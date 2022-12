[株式会社カプコン]

【カプコン直営店舗関連情報】



2023年1月20日(金)~2023年2月24日(金)の期間中、カプコンカフェ 池袋店と梅田店において、SNS総フォロワー数20万人を超えた、すこすこのスコティッシュフォールドの猫「まつたけ日和」のメニューやグッズを展開するコラボレーションを開催いたします。

オリジナルメニューや新作グッズなどの詳細は後日発表予定です。続報をお待ちください。

■「まつたけ日和」コラボのメインビジュアルはこちら!

スコティッシュフォールドの猫「まつたけ」と、「おすし」が、あどけない表情で印象的なメインビジュアルになりました!

現在、こちらのメインビジュアルを基にコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中です。

■カプコンカフェ 池袋店 「まつたけ日和」コラボ告知サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/topics/-sns20.html



■カプコンカフェ 梅田店 「まつたけ日和」コラボ告知サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/topics/-sns20.html



■予約システム

「カプコンカフェ」では、お席を事前にご用意する「ネット予約」も受付中です。こちらは「カプコンカフェ」公式サイトより受付となります。皆様のご来店をお待ちしております。



▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true

▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true

※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。



■「まつたけ日和」とは?

2021年1月にまつたけを家族に迎えてから成長記録としてTwitterアカウントを開設。瞬く間に多くのファンを魅了し、現在ではYouTube、Instagramも開設し、SNS総フォロワー数20万人超えと、多くのファンが「まつたけ」と「おすし」のキュートな姿に魅了されています。



・公式サイト:https://matsutake-cat.com/

・公式YouTube:https://www.youtube.com/@matsutake_cat/about

・公式Twitter:https://twitter.com/matsutake_cat

・公式Instagram:https://www.instagram.com/matsutake_neko/





■「まつたけ日和」コラボ開催概要■

・店舗 : 「カプコンカフェ 池袋店」

東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F

03-5904-9106

【公式サイト】http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/

「カプコンストア&カフェ 梅田店」

大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F

06-4256-8248

【公式サイト】https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/

・開催期間 : 2023年1月20日(金)~2023年2月24日(金)

・カフェ公式Twitter : https://twitter.com/Capcom_Cafe/

・カフェ公式Instagram : https://www.instagram.com/capcomcafe/





(C)matsutake_cat

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



