[株式会社カプコン]

ローソンチケット「プレリクエスト先行」の受付期間は、2023年1月6日(金)12:00から1月10日(火)18:00まで







2023年2月5日(日)に、中野サンプラザホールにて実施するモンスターハンターライズ&サンブレイクのミュージックライブ「モンスターハンターライズ&サンブレイク ~百竜ノ響宴~」。生のバンド演奏とスペシャルゲストの歌声で「ライズ」と「サンブレイク」の音楽に酔いしれよう!

2023年1月6日(金)12:00からは、ローソンチケットの「プレリクエスト先行」も受付開始します。こちらもお見逃しなく! 詳しくは、「モンスターハンターライズ&サンブレイク ~百竜ノ響宴~」公式サイトや、公式ツイッターをご確認ください。







「モンスターハンターライズ&サンブレイク ~百竜ノ響宴~」公式サイト



https://www.promax.co.jp/mhrlive/2023





「モンスターハンターライズ&サンブレイク ~百竜ノ響宴~」公式ツイッター



https://twitter.com/MHR_Live





素晴らしい歌声で「百竜ノ響宴」を盛り上げるスペシャルゲストを紹介!



・Vocal:加藤いづみ







愛媛県松山市出身。 1991年アルバム「テグジュペリ」でデビュー。 1993年、TVドラマ「悪魔のkiss」の挿入歌とな った「好きになって、よかった」がスマッシュヒット。 これまでにベスト盤を含む19枚のアルバムを発表。

近年は、アーティスト活動の傍ら、バックコーラスとして吉田拓郎、小田和正、ももいろクローバーZ、松任谷由実らのバックコーラスとして参加し幅広く活動。またフジテレビ系音楽番組「MUSIC FAIR」や「FNS歌謡祭」等の音楽番組へのレギュラー出演、「新堂本兄弟」ではコーラスアレンジ等、その活動は多岐にわたる。

2022年秋、コロナ禍で延期していたデビュー30周年のコンサートを音楽プロデューサーの武部聡志とのピアノデュオにて開催。槇原敬之、坂崎幸之助をゲストに迎え大成功を収め、35周年へ向けての新たなページを刻み続けている。

【加藤いづみ オフィシャルサイト】

https://katoizumi.com

加藤いづみ氏が参加する歌の一部は、『モンスターハンターライズ』プロモーション映像2で視聴可能です。







・Vocal:サラ・オレイン







オーストラリア出身。ヴォーカリスト、ヴァイオリニスト、作詞作曲家、コピーライター、翻訳家。

2012年ユニバーサル ミュージックよりメジャーデビュー。発売されたアルバムは全てクラシック・チャート第1位を獲得。

2015年デイヴィッド・フォスター・プロデュースのディズニー・アルバム『We Love Disney』に参加。「太陽の家」50周年記念式典にて上皇上皇后両陛下の御前で国歌独唱。

2019年イタリア・ミラノ ヴェルディ劇場にて自身初のヨーロッパ公演を行い観客を魅了。同年7月サントリーホール 大ホールで行われた「Sarah Àlainn Symphonic Concert 2019」では自身が脚本・舞台演出をトータルで手がけた。

フジテレビの人気音楽番組「MUSIC FAIR」から生まれたヴォーカルユニット「LA DIVA」(森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレインによる女性ヴォーカル4人組)によるアルバム『LA DIVA -TV LIVE-』を2022年2月16日にリリース。

2022年5月20日、デビュー10周年記念アルバム『One』を発表。

【サラ・オレイン オフィシャルサイト】

https://www.sarahalainn.net/

サラ・オレイン氏が参加する歌の一部は、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』プロモーション映像4で視聴可能です。







・Vocal:鈴木このみ







2011年、第5回全日本アニソングランプリ決勝大会でグランプリを獲得し、翌2012年に「CHOIR JAIL」で15歳でデビュー。

TVアニメ「ノーゲーム・ノーライフ」オープニングテーマ「This game」、TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」のオープニングテーマ「Redo」など多くのTVアニメ主題歌を担当。

2020年にはアニソンアーティスト初の1クールトリプルタイアップを獲得し3か月連続でシングルをリリース。

2022年5月、5枚目のフルアルバム「ULTRA FLASH」をリリース。

2022年7月1日に株式会社115を立ち上げ代表取締役社長に就任と同時に、二度目となる日比谷野外大音楽堂でのワンマンライブ「鈴木このみ 10th Anniversary Live ~LOVELY HOUR~」の開催を発表、無事成功を収める。

同年10月26日にはTVアニメ「恋愛フロップス」のオープニングテーマ「Love? Reason why!!」をリリース!

【鈴木このみ オフィシャルサイト】

http://konomi-suzuki.net/

鈴木このみ氏が参加する歌の一部は、『モンスターハンターライズ』追加BGMセット「モンスターBGM:ロックver.(鈴木このみ)」紹介映像で視聴可能です。







・Vocal:ナノ







アメリカ・ニューヨーク州出身。卓越した歌唱力と、日本語と英語を使い分けるバイリンガルシンガー。

2010年より動画サイトに洋楽等のカバー楽曲の投稿を始め、現在までに国内外問わず多くのユーザーを獲得。

2012年3月にデビューアルバム「nanoir」(ナノワール)をリリース。

2013年3月にはファーストライブ「Remember your color.」を新木場STUDIO COASTにて開催し、即日ソールドアウト。

その後は国内でのZeppツアーを開催するなど、ライブ活動の幅を拡げ、2015年以降は、海外ワンマン公演やアメリカや国内外の音楽フェスに数多く出演。

YouTubeのオリジナルコンテンツの総再生回数は1億回を超えている。

その人気は留まる所を知らず、その歌声に、国境はない。

ナノ氏が参加する歌の一部は、『モンスターハンターライズ』追加BGMセット「モンスターBGM:ロックver.(NANO)」紹介映像で視聴可能です。







・Vocal:宮崎カナエ







香川出身のシンガーソングライター兼イラストレーター。

YouTube で楽曲を定期的に配信中。

2019年に自身が作曲、作詞、イラスト、デザイン等を全て手掛けたミニアルバム「触れる」「染まる」を2枚同時リリース。

紡ぎだす詞の世界は人々にそっと寄り添い、その声は心の奥深くまで染み渡る。

そんな彼女の持つ独自の世界観は幅広い世代から支持されている。

「生きる」が「痛い」になった時聴いてほしいうたがあります。

宮崎カナエ氏が参加する歌の一部は、『モンスターハンターライズ』プロモーション映像3で視聴可能です。









さらに、薩摩琵琶奏者・友吉鶴心氏の参加も決定!



・薩摩琵琶奏者:友吉鶴心





両祖父を薩摩琵琶奏者にもち65年浅草に生れる。幼い頃から様々な伝統文化芸能を学び、薩摩琵琶を鶴田錦史に師事。

祖父の名跡を世襲。文部大臣奨励賞・NHK会長賞等々受賞。文化庁・国立劇場・NHK主催公演等を始め様々な演奏家とセッションをかさね国内外で活躍中。

また日本文化芸能の普及の一環としてNHK『大河ドラマ』『スペシャルドラマ』を始め数多くのNHK番組の『芸能考証・指導』を10年以上勤め『NHKラジオ深夜便』のレギュラーも勤める。

無類の餡子好きである。農林水産省ありが糖大使。

台東区観光大使・アートアドバイザー。

社)日本スイーツ協会理事。

日本大学芸術学部音楽学科非常勤講師。

NPO法人ACT.JT理事

【友吉鶴心 オフィシャルサイト】

https://www.biwagaku.com/

友吉鶴心氏の琵琶演奏は、『モンスターハンターライズ』モンスター登場のイベントシーンなどで視聴可能です。





公演概要



■公演名:モンスターハンターライズ&サンブレイク ~百竜ノ響宴~

■日時:2023年2月5日(日) 16:00開場/17:00開演

■会場:中野サンプラザホール

■チケット料金:全席指定 限定グッズ付(エコバッグ):9,500円(税込)





全席に付く限定グッズであるエコバッグのデザインも公開!









(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/23-20:46)