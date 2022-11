[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

FUNK・SOUL・DISCOのグルーヴに、哲学のエッセンスを加えた歌詞、そしてコミカルで個性的なダンスを武器に数々の音楽ファンをうならせているアイドル、フィロソフィーのダンスに新メンバー木葭のの、香山ななこが加入することが、11月19日に日比谷公園大音楽堂にて行われた「十束おとは卒業コンサート ~ベスト・フォー・フォーエバー~」にて発表された。







満員のファンの熱気に包まれた日比谷野音のステージは、2015年の結成から一度もメンバーチェンジすることなく活動してきた四人の呼称にもなっている楽曲「ベスト・フォー」から始まった。デビュー曲「プラトニック・パーティー」から始まったヒストリーメドレーでは、彼女たちの七年の歴史をたどり、tofubeats提供の最新曲「フィロソフィア」へ。残る三人のメンバーから十束へ、そして十束からメンバーやファンへの言葉を語るシーンでは、大粒の涙があふれた。





photo by SHOKO ISHIZAKI (THINGS.)



代表曲「ダンス・ファウンダー」で本編が終了し、アンコールの拍手が起こる会場に突如流れ始めたのは、メンバー自身が審査員となって実施された新メンバー“中途採用”オーディションの映像。最終審査に残った6名の候補者と、彼女たちに向き合ってきたメンバーの三か月の様子が映し出された。そしてステージに登場した二人のシルエット。どよめく会場に颯爽とポーズをとって新メンバー木葭のの、香山ななこが現れた。そこに現メンバー三名が合流し、五人体制初の新曲「Gimme Five!」を初披露。いしわたり淳治による力強い歌詞と、疾走感と決意に溢れたファンキーなナンバーに会場は再び熱気に包まれた。





photo by SHOKO ISHIZAKI (THINGS.)



新体制となったフィロソフィーのダンス初のシングル「熱風は流転する」は3月15日にリリース。十束おとは卒業コンサートのライブ写真がついた限定CD予約を11/25まで受け付けている。五人体制初の新曲「Gimme Five!」は11月20日より先行配信される。タイアップ情報も近日解禁ということで、勢いを増すフィロソフィーのダンス第二章の始まりに期待が高まる。木葭のの、香山ななこが新メンバーになるまでの軌跡を追ったオーディション映像総集編も公開されたので要チェックだ。





▼「Gimme Five」作詞 いしわたり淳治 コメント

ライブを初めて見させてもらった時、

彼女たちが醸し出す明るさや親しみや誠実さは

他のどのグループとも似ていなくて、

彼女たちのステージを一度見たら好きになる人は

日本中にもっとたくさんいるように思いました。



新しい5人の歌声が

「こんなグループを探してた!」という人のもとへ届きますように。





▼十束おとは コメント



このコメントが発表されている時にはもう私は卒業ライブを終えています。

約7年半、たくさんの方に支えていただいて最高のアイドル人生を送ることができました。本当に感謝しています。ありがとうございました。

私は今日でフィロソフィーのダンスを卒業しますが、これからは1ファンとしてこの素晴らしいグループが更に飛躍していく姿を観たいなと思っています。みんな~!応援してるよ~!!!



新メンバーの、ののとななこ。期待と不安が入り混じっている気持ちかと思います。でも、2人らしく楽しく可愛く強く笑い合いながら色々な壁を乗り越えていってほしいです。2人ともとっても可愛いし最高なので何も心配していません。困った時はすぐに言ってね、助けにいきます!



フィロソフィーのダンスはもっともっと世界に知られるべき最高のアイドルグループだと思っているので、どんどん大きくなってほしいなと思っています。期待をひょいと越えていってくれる5人だと確信しているので、あとは毎日たくさん食べて笑って自分たちらしく頑張ってほしいですね。

私も心は一緒にいます。いってらっしゃい!



▼木葭のの コメント



私は元々少しネガティブな性格で、オーディションを受け始めた当初は、こんなネガティブ野郎が、ポジティブ!ハッピー!なキラキラしたフィロソフィーのダンスというグループに入っていいのかなと思ってしまった時もありました。でもオーディション期間中に招待してくださったLove 4 You TOURのツアーファイナルで、皆さんとても楽しそうにパフォーマンスしていて、見ていた私も本当に楽しくて元気になって、私もあの輪の中に入りたい!!と強く思ったことを覚えています。私自身もそうしてもらったように、見ている人を楽しく元気にさせるパフォーマンスができるようになりたいので、そのためにたくさん頑張っていきたいと思っています。



私がフィロソフィーのダンスとして初めて歌う「Gimme Five!」は、明るくポジティブで、聴く人を前向きにし、やる気を出させてくれるような曲です。私自身もこの曲に何度も鼓舞されてきました!歌詞には、私が最終審査のライブ中に言った「心を燃やす」という言葉も入れて頂いています。オーディション当時の熱い気持ちを思い出し、改めて自分自身を奮起させてくれる曲なので大切に歌っていきたいです。



今でも時々ネガティブになってしまう私ですが、おとはちゃんが未来のフィロソフィーのダンスに望む「楽しく幸せいっぱいに活動をしてほしい」という想いをしっかり受け取るためにも、たくさん練習し、頑張りを自信に変えて、堂々と楽しんでパフォーマンスをできるようになりたいです!

これからフィロソフィーのダンスの一員としてファンの皆さんに楽しんでもらえるライブをしていきたいと思います!



▼香山ななこ コメント



“ベスト・フォー”のフィロソフィーのダンスは最高で最強で私も大好きだったので、おとはちゃんの卒業は正直とても寂しいです。でも、5人の新体制で最高を更新し続けて、新メンバーが入ってよかったとファンのみなさんに思ってもらえるよう、歌やダンス、トークのスキルアップをして更にフィロソフィーのダンスを盛り上げていきます!



「Gimme Five!」は新体制での意気込みを込めたかっこよくて盛り上がれる曲です!ダンスも一つ一つの動きに意味がある、素敵な振り付けを作っていただきました!オーディション中に招待頂いたLove 4 You TOUR ファイナルでのインタビューで私が言った“愛を伝えたい”という言葉を歌詞に入れて頂いているので、熱意を込めて歌いました。この曲を通してライブでファンのみなさまに愛をたくさん伝えられるようにこれから大切に歌っていきますので、みなさんもこの曲をたくさん愛してください(ハート)



ずっと大好きで憧れていたフィロソフィーのダンスの一員になれることが本当に嬉しくて、これからがとても楽しみです。

おとはちゃんの気持ちと愛を大切に継承して、楽しみつつも真剣に自分自身やグループでの活動に向き合って、みなさんにどんどんパワーアップしていく姿を見せられるように日々精進していきます!これからどうぞよろしくお願いします!!



▼奥津マリリ コメント



のの、ななこの希望に満ちた目は、私達に新しい未来を感じさせてくれて、改めて気勢と責任感を与えてくれました。

守りたいものが増えた今、フィロソフィーのダンスの愛は更に大きくなっているし、その愛を2人はきっとしっかり受け止めて更に更に大きくして返してくれると思っています!

新曲「Gimme five!」はそんな私達の今の熱、愛、希望が詰まっています。

とにかく、先輩メンバーがブヒブヒ言ってしまう位愛おしい2人なので、早くウチの子達です!!と皆様にお見せしたい気持ちです!!!!!!



▼佐藤まりあ コメント



ついにフィロのス新章が始まります。ベスト・フォーで7年間築き上げてきたものをさらに良いものにできるように、5人で力を合わせて頑張ります。新メンバーの、ののとななこにはたくさんの方に愛されるようなアイドルになってほしいです。そのためにまず周りの方に愛を持って接することを心がけてほしいなと思います。新体制初の楽曲『Gimme Five!』に"愛されてみて"という歌詞がありますが応援してくださる皆さんをぎゅっと包み込むような大きな愛を、常にステージ上に解き放ってほしいなと思います。力強い楽曲とフレッシュなパワーで、フィロのスはまだまだ全力で走り続けます!



▼日向ハル コメント



おとはすと一緒に歩んだ7年間を大切に、そしてはすからの愛を受け継いで、これからは新たな5人で前に進んでいきます。新メンバーには彼女達にしかない魅力がたくさん。その魅力に気づいて、もっともっと磨いて、唯一無二のアイドルになってほしいです。とにかく自然体でのびのびと過ごしてほしいので、優しく包み込めるように自分自身も成長していきたいと思っています。

そして「Gimme Five!」、フィロソフィーのダンス第2章の始まりに相応しい楽曲が出来あがりました。歌詞の通り、まずは“騙されたと思って愛されてみて”ほしい。いつだって変わらず、私達がみんなのことを幸せにします(ハート)



■「十束おとは卒業コンサート ~ベスト・フォー・フォーエバー~」セットリスト

2022年11月19日(土) 日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

M1.ベスト・フォー

M2.オプティミスティック・ラブ

M3.好感度あげたい

M4.イッツ・マイ・ターン

M5.テレフォニズム

M6.ウォータープルーフ・ナイト

M7.プラトニック・パーティー

M8.すききらいアンチノミー

M9.アイム・アフター・タイム

M10.アイドル・フィロソフィー

M11.ライク・ア・ゾンビ

M11.ヒューリスティック・シティ

M12.シスター

M13.ドント・ストップ・ザ・ダンス

M14.サンフラワー

M15.フィロソフィア

M16.ライブ・ライフ

M17.DTF!

M18.フォーカス

M19.ダンス・ファウンダー



En1.Gimme Five!

En2.愛の哲学

En3.ベスト・フォー



■【新メンバー木葭のの】オーディション総集編!涙のピュアガール成長の軌跡を追う!







■【新メンバー香山ななこ】オーディション総集編!フィロのス愛溢れる最年少の素顔に迫る!









■フィロソフィーのダンス新メンバー“中途採用”オーディション密着番組 配信リンク

https://youtube.com/playlist?list=PLv8adXLc5EBska1_jWqsowXzZ5h_Ofea0



■フィロソフィーのダンス「Gimme Five!」配信リンク

・URL https://Philosophy.lnk.to/xF907xWN





■3月15日リリース フィロソフィーのダンス「熱風は流転する」

▼CD購入はこちらから

URL https://smr.lnk.to/jadfTy



▼ライブ生写真付き期間限定CD予約はこちらから

※予約受付期間:11/19(土)22:00~11/25(金)23:59

※期間生産限定盤は対象外となります。

1.初回生産限定盤(SRCL-12430~12432)

特典:ライブ生写真6枚セット(ベスト・フォー集合1枚、全員集合1枚、ベスト・フォー ソロ各1枚ずつ)

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO000003343&cd=MATO000003343

2.通常盤(SRCL-12433)

特典:ライブ生写真2枚セット(ソロ写真 ランダム2種)

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO000003344&cd=MATO000003344



・初回生産限定盤(CD+BD+フォトブック):9,500円(税込)SRCL-12430~12432

※BD収録内容は後日発表!

※副音声にメンバーによるオーディオコメンタリー収録

※豪華フォトブック付き

・通常盤(CD):2,000円(税込)SRCL-12433

・期間生産限定盤(CD+BD):2,500円(税込)SRCL-12434~12435

※BD収録内容は後日発表!

※デジパック仕様



<全形態共通収録楽曲>

・熱風は流転する

・Gimme Five!

・熱風は流転する(instrumental)

・Gimme Five! (instrumental)

他新曲、instrumental 収録



■URL

【Official HP】https://danceforphilosophy.com/

【Official Twitter】https://twitter.com/DFP_2015

【Official Instagram】https://www.instagram.com/dance_for_philosophy/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/20-10:46)