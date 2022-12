[株式会社カプコン]

ノーツ x ダムトイのタッグで送るカプコンの大人気ゲーム『バイオハザード RE:2』1/6コレクティブルフィギュアシリーズより「エイダ・ウォン」が登場!



ヘッド、各種武器・アクセサリー、コスチュームは培ったプロフェッショナルな技術を遺憾なく発揮、ゲーム中のエイダの姿を忠実に立体化。









トレンチコートは着脱可能なので、ゲーム序盤と終盤のスタイルに切り替えてディスプレイを楽しむ事が可能。

豊富な武器、アクセサリーは全て新規制作、フル可動素体でゲーム中のあらゆるポージングを再現可能にします。

シリーズ最後を飾る本商品には、劇中のセーブアイテムであるタイプライターが満を持して付属されます。



詳細は商品紹介サイトをご覧ください。

プロダクトウェブサイト:

BIOHAZARD RE:2 1/6 コレクティブルアクションフィギュア エイダ・ウォン (DMS039)

http://nautsinc.com/item/biohazard-re2-1-6-collectible-action-figure-ada-wong-dms039/



【商品情報】

◆ 商品名:

BIOHAZARD RE:2 1/6 コレクティブルアクションフィギュア エイダ・ウォン (DMS039)

希望小売価格: ¥32,000(税抜)





【問い合わせ先】

株式会社ノーツ (公式サイト: http://nautsinc.com/)

発売時期: 2023年2下旬予定



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※仕様および外観は開発中の為、変更の可能性がございます



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/20-18:46)