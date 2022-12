[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





遊助が2022年7月~9月で開催していたLIVE TOUR『Are 遊 Ready Go! 2022!!』DVD&Blu-rayが来年1年25日に発売が決定しまし、本日より予約が開始した(https://smr.lnk.to/P9DNy0)。今年大盛況で幕を閉じた全15公演の中野サンプラザ公演をほぼノンカットで収録されている。収録曲には今年リリースした新曲たち「僕らの時代」、サンプリングカバー曲「浪漫飛行~君と逢えたら~」「さすらい~旅路~」も歌唱している今の遊助を詰め込んだ。そして両パッケージごとにそれぞれライブ生写真が封入され、さらに数量限定でランダムに直筆サインがされている内容でファンにとってはたまらない内容のため是非チェックして欲しい。



そして、ファンクラブ限定のLIVE TOUR『Are 遊 Ready Go!2022!!』DVD&Blu-rayに収録された映像の一部をご来場の皆様に先行上映する発売記念イベントの開催も来年1月に決定した。(詳細URL:https://sp.y-kamiji.jp/contents/600125)



また、昨日11月30日(水)に槇原敬之氏の「冬がはじまるよ」のサンプリングカバー曲「冬がはじまるよ~手紙~」を配信リリース(楽曲URL:https://Yusuke.lnk.to/FUYUWN)した。本楽曲は新たな試みとして槇原敬之氏のボーカルをサンプリングした非常に印象に残る内容に仕上がっているためこちらも併せてチェックしてほしい。29日(火)に遊助本人から「冬がはじまるよ」とジャケ写だけ公開。今年に夏にリリースした「浪漫飛行~君と逢えたら~」「さすらい~旅路~」と同じテイストのジャケ写の公開からファンからは「え、次はマッキー?」「ジャケ写かわいい」「もしかして新曲サンプリングカバー?」など期待度の高い声が寄せられた。まだチェックしていない方はぜひ聞いてほしい1曲だ。



【LIVE TOUR『Are 遊 Ready Go! 2022!!』DVD&Blu-ray】









■DVD:¥7,500※ライブ生写真付、数量限定直筆サイン付き

■Blu-ray:¥7,500※ライブ生写真付、数量限定直筆サイン付き

https://smr.lnk.to/P9DNy0

■購入特典はコチラ

2023年1月25日(水)に発売となる遊助『Are 遊 Ready Go!2022!!』の購入特典が決定!

店舗別の全7種類の特典となりますので、お早めにご予約ください!

【対象店舗/特典内容】

・HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く) ・・・ オリジナルポストカード

・TSUTAYAオンラインショッピング限定早期予約特典・・・ オリジナルスクエア缶バッジ

早期予約特典ご予約対象期間:2022年12月1日(木)12:00~12月25日(日)23:59まで

・楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

・Amazon.co.jp ・・・ オリジナルビジュアルシート3枚セット

・セブンネットショッピング ・・・ オリジナル三つ折り卓上カレンダー

・Sony Music Shop ・・・ オリジナルB3ポスター

手🄱遊助応援店特典 ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー



【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。



【遊助LIVE TOUR『Are 遊 Ready Go! 2022!!』発売記念イベント】



LIVE TOUR『Are 遊 Ready Go!2022!!』DVD&Blu-rayに収録された映像の一部をご来場の皆様に先行上映いたします!また当日は、遊助が登壇してTOURの思い出を振り返りながらトーク会を開催いたします。

【来場特典】

・来場記念デザインチケット&オリジナルチケットホルダーを来場者全員にプレゼント

・イベント終演後に遊助が皆様をお見送りさせていただきます。

【チケット代金】

5,000円(税込)/全席指定

※先行上映会およびトークイベントを含みます

※来場特典お土産付

【FCチケット抽選申込】

受付期間:2022年12月1日(木)正午~2022年12月7日(水)23:59まで

当選発表:2022年12月10日(土)

【お申込み条件】

・上地雄輔モバイル会員

・1会員につき1枚まで

※未就学児童入場不可



https://sp.y-kamiji.jp/contents/600125



【楽曲情報】





【冬がはじまるよ~手紙~】

Out Now

楽曲URL:https://Yusuke.lnk.to/FUYUWN









【浪漫飛行~君と逢えたら~】

Out Now

楽曲URL:https://Yusuke.lnk.to/blHroVWN









【さすらい~旅路~】

Out Now

楽曲URL:https://Yusuke.lnk.to/SASURAIWN









【僕らの時代】

Out Now

楽曲URL:https://yusuke.lnk.to/33NewSgWN









遊助(上地雄輔)1979年4月18日生まれ。

神奈川県横須賀市出身。ドラマ、映画、バラエティ、CMと多岐にわたり活躍。

幼稚園時代から野球を始め、野球の名門・横浜高等学校を卒業。

2009年3月に“遊助”としてシングル「ひまわり」でメジャーデビューし、現在シングル33枚目オリジナルアルバム11枚をリリース。そして2022年では新たな取り組みとして「浪漫飛行」「さすらい」のサンプリングカバーに挑戦し、新しい表現に調整している。



