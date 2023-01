[株式会社カプコン]





「CAPCOM HOLIDAY SALE」がアップデート!



PlayStation™Storeにて最新作『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』の情報更新で大きな盛り上がりを見せている「ロックマンシリーズ」のセールがスタート!

また、30本のゲームソフトが収録されている『Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle』や「バイオハザード」シリーズ等の人気タイトルもニンテンドーeショップとPlayStation™Storeに追加でラインナップ!



さらに、対象のニンテンドー3DSタイトルのダウンロード版が税込500円となるワンコインセールを実施中!



この機会に是非プレイしよう!



セール名称:CAPCOM HOLIDAY SALE

特設ページ:https://www.capcom-games.com/sale/sale21-n4fh4/ja-jp/

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますので、ご注意ください。





PlayStation™Store



セール期間:2023年1月18日(水)23:59まで

https://store.playstation.com/view/a1fabf70-7dcf-11ea-acb6-06293b18fe04/48d41f28-707c-11ed-a69a-f23581bb68a1

PS4『ロックマンX アニバーサリー コレクション』(ゲーム本編)





通常価格:3,362円(税込)

セール価格【71%OFF!!】:974円(税込)



PS4『ロックマン11 運命の歯車!!』(ゲーム本編)





通常価格:5,082円(税込)

セール価格【81%OFF!!】:965円(税込)



PS4『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』(ゲーム本編)





通常価格:3,990円(税込)

セール価格【63%OFF!!】:1,476円(税込)



PS4『バイオハザード4』(ゲーム本編)





通常価格:2,852円(税込)

セール価格【65%OFF!!】:998円(税込)



PS4『バイオハザード5』(ゲーム本編)





通常価格:2,852円(税込)

セール価格【65%OFF!!】:998円(税込)



PS4『バイオハザード6』(ゲーム本編)





通常価格:2,852円(税込)

セール価格【65%OFF!!】:998円(税込)







ニンテンドーeショップ



セール期間:2023年1月18日(水)23:59まで

▼Nintendo Switch

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale.html

Nintendo Switch『Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle』(ダウンロードコンテンツ)





通常価格:4,000円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:3,000円(税込)

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade 2nd Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。



Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium Packs 1, 2, 3セット』(ダウンロードコンテンツ)





通常価格:4,000円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,000円(税込)

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』(ゲーム本編:無料)が必要です。



Nintendo Switch『カプコン ファイティング コレクション』(ゲーム本編)





通常価格:4,990円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:3,742円(税込)



Nintendo Switch『帰ってきた 魔界村』(ゲーム本編)





通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)





▼ニンテンドー3DS

https://www.nintendo.co.jp/software/campaign/index.html?cphard=3ds

ニンテンドー3DS『逆転裁判6』(ゲーム本編)





通常価格:3,046円(税込)

セール価格【83%OFF!!】:500円(税込)ワンコイン!



ニンテンドー3DS『バイオハザード リベレーションズ』 (ゲーム本編)





通常価格:2,037円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:500円(税込)ワンコイン!



ニンテンドー3DS『ロックマン クラシックス コレクション』(ゲーム本編)





通常価格:3,046円(税込)

セール価格【83%OFF!!】:500円(税込)ワンコイン!



ニンテンドー3DS『モンスターハンターダブルクロス』 (ゲーム本編)





通常価格:4,063円(税込)

セール価格【87%OFF!!】:500円(税込)ワンコイン!



ニンテンドー3DS『モンスターハンター ストーリーズ』(ゲーム本編)





通常価格:4,063円(税込)

セール価格【87%OFF!!】:500円(税込)ワンコイン!





※セール詳細及びコンテンツ内容、その他セール対象コンテンツはカプコンセールページか各デジタルストアにてご確認ください。

※ラインナップによってセール期間が異なります。ご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。





