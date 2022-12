[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



みんなで見る、一度きりのライブ体験!

“SNSで最も使われる歌声”の呼び声高いシンガーソングライターasmi が、5/21(土)に心斎橋BIGCATで行ったワンマンライブ『ギターもなしに歌えというのか!?』のライブ映像が12/9(金)21:00より、YouTubeで一度きりのプレミア公開されることが決定した。



asmiは12/10(土)から、special live tour「Do you know me?」が東京・大阪・福岡にて開催されるが、ツアー直前のライブ映像公開となり、「Call me」「例えば」「memory」「PAKU」「ヨワネハキ(MAISONdes)」の5曲が公開となることが決定している。

会場での声出しはまだ難しい中ではあるが、歓声の代わりに思う存分コメントすることが出来るので、是非盛り上がって欲しい。



asmiはクリスマスソングとなった新曲「wish」を11/23(水)にリリースしたばかり。

今年リリースした「PAKU」がTikTokで30億回再生、140万本以上の動画で使用され、TikTok2022上半期トレンド チャレンジ部門賞も受賞するなど、2022年を代表する大きなバズを巻き起こした。



全国3カ所で開催されるspecial live tour「Do you know me?」は既に福岡公演がソールドアウトしているので、東京大阪も早めにチェックしてほしい。





■asmi - 『ギターもなしに歌えというのか!?』Live at 心斎橋BIGCAT / 2022.05.21

https://youtu.be/fxuU-QYao2w

※12/9(金)21:00 YouTubeプレミア公開



■asmi全曲入りプレイリスト

「Do you know me? : asmi Complete」

ストリーミング:https://asmi.lnk.to/CompleteWN



■asmi「wish」

ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/nf4hfbWN

ミュージックビデオ:https://youtu.be/d0Sq2r0z4FA



■asmi「PAKU」

ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/TgvOzeWN

ミュージックビデオ:https://youtu.be/aSvp9Fj9OL8

THE FIRST TAKE:https://youtu.be/pzG85jy_hr4



■asmi「earth meal」

ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/AEyPC4WN

ミュージックビデオ:https://youtu.be/4Yn9I7_olt0



■ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi / MAISONdes

ダウンロード/ストリーミング:https://smr.lnk.to/yowanehakiWN

ミュージックビデオ:https://www.youtube.com/watch?v=wUHBqw7N_Z4

THE FIRST TAKE:https://www.youtube.com/watch?v=npP2NNUzkLo



■asmi special live tour「Do you know me?」

12/10(土) 東京・LIQUIDROOM

12/17(土) 福岡・INSA

12/23(金) 大阪・なんば Hatch



・チケット受付

<東京・大阪公演>

イープラス:

https://eplus.jp/sf/word/0000139333?utm_source=others&utm_medium=social&utm_campaign=app4

<東京公演のみ>

ローチケ:

https://l-tike.com/order/?gLcode=73115&gPfKey=20220816000001198618&gEntryMthd=01&gScheduleNo=1&gCarrierCd=01&gPfName=%EF%BD%81%EF%BD%93%EF%BD%8D%EF%BD%89&gBaseVenueCd=37524

チケットぴあ:

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2228374&rlsCd=001



■SNS

Twitter:https://twitter.com/asmi__official

Instagram:https://www.instagram.com/asmi__official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@asmi__official?

Goods:http://rooftoponlinestore.com/shopbrand/ct59/

Official HP : https://www.rooftop.tokyo/asmi



■Profile

大阪在住21歳シンガーソングライター“asmi(アスミ)”。

POPでJAZZYな歌声から年頃の女の子が抱く恋愛の悩みや日常の想いを切り取って歌う。

RHYTHMに乗せて放たれる言葉はすでに多くのMUSIC LOVERを虜に。十代白書2020 にてグランプリ獲得。

新世代ラッパーのRin音の1stアルバム「swipe sheep」収録曲『earth meal feat.asmi』に参加。

CDショップ大賞2021年関西ブロック受賞1st album「bond」から半年、ついに1st EP「humming」をリリース!

「MAISONdes-メゾン・デ-」で「ヨワネハキfeat. 和ぬか, asmi」をリリースし、SNSで2021年一番のバズヒット曲となる。

2022年は「Gerbera」、「PAKU」「earth meal」のリアレンジverをリリース。

「PAKU」ではTikTok2022上半期トレンド チャレンジ部門賞も受賞。

2年連続その声でTikTokを代表する大きなバズを巻き起こし、

「ヨワネハキ」に続きTHE FIRST TAKEや各局の音楽番組への出演を果たした。



