ネクライトーキーが2023年4月に初のリクエスト形式ワンマンライブツアー『ゴーゴートーキーズ!番外編 ~泣いても笑ってもアンケート順に演奏ツアー~』を東名阪で開催する事が決定した。



これは、本日12月8日に東京 渋谷CLUB QUATTROで行われたライブ『オーキートーキーvol.5』のアンコールでメンバーから発表されたもの。



今年は4月に大阪、東京での野音ライブを開催し、6月にセルフカバーミニアルバム「MEMORIES2」をリリースした後、同月から9月まで全国15カ所のツアーを開催。11月からはゲストを迎えた2マンライブを5大都市で行うなど、ライブ、リリースと精力的に活動してきたネクライトーキー。



次に開催されるツアーは、初のリクエスト形式で事前に集計したアンケート結果を順位そのままに実施する前代未聞のライブとなる。楽曲の投票は12月8日21:30から2023年1月9日23:59まで特設サイト(https://necrytalkie.jp/setlistrequest/)にて実施される。ライブに参加するしないに関わらず投票可能となっているので、是非とも投票に参加して欲しい。

チケットはネクライトーキーのFaniconにて会員限定最速先行抽選が本日から12月18日23:59までの申し込みでスタートしているので、いち早く手に入れたい方は見逃さずチェックして欲しい。



このライブ開催に際して、メンバーは「セトリの概念を打ち砕く」などとコメントしており、やる気に満ち溢れている様子。



Wienners、オメでたい頭でなにより、板歯目、突然少年、Hump Backといった多種多様な相手を迎えて行ってきたツアー「オーキートーキーvol.5」。この日のライブはアッパーな楽曲からバラード、Hump Backの「LILLY」などカバーも盛り込んだセットリストが展開され、今年1年の集大成とも言える熱演でオーディエンスを熱狂に巻き込み、楽曲のPOPさとタフな演奏力による破壊力をますます成長させたネクライトーキー。来年の新しいリリースにも期待が高まる。





【ツアー情報】

ゴーゴートーキーズ!番外編 ~泣いても笑ってもアンケート順に演奏ツアー~

4/15(土)大阪 梅田シャングリラ OPEN 17:30 START 18:00

4/16(日)愛知 新栄シャングリラ OPEN 17:30 START 18:00

4/21(金)東京 下北沢シャングリラ OPEN 18:15 START 19:00



チケット受付

■Fanicon先行(会員限定)

受付期間:12/8(木)21:30~12/18(日)23:59

https://fanicon.net/ticket/2045

入会:https://fanicon.net/fancommunities/2293

■オフィシャル先行:12/20(木)15:00~12/25(日)23:59

■ローチケプレリク:12/27(火)15:00~1/9(月・祝)23:59

https://l-tike.com/necrytalkie/



ライブ特設サイト

https://necrytalkie.jp/setlistrequest/



【リリース情報】

セルフカバーミニアルバム「MEMORIES2」

2022年6月15日リリース

¥2200+税 AICL-4249



【収録曲】

1.君はいなせなガール(feat.日本松ひとみ)

2.魔法電車とキライちゃん

3.ロック屋さんのぐだぐだ毎日

4.深夜の街にて

5.午前3時のヘッドフォン

6.壊れぬハートが欲しいのだ

7.サカナぐらし

8.だれかとぼくら



CD購入リンク:https://smar.lnk.to/yqL9bx

配信リンク:https://smar.lnk.to/8Syz0K



君はいなせなガール(feat.日本松ひとみ)

配信中:https://smar.lnk.to/vdVFHt



「君はいなせなガール(藤田ver.)」

配信中:https://smar.lnk.to/FO4zoz



【動画情報】

■ネクライトーキーMV「君はいなせなガール(feat.日本松ひとみ)」

https://www.youtube.com/watch?v=cXLVPVLiu3o



■ネクライトーキーLIVE 「魔法電車とキライちゃん」 at 日比谷野外音楽堂

https://youtu.be/VWrkh_l8FDQ



■ネクライトーキーLIVE 「だれかとぼくら」 at BIGCAT

https://youtu.be/4ioiNdkqpGw



■ネクライトーキー「MEMORIES2」トレーラー映像

https://youtu.be/dcspSMPBYNA



【ライブ情報】

12/31(土) rockin'on presents「COUNTDOWN JAPAN 22/23」



1/20(金) 名古屋CLUB UPSET OPEN 18:15 START 19:00

「ROCK the ROCK!!」

出演:ニガミ17才 / ネクライトーキー



2/4日(土) 東京都 日比谷公園大音楽堂 OPEN 16:30 START 17:30

ライブナタリー 5周年記念公演 “GANG PARADE × ネクライトーキー”



【ネクライトーキー info】

WEB https://necrytalkie.jp

YouTube https://www.youtube.com/c/NecryTalkieOfficial

Instagram https://www.instagram.com/necry_talkie_official/

Twitter https://twitter.com/Talkie_official

Vo&Gt もっさ https://twitter.com/higasizumu

Gt 朝日 https://twitter.com/ishi_furo

Ba 藤田 https://twitter.com/conpolifujita

Key 中村郁香 https://twitter.com/papaiyayaka

Dr カズマ・タケイ https://twitter.com/chikuika



