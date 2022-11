[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

全員ハーフの多国籍バンドALIが、2023年1月25日(水)にメジャー1st Full Album「MUSIC WORLD」をリリースすることが決定した。







▲ALI「MUSIC WORLD」 ジャケット写真





本アルバムは、人気アニメタイアップソングの「LOST IN PARADISE feat. AKLO」や「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」を収録する他、 ロック、ラテン、ディスコ、ジャズ、ヒップホップなど多彩な音楽性がミックスされた渾身のメジャー1stフルアルバムとなってい。アルバムジャケットはコラージュアーティスト・河村康輔氏が手掛ける。初回限定盤、通常盤の2形態同時発売予定で、収録曲を含むアルバムの詳細は、続報をお待ちいただきたい。

そしてアルバムのリリースに伴い、全国7カ所を巡るワンマンツアー「ALI 1st Album Release Tour - MUSIC WORLD-」を開催。絶賛チケット先行受付中だ。



アルバムリリースにあたり、ボーカルLEOよりコメントが届いている。



【LEOコメント】

後数時間後にアルバム発売が発表ということでコメント書いてます。

みんなを音楽の楽園へ運ぶチケットになる「MUSIC WORLD」というメジャー1st ALBUMが

なんとか無事、年内完成に間に合ったんです。(来年のツアーは発表されてましたが、完成間に合うか分からずリリースツアーと言えませんでした。。とほほ)

音楽で天国に。音楽で世界を、宇宙を一周するような気持ちにさせたく一生懸命作りました。

詳細は後日にお楽しみですが、

なんでお前そんな大変づらしてんのかというと

60分近い収録曲でして、

デビューからリリースしてきたシングル達は勿論、さらにアルバムの為に新曲10曲書きましたよ。

(マジで聞いてくれよな、買ってライブも来いよな)

やっぱり俺らはシングルやEPのベスト盤みたいなアルバムよりも、

想い溢れる音楽への気持ちを爆発させて作品として完成させることが

今一番アナーキーでロックでパンクなことなんじゃないかと思い、秋から作り直し、完成に至ったわけです。(追い込むのが本当大好きなんだなあ、俺はいつも。後悔は1つもない)



思い返せば、世の中、自分たち共に、たくさんの良いこと悪いことがありましたが、

ようやくここで音楽家としてのスタートです。

まずは応援してくれてるみんな、そして、

メジャーアルバムを作らせてくれたSONYのチームのみんなに感謝です。



今週からミックスとマスタリングが待ってるんで、

ひとまず先に「音楽の楽園」への旅を、精一杯楽しんでこようと思います。

引き続きよろしくね!



音楽万歳



LEO





■リリース情報

ALI「MUSIC WORLD」

発売日:2023年1月25日(水)発売

<通常盤>CD / SRCL-12319 / ¥3000(税込)

<初回生産限定盤>CD,BD/ SRCL-12317~12318 /¥5000(税込)

<商品のご予約はこちら>

https://smr.lnk.to/DbFrHd





▼特典内容

■TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)…A3ポスター(TOWER RECORDS Ver.)

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く)…L判フォトカード

■セブンネットショッピング…三つ折り卓上カレンダー(紙製)

■楽天ブックス…A4クリアファイル

■Amazon…メガジャケ

■Sony Music Shop…A3ポスター(Sony Music Shop Ver.)

■ALI応援店特典…ステッカー





▼ALI「NEVER SAY GOODBYE」発売中



<ストリーミング&ダウンロード>

https://smr.lnk.to/ZFQxfl



<通常盤>CD / SRCL-12279 / ¥1320(税込)

<初回生産限定盤>CD,BD/ SRCL-12277~12278 /¥3520(税込)



<収録楽曲>

M1.NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D

M2.LOST IN PARADISE feat. AKLO - from THE FIRST TAKE

M3.TEENAGE CITY RIOT feat. R-指定- from THE FIRST TAKE

M4.Wild Side feat. Kazuo- from THE FIRST TAKE



<初回生産限定盤 収録映像>

・LIVE AT BLUE NOTE TOKYO『LOVE, MUSIC AND DANCE 2022』

・TVアニメ「ゴールデンカムイ」第四期オープニングノンクレジット映像



<商品のご購入はこちら>

https://smr.lnk.to/zOG3s5



【ALIプロフィール】

Vo.でリーダーのLEOを中心にした全員ハーフの多国籍バンド。東京/渋谷発。

FUNK、SOUL、JAZZ、LATINなどのルーツミュージックを ベースにHIP HOP、ROCK、SKAなどをミックスしたクロスオーバーな音楽性で注目を集めている。

TVアニメ『呪術廻戦』第一期EDテーマの「LOST IN PARADISE feat. AKLO」が日本のみならず世界的にバイラルヒットとなった。



Official HP

https://alienlibertyinternational.com/

Official Twitter

https://twitter.com/ALI_MUSIC_DANCE?s=21

Official Instagram

https://instagram.com/ali.love.music.and.dance?utm_medium=copy_link











【ライブ情報】

「ALI 1st Album Release Tour - MUSIC WORLD-」



▼ライブ日程

2023年2月12日(日) 北海道cube garden

(open 17:30 / start 18:00)(問)SMASH EAST tel:0112615569



2023年2月14日(火) 宮城・仙台CLUB JUNK BOX

(open 18:30 / start 19:00)(問)GIPお問い合わせフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info



2023年2月17日(金) 愛知・THE BOTTOM LINE

(open 18:15 / start 19:00)(問)サンデーフォークプロモーション tel:0523209100



2023年2月20日(月) 福岡・DRUM Be-1

(open 18:30 / start 19:00)(問)キョードー西日本 tel:0570092424



2023年2月22日(水) 広島・セカンド・クラッチ

(open 18:30 / start 19:00)(問)YUMEBANCHI(広島) tel:0822493571



2023年2月23日(木祝) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

(open 17:00 / start 18:00)(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888



2023年2月26日(日) 東京・EX THEATER ROPPONGI

(open 17:00 / start 18:00)(問)H.I.P. tel:0334759999



▼チケット料金【全国共通】

スタンディング ¥5,000 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)



▼先行受付

オフィシャル2次先行受付中(11/27/23:59まで)

https://w.pia.jp/t/ali2023/









企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-20:46)