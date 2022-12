[株式会社カプコン]

プレイに役立つアイテムが入手できるログインボーナスも本日より開催!



iOS/Android用ゲームアプリ『ロックマンX DiVE』では、12月28日(水)より「リコ ダイヴアーマー」が新登場&ピックアップされたDiVEフェスカプセルを開催します。



「エレメタル(無償)」「特級ギフトBOX DX」など、プレイに役立つアイテムが入手できるログインボーナスも2023年1月11日(水) まで実施中ですのでお見逃しなく!

DiVEフェス「リコ ダイヴアーマー」カプセル開催!!







2023年1月11日(水) 12:00までSクラスキャラ「リコ ダイヴアーマー」がピックアップされた「リコ ダイヴアーマー」カプセルを配信!



■新登場キャラをご紹介!

【リコ ダイヴアーマー】











■公式Twitterでは【新キャラクター動画】を公開中!





https://twitter.com/RX_DiVE





【復刻】イベントステージ「賀正!初夢に現れた天空の翼」配信!







2023年1月3日(火) 22:00までイベントステージ「賀正!初夢に現れた天空の翼」を復刻配信します。

クリア報酬で獲得できるイベントアイテムを集めると、交換所でカード「ドリーム・イーグリード」など、さまざまなアイテムを入手できます。



【カード「ドリーム・イーグリード」】











お正月ログインボーナス「謹賀新年」







2023年1月11日(水) 13:00までログインボーナスを開催いたします。「エレメタル(無償)」「特級ギフトBOX DX」など、プレイに役立つアイテムが入手できます!



※本作の“カプセル”は一般的なゲームアプリ等の“ガチャ”に相当するコンテンツです。 エレメタルを消費して、ランダムでキャラや武器などが入手できます。

※一部イベントの内容、アイテムの入手方法・入手時期は、カプコン台湾よりアジア地域向けに配信されている「ROCKMAN X DiVE」と異なる場合がございます。





『ロックマンX DiVE』製品概要



シリーズ総販売数量3,600万本を記録した本格アクションゲーム『ロックマン』シリーズ。その最新作『ロックマンX DiVE』がiOS/Android用ゲームアプリとなって登場!

『ロックマンX』シリーズを軸とした本作は、己の腕を試すコンテンツや、フレンドとの協力プレイなど、やりこみ要素も盛りだくさん!ロックマンXの「if」の世界で、横スクロールアクションをトコトン楽しもう!!







タイトル:ロックマンX DiVE

ジャンル:アクションRPG

サービス開始日:2020年10月26日

プラットホーム:iOS/Android

アクセス方法:

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id1526099327

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rxdjp

プレイ料金:基本無料(アイテム課金あり)

公式サイト:https://mobile.capcom.com/rxd/

公式Twitter(@RX_DiVE):https://twitter.com/RX_DiVE

著作権表記:(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



※本プレスリリースの画面・情報は開発中のものです。内容・仕様は予告なく変更される場合がございます。



