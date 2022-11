[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



新曲「色彩」が現在放送中のテレビアニメ『SPY×FAMILY』第2クールエンディング主題歌に起用、さらに先日THE FIRST TAKEにも出演するなど、2022年も話題の絶えないyama。



これまで語られることのなかったyamaのいままでの人生、そして『春を告げる』のヒットを経てのこれからをテーマとした新作ライブ『yama 2022 Live / Life is Beautiful』、その制作風景に迫るドキュメンタリー『yama 2022 Documentary / Life is Beautiful』が2022年11月25日よりPrime Videoで独占配信が開始される。







映像公開に先駆け本日より上記2作品の予告編映像が解禁に。

この予告編映像は、2022年11月25日にPrime Videoにて公開となる作品に込めた想いをyama自身の言葉をのせた映像に仕上がっている。



▼yama Prime Video 予告編動画

https://youtu.be/G27bNgr5nvA







今回Prime Videoで配信となる『yama 2022 Live / Life is Beautiful』は、yama自身の「春を告げる」のヒットを経てからの葛藤や人生をテーマに描かれた最新ライブ映像。yama自身の人生における葛藤・成長・そして「現在」に至るまでの流れを照らし合わせたセットリスト構造になっており、yamaの人生だけではなくそして芯にある想いも映し出された映像に仕上がっている。中には今作における挑戦の一つとなった「桃源郷」のダンス・パフォーマンスシーンも組み込まれ、新しいyamaを感じ取れる作品に。



更に同日配信となる『yama 2022 Documentary / Life is Beautiful』には、今回の映像制作の密着映像や制作模様に密着した内容に。yama自身がこれまで見せていなかった姿なども描かれ、yamaの本作品に対する想いが素直に描かれたドキュメンタリー映像に仕上がっている。



▼yamaコメント

yamaとしてのこれまでの人生をストーリー仕立てで表現しているライブとなっていて、自分自身考えて感じてきたことや、音楽を仕事としてからの苦悩、挫折、葛藤を経て、人間として成長していく姿を描いています。ダンスやミュージカルのようなパートがあったり、曲によって様々な仕掛けを施しながら挑みましたので、映像作品としても楽しめるものになっていると思います。

これまでは自分を明かすことが少なかったので、人間らしく映っていないかもしれませんが、ドキュメンタリーではメディアで語ることのなかったことや隠したい部分もさらけ出しています。今回の映像を通じて、少しでも自分の事を知っていただき、興味を持っていただければ嬉しいです。

ぜひ観て頂いて頂きたいです。



▼『yama LIVE COLLECTION 2020 - 2022』







[配信開始日]

2022年11月25日(金)

URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0B6RF2G5T

※視聴には会員登録が必要です。(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ)

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。



[配信作品]

・yama 2022 Live / Life is Beautiful

・yama 2022 Documentary / Life is Beautiful

・the meaning of life TOUR 2021 at Zepp DiverCity

・the meaning of life TOUR 2021 Documentary

・Versus The Night

・Versus The Night 0.0

・Versus The Night 1.0



▼yama特設ストア

https://www.amazon.co.jp/yama



▼yama「色彩(TVアニメ『SPY×FAMILY』第2クールエンディング主題歌)」

パッケージ購入:https://smr.lnk.to/d02R5Q

音源ダウンロード/ストリーミング:https://yama.lnk.to/lRriK4WN

MV:https://youtu.be/E9Dru15yq9w



▼yama「愛を解く」MV

https://www.youtube.com/watch?v=TeXWm3z1ECw



▼yama Profile▼

SNSを中心にネット上で注目を集めるシンガー。

2018年よりYoutubeをベースにカバー曲を公開するなどの活動をスタート。2020年4月にリリースした自身初のオリジナル楽曲「春を告げる」が、MV再生回数1億回、ストリーミングの累計再生回数3億回を突破するなど、2022年も絶えず注目を集め、現在の音楽シーンを象徴するアーティストの一人となっている。



Official Site : https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/

Instagram : https://www.instagram.com/ya.ma_00/

Twitter : https://twitter.com/douhwe

Staff Twitter : https://twitter.com/yama_official0

TikTok:https://www.tiktok.com/@yama_official_tiktok



