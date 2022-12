[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



「最もSNSで使われる音楽」を生み出す架空の六畳半アパート音楽プロジェクト「MAISONdes(メゾン・デ)」が12/21(水)にリリースする初のCD商品「アイウエ / トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」に封入される特典のカードと、店舗購入者向けの特典絵柄が発表された。



「アイウエ / トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」は、それぞれTVアニメ『うる星やつら』のオープニング・エンディングテーマになっており、CDに封入される特典は、既に配信リリースされている「アイウエ feat. 美波, SAKURAmoti」と「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ」のジャケットにもなっていた、NAKAKI PANTZが書き下ろした『うる星やつら』のキャラクターであるラムがMAISONdesの世界観に登場するイラストの16cm角サイズのホログラム付きカードがそれぞれ1枚ずつの計2枚封入される。





同時に発表された店舗購入者向け特典も、同じイラスト絵柄が使われており、様々なアイテムが展開されることになっている。





また、「アイウエ / トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」は7インチサイズの紙ジャケとなり、コレクションアイテムとしても手に取りたいサイズになっているので是非チェックしてほしい。



▼MAISONdes「アイウエ / トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」▼

2022年12月21日(水)発売

ご予約はコチラ:https://maisondes.lnk.to/ysY2w8

SRCL-12340~12341 / ¥2,200(税込)

CD + カード

【収録内容】

1.「アイウエ feat. 美波, SAKURAmoti」

2.「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ」

【封入特典】

「アイウエ feat. 美波, SAKURAmoti」ホログラム付きカード(16cm角サイズ)

「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ」ホログラム付きカード(16cm角サイズ)



【対象店舗/特典内容】

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く) ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー(HMV Ver.)

■楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナル三つ折り卓上カレンダー

■全国アニメイト(通販含む) ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー(アニメイトVer.)

■ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む) ・・・ オリジナルマイクロファイバーコースター

■MAISONdes応援店 ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー(応援店Ver.)

応援店対象店舗はこちら:https://www.maisondes-6half.com/shoplist/221221/



【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。





■MAISONdes「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ」

音源DL / ストリーミングはコチラ : https://smr.lnk.to/RiD1HrWN

Music Video : https://youtu.be/NFMmSOWPj_k



■MAISONdes「アイウエ feat. 美波, SAKURAmoti」

音源DL / ストリーミングはコチラ : https://smr.lnk.to/d91Z4LWN

Music Video : https://youtu.be/fwzRR6Bsro4



■「あいうえ」 (アイウエ feat. 美波, SAKURAmoti short ver.)

音源DL/ストリーミングはコチラ : https://smr.lnk.to/xiAS8gWN

Music Video : https://www.youtube.com/watch?v=qQeEqEQsxr8



【MAISONdes管理人コメント】

1980年代に世に登場し、多くの若者を熱狂させた『うる星やつら』。その熱狂は、きっとそれぞれの部屋の中で生まれていたのではないでしょうか。

ある人は漫画で。ある人はテレビで。レコードプレイヤーからその音楽を何度も流して。

きっと、多くの若者の「独りぼっちで何もない」自分の部屋とその時間の中に、それらの媒体からにぎやかなキャラクター達が飛び出して、騒ぎ、楽しい友人のように幸せな時間を生み出していたのだろうと想像します。

『うる星やつら』が今なお時代を超えて愛されているのは、どんな時代の若者も、そんな「独りぼっちで何もない」部屋を持っていて、その部屋の隙間を埋めてくれる「未来にも過去にも宇宙にも異界にも行ける」作品とその時間を必要としているからではないでしょうか。

そんな、どこにでも行ける「あなただけの部屋」の音楽を生み出すアパートMAISONdesが、最大級の憧れと尊敬を以て、未来と過去を繋ぐ音楽のお部屋をご用意しました。何人でも入れる六畳半です、是非皆様お越しください!



■テレビアニメ「うる星やつら」

最新PV:https://youtu.be/unlvnzHlBbk

Official HP : https://uy-allstars.com/

Official Twitter:https://twitter.com/uy_allstars

ノンクレジットOP:https://youtu.be/pEVhv4eB8Q8

ノンクレジットED:https://youtu.be/gpXy3_NdVEc



≪MAISONdesの部屋たち≫

▼[417号室]「ダンボールの色 feat. 4na, もっさ」▼

音源DL/ストリーミングはこちら : https://smr.lnk.to/8eJYqcWN

Music Video : https://www.youtube.com/watch?v=9vLxUqDa8aU



▼[032号室] 「わかっちゃない feat. あたし, zumiTa」▼

音源DL/ストリーミングはこちら : https://smr.lnk.to/G1vZxmWN

Music Video : https://youtu.be/ZM4_JSt4-ig



▼[DIG:001] 「juice box feat. aruma, 案山子」▼

音源DL/ストリーミングはこちら : https://smr.lnk.to/NEB6ebAY

Music Video : https://www.youtube.com/watch?v=kH9vVRz0gZY



▼[111号室] 「ラリー、ラリー feat. Pii, meiyo」▼

音源DL/ストリーミングはこちら︓https://smr.lnk.to/cq5Z4R

Music Video (YouTube)︓https://youtu.be/MnVj1qBg7zg



▼[Re: 103号室] 「ダンス・ダンス・ダダ feat. EMA, たなか(Misumi Remix)」▼

音源DL/ストリーミングはこちら : https://smr.lnk.to/3cROpwWN

Music Video(YouTube) : https://youtu.be/YXFX7s5lcks



▼[107号室] 「夏風に溶ける feat. りりあ。, 南雲ゆうき」▼

音源DL/ストリーミングはこちら : https://smr.lnk.to/md8WN

Music Video (YouTube): https://youtu.be/_0972HfmXO0



▼[308号室] 「Grumpy feat. 春野, Aqu3ra」▼

音源DL/ストリーミングはこちら︓https://smr.lnk.to/90fRX1WN

Music Video(YouTube): https://youtu.be/O3DOB54poZ4



▼[103号室] 「ダンス・ダンス・ダダ feat. EMA, たなか」▼

音源DL/ストリーミングはこちら︓https://smr.lnk.to/dancedanceddWN

Music Video(YouTube): https://youtu.be/i2XPG8J3HnM



▼[101号室] 「Hello/Hello feat. yama, 泣き虫」▼

音源DL/ストリーミングはこちら︓https://smr.lnk.to/hellohelloWN

Music Video(YouTube)︓https://youtu.be/lr95NsiupYI



▼[310号室] 「For ten minutes, for a hundred yen feat. さとうもか, くじら」▼

音源のDL/ストリーミング : https://smr.lnk.to/ftfaWN

Music Video(YouTube) : https://youtu.be/jHGeKaZKvRA



▼[000号室] 「本当は夜の端まで、 feat. おおお, くじら」▼

音源DL/ストリーミング︓https://smr.lnk.to/yorunohashiWN

Music Video(YouTube)︓https://youtu.be/sW8805PHK68



▼[301号室] 「いえない feat. 堂村璃羽, 301, GeG」▼

音源DL/ストリーミング︓https://smr.lnk.to/ienaiWN

Music Video(YouTube)︓https://youtu.be/LyUowpqEg0c



▼【Re:301】「いえない (Glitch Night mix) feat. 堂村璃羽, 301, GeG, 安本彩花」▼

音源DL/ストリーミングはこちら : https://smr.lnk.to/5zB352WN

Music Video : https://youtu.be/1EXDh4VJzIM



▼[102号室] 「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」▼

音源DL/ストリーミング︓https://smr.lnk.to/yowanehakiWN

Music Video(YouTube)︓https://youtu.be/wUHBqw7N_Z4



▼[Re: 102号室]ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi(Snowdrop mix)▼

音源DL/ストリーミング : https://lnk.to/SZTjeoWN

Music Video(YouTube) : https://youtu.be/WxCwJ51K_Uo



▼[201号室]「ねぐせ feat. こはならむ, ぜったくん」▼

音源DL/ストリーミング︓ https://smr.lnk.to/9c1CBBWN

Music Video(YouTube)︓https://youtu.be/hH2ih5Z_MX4



▼[302号室]「Cheers feat. Tani Yuuki, 菅原圭」▼

音源DL/ストリーミング: https://smr.lnk.to/drg8gFWN

Music Video(YouTube) : https://youtu.be/KxF7a9M1FP8





■MAISONdes

MAISONdes(メゾン・デ)は、「今最もSNSで使われる音楽」を生み出している架空のアパート。楽曲毎に部屋が割り振られ、部屋毎に歌い手と作り手を変えて、「六畳半ポップス」というポップミュージックを生み出している。地球かもしれないし、宇宙かもしれない。未来かもしれないし、過去かもしれない。決まっているのは、部屋のサイズが六畳半なことだけ。この場所、今の時代でしか生まれない歌い手と作り手のコラボレーションによって、それぞれの部屋の歌を発表している。それぞれの部屋に、それぞれの物語と歌があり、きっと、あなたが「自分の物語」だと感じる部屋が、ひとつはある。このアパートは、「あなたの歌」が見つかる場所。



Official HP : https://www.maisondes-6half.com/

YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCgRgH7nHGEV7q0QrtIuWoUA

Twiiter : https://twitter.com/MAISONdes_6half

Instagram : https://www.instagram.com/maisondes_6half

TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSE4fJ3P/



■美波

女性シンガーソングライター。



Official HP : https://www.373official.com/

YouTube Channel : https://www.youtube.com/c/%E7%BE%8E%E6%B3%A2minami373writer

Instagram : https://www.instagram.com/373off/

Twitter : https://twitter.com/373STAFF/media



■SAKURAmoti

2005年生まれ、17歳。

幼少期から楽曲制作を始め、ボカロPとして2019年に動画投稿サイトへ楽曲を投稿。

ピアノ・ギターが演奏でき、幅広い編曲が可能。

現在ではボカロ曲の投稿だけでなく、様々な場所への楽曲提供なども精力的に行なっている。



各種リンク : https://skr-motimoti.com/links/



■花譜

次世代アーティストの最先端を走るバーチャルシンガー。

現在18歳の彼女は、2018年10月より素顔を明かさずに3Dモデリングされたアバターを使って活動している。

YouTube総再生回数は2億回を超え、国内外に熱狂的なファンコミュニティを持つ。



Official HP : https://kamitsubaki.jp/artist/kaf/

YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCQ1U65-CQdIoZ2_NA4Z4F7A

Twitter : https://twitter.com/virtual_kaf/

Instagram : https://www.instagram.com/virtual_kaf/



■ツミキ

ボーカロイドを駆使した打ち込みに加え、ドラムやギターなど生楽器も自身で操るコンポーザー兼マルチプレイヤー。2017年からボカロPとしての活動をスタートし、2021年2月には自身初のフルアルバム「SAKKAC CRAFT」をリリース。その後リリースした「フォニイ」は2700万回を超える再生数を誇り、豊富なバックボーンを感じる多彩で攻撃的な楽曲が高い評価を集めている。また、みきまりあ(ぷらそにか)とのユニット・NOMELON NOLEMONとしても活動し、初ワンマンライブは東京大阪でソールドアウトと人気沸騰間近。



YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCpLKk1TqiGRqLWcR9_ZcNaA

Twitter : https://twitter.com/_23ki_

Instagram : https://www.instagram.com/_23ki_/



