キタニタツヤ × はるまきごはん「月光」▼

ダウンロード/ストリーミング : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/LCiLqWWN

Music Video : https://www.youtube.com/watch?v=8TghOw3v61k



▼キタニタツヤ「PINK」▼

ダウンロード/ストリーミング : https://tatsuya-kitani.lnk.to/Ff235NWN

Music Video : https://www.youtube.com/watch?v=obsbr57gB6w



▼キタニタツヤ「プラネテス」▼

ダウンロード/ストリーミング : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/Dmwe0iWN

Music Video : https://www.youtube.com/watch?v=u3NTknpzRvs



▼キタニタツヤ「冷たい渦」▼

ダウンロード/ストリーミング : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/RJbrPUWN

Music Video : https://www.youtube.com/watch?v=lnVKyT-ooWY



▼キタニタツヤ “タナトフォビア” ▼

ダウンロード/ストリーミング : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/Yi1Vk7WN

Music Video : https://youtu.be/kQDT-FbPJUI



▼キタニタツヤ ”Rapport”▼

ダウンロード / ストリーミング : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/gvPNnwWN

Music Video : https://youtu.be/k4eSya1zIl8



▼「BLEACH EX.」 公式PV第二弾▼

https://youtu.be/5RSgWFEtYbs



▼「BLEACH EX.」 公式サイト▼

https://bleach-exhibition.com/



▼デモ楽曲“流出”企画”Leaks From His Laptop”▼

#1 「天国の改札」

ダウンロード / ストリーミング:https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/TpwEXZWN

TikTok:

https://www.tiktok.com/@inunohone/video/7031502130150231298?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id6989987539545835009

YouTube short:https://www.youtube.com/watch?v=fgjq3USROYU



#2 「大人になっても」

ダウンロード / ストリーミング : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/pa3mzbWN

TikTok:

https://www.tiktok.com/@inunohone/video/7036679213738364161?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id6989987539545835009

YouTube short:https://www.youtube.com/watch?v=NB0Nzwdjong



#3 「キュートアグレッション」

ダウンロード / ストリーミング : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/7d5W1sWN

TikTok :

https://www.tiktok.com/@inunohone/video/7041892478508698882?is_copy_url=0&is_from_webapp=v1 &sender_device=pc&sender_web_id=6989987539545835009

YouTube short : https://www.youtube.com/watch?v=iW5B-dVLY8Q



#4 「よろこびのうた」

ダウンロード / ストリーミング:https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/qoHwEOWN

TikTok:

https://www.tiktok.com/@inunohone/video/7041892478508698882?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id6989987539545835009

YouTube short:https://www.youtube.com/watch?v=Ont5ExyJJTQ



#5 「化け猫」

ダウンロード / ストリーミング:https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/Feuw1iWN

TikTok:

https://www.tiktok.com/@inunohone/video/7054861088478727426?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id6989987539545835009

YouTube short:https://www.youtube.com/watch?v=XNv-9GvE9w4





▼キタニタツヤ「聖者の行進」Music Video▼

https://youtu.be/e9RVh2bXA8M





▼キタニタツヤ「聖者の行進」▼

-ダウンロード・ストリーミング-

https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/phThoOWN



-CD-

https://smr.lnk.to/TKkoushinCDWN

¥1,200+tax / SRCL-11863

初回限定仕様・・・アニメ書下ろしイラストデザインスリーブ



M1. 聖者の行進

M2. Ghost!? (Bad Mood Junkie ver.)

M3. 人間みたいね (Acoustic ver.)



▼キタニタツヤ配信楽曲▼

白無垢

DL/ストリーミング : https://smr.lnk.to/shiromukuWN

Music Video : https://www.youtube.com/watch?v=izuDpvaxHgg



Cinnamon

DL/ストリーミング : https://smr.lnk.to/TKCinnamonWN

Music Video : https://www.youtube.com/watch?v=T2-4ut_cLeU



逃走劇

DL/ストリーミング:https://smr.lnk.to/TKaccomlicesWN

Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=9hzCI5TJEmQ&t=12s



Ghost!?

DL/ストリーミング:https://smr.lnk.to/TKGhostWN

Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=P7_9fynTzek



▼キタニタツヤ アルバム「DEMAGOG」▼

2020.08.26(水) 発売『DEMAGOG』 https://tatsuyakitani.com/special/demagog/

ダウンロード・ストリーミングはコチラ→ https://smr.lnk.to/demagogalWN



アルバムトレイラー映像:https://www.youtube.com/watch?v=x4V_9qamJNY



初回生産限定盤(CD+DVD) ¥3,160+tax CD購入はコチラ→ https://smr.lnk.to/tkdemagogWN

通常盤(CD only) ¥1,800+tax CD購入はコチラ→ https://smr.lnk.to/tkdemagogtsujoWN

《CD》

1. ハイドアンドシーク

2. パノプティコン

3. デッドウェイト

4. 人間みたいね

5. 悪夢

6. デマゴーグ

7. 泥中の蓮



《DVD》

Hug myself (your side) ~Live & Document from 2020.06.26(Fri.) SHIBUYA CLUB QUATTRO~



Opening

1. Stoned Child

2. 悪魔の踊り方

3. I DO NOT LOVE YOU.

4. 波に名前をつけること、僕らの呼吸に終わりがあること。

5. 輪郭

6. Sad Girl

7. ハイドアンドシーク



▼「ハイドアンドシーク」Music Video▼

https://youtu.be/btNYJYj4Vdw



▼「悪夢」Music Video▼

https://www.youtube.com/watch?v=lkYeBXXHgY4



▼「人間みたいね」Music Video▼

https://youtu.be/cBxQ6bmy_9I



▼キタニタツヤ Profile▼





1996年生まれ。バンド活動をしながら、2014年頃からボカロP「こんにちは谷田さん」としてネット上に楽曲を公開し始める。その後、高い楽曲センスが買われ作家として様々なジャンルのアーティストに楽曲提供を行いながら、、自身名義のソロ活動もスタート。ソロ作品は、TOWER RECORDSの”タワレコメン”や“NE(X)T BREAKERS”、SPACE SHOWERの”RETSUDEN NEW FORCE”等に軒並み選出される。その他、『ヨルシカ』のサポートメンバーとしても参加や、バンド『sajou no hana』のメンバーとして、有名アニメーションのタイアップ曲を数多く手掛けるなど、シーンを選ばずその才能を発揮し続けている。

Official HP : https://tatsuyakitani.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCgP3GbgbuVzAhlctGU5yuPA

Instagram : https://www.instagram.com/inunohone

Staff Instagram : https://instagram.com/tatsuyakitani2

Twitter : https://twitter.com/TatsuyaKitani

Staff Twitter : https://twitter.com/TatsuyaKitani2

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSKe513q/



