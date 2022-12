[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]





遊助が本日11月30日(水)に新曲「冬がはじまるよ~手紙~」を配信リリースした。本楽曲は槇原敬之氏の代表曲の一つでもある「冬がはじまるよ」のサンプリングカバー曲になる。今年勢力的にサンプリングカバー曲をリリースしている遊助の第3弾。今回は新たな試みとして槇原敬之氏のボーカルをサンプリングした非常に印象に残る内容に仕上がっている。

(楽曲URL:https://Yusuke.lnk.to/FUYUWN)



楽曲は冒頭から槇原敬之氏の優しく柔らかい声からスタートするサプライズな構成。歌詞の内容はオリジナルの歌詞の「冬がはじまるよ ホラ また 僕の側で」の歌詞はそのままに恋人から一番欲しい一言を待っている女性の切なく大人な物語を遊助なりの表現で紡いだ。ジャケット写真も冬といえば浮かんでくるアイテムで構成されたケーキのイラストで遊助らしい遊び心満載の一枚に仕上がっている。









【冬がはじまるよ~手紙~】

Out Now

楽曲URL:https://Yusuke.lnk.to/FUYUWN









【浪漫飛行~君と逢えたら~】

Out Now

楽曲URL:https://Yusuke.lnk.to/blHroVWN









【さすらい~旅路~】

Out Now

楽曲URL:https://Yusuke.lnk.to/SASURAIWN







【僕らの時代】

Out Now

https://yusuke.lnk.to/33NewSgWN









遊助(上地雄輔)1979年4月18日生まれ。

神奈川県横須賀市出身。ドラマ、映画、バラエティ、CMと多岐にわたり活躍。

幼稚園時代から野球を始め、野球の名門・横浜高等学校を卒業。

2009年3月に“遊助”としてシングル「ひまわり」でメジャーデビューし、現在シングル33枚目オリジナルアルバム11枚をリリース。そして2022年では新たな取り組みとして「浪漫飛行」「さすらい」のサンプリングカバーに挑戦し、新しい表現を発信し続けている。



