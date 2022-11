[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

2ndソング「笑って フラジール」、3rdソング「超孤独ライオン」を初披露!







指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)、≠ME(ノットイコールミー)に続く「第3のグループ」として誕生した≒JOY(ニアリーイコールジョイ)。先週3rdソング「超孤独ライオン」を配信リリースし、今までの爽やかさとは対極にあるハードな楽曲が話題となっているが、本日28日、豊洲PITにて行われたアイドルイベント「JAPAN IDOL SUPER LIVE 2022 秋の大祭典編」にライブ出演した。≒JOYにとっては8月に出演した「@JAM EXPO 2022(横浜アリーナ)」以来の、約3か月ぶりライブイベント出演となった。







イベントでは、江角怜音がセンターを務める1stソング『≒JOY』に続き、=LOVEの人気曲のカバーを天野香乃愛センターによる『届いて LOVE YOU(ハート)』、逢田珠里依センターによる『「部活中に目が合うなって思ってたんだ」』と立て続けに披露。さらに、ラストアイドルのカバー曲『愛を知る』では、江角怜音、小澤愛実のWセンターでパフォーマンスし、その初々しさとは裏腹に完成度の高い洗練されたパフォーマンスで圧倒し、会場は大きな拍手に包まれた。「久々のライブで緊張していますが、精一杯パフォーマンスしますので、私たちニアジョイを覚えて帰ってください。」とのメンバー天野香乃愛のフレッシュなMCを挟み、9/28(水)に配信リリースされた2ndソング『笑って フラジール』、最新曲『超孤独ライオン』の2曲を、この日出し惜しみなく初披露し、来場者を大いに沸かせた。





今週11/30(水)には、グループ結成からわずか8か月で開催される≒JOY初の単独公演「≒JOY特別公演」が山野ホール(代々木)で開催される。チケットはすでに完売となっているが、ライブ配信も行われるとのことなので、記念すべきこの特別公演をぜひご覧になっていただきたい。(詳細はこちら https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/329)



また、来年2月22日(水)に発売される=LOVEの13thシングルにも、≒JOYのカップリング参加が決定しており、オンラインサイン会、オンライン個別お話し会にも≒JOYが参加することが発表されている。ぜひとも、こちらも併せてチェックいただきたい。

2022年の年末を夢に向かって全力で駆け抜ける、≒JOYにさらに大注目だ。



★JAPAN IDOL SUPER LIVE 2022 @豊洲PIT 秋の大祭典編

<セットリスト>

1. ≒JOY ※1stソング

2. 届いてLOVE YOU(ハート) ※=LOVE カバー曲

3. 「部活中に目が合うなって思ってたんだ」 ※=LOVE カバー曲

4. 愛を知る ※ラストアイドル カバー曲

5. 笑って フラジール ※2ndソング

6. 超孤独ライオン ※3rdソング



■3rdソング「超孤独ライオン」MV

https://www.youtube.com/watch?v=Ry9UCc9H3nw



作詞:指原莉乃

作曲・編曲:鈴木裕明

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

監督:高橋栄樹

振付:CRE8BOY

Producer:三池智之(north river)



■3rdソング「超孤独ライオン」配信はこちら

https://lnk.to/notequalme_hanikamishort_dig



■2ndソング「笑って フラジール」MV

https://www.youtube.com/watch?v=YCbV-2dCyiM



作詞:指原莉乃

作曲:Haggy Rock

編曲:佐藤厚仁

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Mastered by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

監督:高橋栄樹

振付:CRE8BOY

Producer:三池智之(north river)



■2ndソング「笑って フラジール」配信はこちら

https://nearly-equal-joy.lnk.to/nearly-equal-joy



■「≒JOY特別公演」

日時:2022年11月30日(水)

開場18:00/開演19:00



【配信チケット購入・視聴方法】

配信プラットフォーム:FanStream



≒JOY Official Fan Club会員視聴チケット(生配信+アーカイブ):3,000円(税込)

一般視聴チケット(生配信+アーカイブ):3,500円(税込)



▼お申込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/nearly-equal-joy_online202210



▼≒JOY Official Fan Clubご入会はこちら

https://sp.nearly-equal-joy.jp



■2023/2/22(水)発売 =LOVE 13thシングル「タイトル未定」に≒JOYのカップリング参加決定!

2023/2/22(水)に発売される=LOVE 13thシングル「タイトル未定」に、≒JOYのカップリング参加が決定!

≒JOYの4th Songは、Type Dのカップリングとして収録されます。



【=LOVE 13thシングル「タイトル未定」商品概要】

★Type A

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type A生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

品 番:VVCL-2188~2189

価 格:1,650円(税込)



★Type B

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type B生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

品 番:VVCL-2190~2191

価 格:1,650円(税込)



★Type C

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type C生写真10種(=LOVE)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

品 番:VVCL-2192~2193

価 格:1,650円(税込)



★Type D

仕 様:CD+DVD

封入特典:Type D生写真12種(≒JOY)のうち1枚ランダム、スペシャルプレゼント抽選応募シリアルナンバー

≒JOYアナザージャケット

品 番:VVCL-2194~2195

価 格:1,650円(税込)



★Type E(通常盤)

仕 様:CD

品 番:VVCL-2196

価 格:1,100円(税込)



※商品タイトル、CD及びDVDの収録内容、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにてお知らせ致します。



■=LOVE13thシングル発売記念 オンラインサイン会に≒JOYの参加が決定!

2023年2月22日(水)発売、=LOVE 13thシングル『タイトル未定』 forTUNE music限定オンラインサイン会参加権利付通常盤をご購入いただいた方を対象としたオンラインサイン会に、≒JOYの参加が決定!!



★オンラインサイン会開催日時★

【日程】

2023年1月21日(土)

2023年1月25日(水)

2023年1月30日(月)

2023年2月3日(金)

※≒JOYメンバーは2023年1月21日のみの参加となります。

※≒JOY 福山萌叶はサイン会欠席となります。



★オンラインサイン会 申し込みはこちらから

https://fortunemusic.jp/



★詳しくはこちら

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/320



■=LOVE 13thシングル発売記念 オンライン個別お話し会に≒JOYの参加が決定!

★オンライン個別お話し会開催日時★

【日程】

2023年3月11日(土)

2023年3月21日(火・祝)

2023年3月26日(日)

2023年4月1日(土)

2023年4月2日(日)

2023年4月23日(日)

2023年4月29日(土)

2023年5月5日(金・祝)

2023年5月7日(日)

2023年5月27日(土)

2023年5月28日(日)



【イベント内容】

forTUNE meetsによるオンライン個別お話し会



★参加メンバー★

=LOVEメンバー: 大谷 映美里 / 大場 花菜 / 音嶋 莉沙 / 齋藤 樹愛羅 / 佐々木 舞香 / 高松 瞳 / 瀧脇 笙古 / 野口 衣織 / 諸橋 沙夏 / 山本 杏奈



≒JOYメンバー: 逢田 珠里依 / 天野 香乃愛 / 市原 愛弓 / 江角 怜音 / 大信田 美月 / 大西 葵 / 小澤 愛実 / 高橋 舞 / 藤沢 莉子 / 福山 萌叶 / 村山 結香 / 山田 杏佳 / 山野 愛月



★詳しくはこちら

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/319





■プロフィール

指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために、代々木アニメーション学院とタッグを組み結成された「=LOVE(イコールラブ)」、「≠ME」(ノットイコールミー)に続く第3のグループが誕生。去る2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、2022年3月29日、メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を「≒JOY」とすることを発表しました。「≒JOY」という名前には、「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっています。



オフィシャルHP https://nearly-equal-joy.jp/

公式twitter https://twitter.com/Nearlyequal_joy

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC_qmQbqvW6UES3NT780l2Pg



