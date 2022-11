[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

指原莉乃プロデュースのアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。本日、佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏の3名がTHE FIRST TAKEに初登場し、自身の代表曲「あの子コンプレックス」をオリジナルアレンジで一発撮りパフォーマンスした「=LOVE – あの子コンプレックス / THE FIRST TAKE」が公開された。



「あの子コンプレックス」は、=LOVE史上最速でMVが500万再生を突破し、揺れ動く恋心を表現した曲調やダンスが話題の失恋ソングとなっており、同グループ内でも高い表現力を誇るメンバー佐々木舞香、野口衣織、諸橋沙夏により、「THE FIRST TAKE」だけのオリジナルアレンジとともに、一発撮りパフォーマンスを披露している。

メンバーの表情や歌声に注目いただき、ぜひオリジナル曲とも聴き比べながらご覧になっていただきたい。



加えてTHE FIRST TAKEの舞台裏に密着した動画「THE FIRST TAKE 収録の裏側 - =LOVE Behind the scenes of THE FIRST TAKE -」が、YouTubeの「イコラブ ノイミー ニアジョイ チャンネル」にて公開されている。

THE FIRST TAKE出演が決まった際のメンバーへの発表シーン、事前レッスンや当日の心境など、貴重な舞台裏が満載の動画となっているので、ぜひ併せてチェックいただきたい。





また本日、来年2023年1月25日に、=LOVE初となるMusic Video集(映像商品)の発売と、2月22日には待望の13thシングルが発売されることも発表された。Music Video集(映像商品)は、オンライン個別サイン会開催も決定しており、11月22日(火)から受付もスタートする。ぜひ貴重なこの機会をお見逃し無いよう、サイン会情報をチェックいただきたい。なお各作品ともに詳細は追って発表されるとのこと。



さらに=LOVEのデビュー5周年を記念して11月19日(土)0時より、これまでに発売された=LOVEの映像商品からコンサート音源が一斉に配信されることも発表されている。全9公演にも及ぶコンサート音源が一挙に配信されるとのとで、=LOVEの5年間の軌跡を振り返りながら、改めてライブの臨場感を体感してもらいたい。

また、当コンサート音源の一斉配信を記念し、=LOVEにとって初となるListening Partyの開催も決定。11月21日(月)21:00~ツイッター上で開催され、=LOVEメンバーの参加も決定している。(参加メンバーは、後日発表)参加方法をご確認いただき、どなたでも参加可能なこのパーティーに、ぜひとも奮ってご参加いただきたい。



9月に開催された、5周年を記念した=LOVE史上最大規模となる「=LOVE 5th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」 (国立代々木競技場 第一体育館)を大成功に収め、今まさに勢いに乗る=LOVEは、11/23(水)にはテレビ東京系「テレ東音楽祭2022冬 ~思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発~」、12/14(水)には、フジテレビ系列「2022FNS 歌謡祭 第2夜」へそれぞれ初出演することが決定している。

年末に向けて全力で駆け抜ける、今後の=LOVEにぜひとも大注目してほしい。



★=LOVE – あの子コンプレックス / THE FIRST TAKE

https://youtu.be/FdfipkGBLd0



「あの子コンプレックス」

作詞:指原莉乃

作曲:高橋涼



「あの子コンプレックス / THE FIRST TAKE」

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Arrange:APAZZI

A.Guitar:佐々木”コジロー”貴之

Bass:二家本亮介

Piano:西村 奈央

Strings:MIZ



★【イコラブ】THE FIRST TAKE 収録の裏側 - =LOVE Behind the scenes of THE FIRST TAKE -

https://youtu.be/9YA8s463_l8





★「あの子コンプレックス」MV

https://youtu.be/ShbfYtAPXuI



作詞:指原莉乃

作曲:高橋 涼

編曲:湯浅 篤

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Mastered by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

監督:大野敏嗣

振付:shoji(s**t kingz)

Producer:三池智之(north river)



★商品情報

【=LOVE Music Video集 「タイトル未定」商品概要】

発売日:2023年1月25日(水)



■完全生産限定盤 [Blu-ray5枚組] VVXL-120~4 / ¥10,780(税込)

収録内容:ミュージックビデオ 全50曲、ミュージックビデオ メイキング映像 13本、

1stアルバム、9thシングル~12thシングルに収録されている特典映像をBlu-rayの高画質でお届け!



■通常盤 [Blu-ray] VVXL-125 / ¥8,580(税込)

収録内容:ミュージックビデオ 全50曲



■通常盤 [DVD 2枚組]VVBL-176~177 / ¥7,480(税込)

収録内容:ミュージックビデオ 全50曲



※詳細は追ってHPにてお知らせ致します。



★=LOVE Music Video集「タイトル未定」発売記念オンライン個別サイン会開催決定!!

2023年1月25日(水)発売、=LOVE Music Video集「タイトル未定」forTUNE music限定オンライン個別サイン会参加権利付Music Video集(VVXL-120~4、VVXL-125、VVBL-176~7いずれか1枚)をご購入いただいた方を対象としたオンライン個別サイン会の開催が決定!!



オンライン個別サイン会開催日時

【日程・時間】

2022/12/16(金)

2022/12/21(水)

2023/1/4(水)



【イベント内容】

オンライン個別サイン会

対象商品1枚につき1枚、該当メンバーのサインとお客様のお名前(ニックネーム)を記入した、『1st~12thシングル、1stアルバムを含むジャケット絵柄』13種の中からランダムでプレゼント致します。



■参加メンバー

=LOVE:大谷 映美里 / 大場 花菜 / 音嶋 莉沙 / 齋藤 樹愛羅 / 佐々木 舞香 / 高松 瞳 / 瀧脇 笙古 / 野口 衣織 / 諸橋 沙夏 / 山本 杏奈



※詳細は=LOVEオフシャルHPをご覧ください。



【=LOVE 13thシングル「タイトル未定」商品概要】

発売日:2023年2月22日(水)

≒JOYもカップリングに参加。

■Type A

仕様:CD+DVD 品番:VVCL-2188~2189 価格:1,650円(税込)

■Type B

仕様:CD+DVD 品番:VVCL-2190~2191 価格:1,650円(税込)

■Type C

仕様:CD+DVD 品番:VVCL-2192~2193 価格:1,650円(税込)

■Type D

仕様:CD+DVD 品番:VVCL-2194~2195 価格:1,650円(税込)

■Type E(通常盤)

仕様:CD 品番:VVCL-2196 価格:1,100円(税込)



※商品タイトル、CD及びDVDの収録内容、スペシャルプレゼントの内容などは後日HPにてお知らせ致します。



★=LOVEコンサート音源一斉配信決定!

=LOVEのデビュー5周年を記念して、明日11月19日(土)0時より、これまでに発売された=LOVEの映像商品からコンサート音源が一斉配信スタート!



各種ダウンロード・ストリーミングサービスにてお楽しみください!

https://equallove.lnk.to/ArtistPage

※配信日以降反映



Youtubeにてダイジェスト映像も公開中!

https://youtu.be/f5HQYC4UOaw



【配信タイトル一覧】

・=LOVE 1stコンサート「初めまして、=LOVEです。」

・=LOVE デビュー2周年記念コンサート

・You all are "My ideal"~TOKYO DOME CITY HALL~

・You all are "My ideal"~日本武道館~

・=LOVE、≠ME スペシャルコンサート『24girls 2020』

・=LOVE 全国ツアー「全部、内緒。」~横浜アリーナ~

・=LOVE 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT

・イコノイフェス2021(昼公演)

・イコノイフェス2021(夜公演)



※「=LOVE 3rd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の配信はございません。

※カバー曲の配信はございません。





★=LOVE初のListening Partyを開催!

コンサート音源の一斉配信を記念して、=LOVE初のリスニングパーティを開催!



日時:11/21(月)21:00~@Twitter

参加メンバー:後日発表



▼=LOVE Listening Party用プレイリスト

https://equallove.lnk.to/8JFkWy

※11/21 18:00~公開



<How To>

1.お手持ちのスマートフォン、PC等で「=LOVE Listening Party」プレイリストを聴ける環境を整えてください。

対象サービス:Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、AWA

2.21:00になったら一斉に再生ボタンを押してスタート!

3.「#イコラブ5周年」と「#イコラブ推しコン」、そして「#〇〇(曲名)」をつけて感想をツイート!〇〇には今聴いている楽曲のタイトルを入れてください。

4.メンバーもたくさんツイートします!一緒にリスニングパーティを楽しみましょう!



★出演情報

11/23(水・祝)「テレ東音楽祭2022冬 ~思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発~」

夕方5時30分~夜9時54分放送

「テレ東音楽祭」初登場となりますので是非お見逃しなく!



【放送日時】 11月23日(水・祝) 夕方5時30分~夜9時54分 生放送 ※一部事前収録にてお送りします

【同時放送】 TX、TVO、TVA、TSC、TVh、TVQ(テレビ東京系列6局ネット)

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2022winter/



12/14(水) フジテレビ系列「2022FNS 歌謡祭 第2夜」

【放送時間】18:30~23:03 約4時間30分生放送

公式 HP:https://www.fujitv.co.jp/FNS/



★LIVE

「齊藤なぎさ卒業コンサート」パシフィコ横浜 国立大ホール

【日 程】2023年1月13日 (金)

【会 場】パシフィコ横浜 国立大ホール

https://equal-love.jp/news/detail/6014



★=LOVE 5th Anniversary Special Site

5周年の情報のお知らせや、スペシャルコンテンツが解禁されていきますので、ぜひチェックしてください!

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/equal-love/5th/





★プロフィール

代々木アニメーション学院バックアップのもと、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル「=LOVE」メジャーデビュー。これまでに12作のシングルをリリースし、すべてオリコン・週間ランキングトップ10入りを果たしている。6thシングル「ズルいよ ズルいね」、8thシングル「青春”サブリミナル”」、12thシングル「Be Selfish」でオリコン週間シングルランキング初登場1位を獲得。昨年5月にリリースしたファーストアルバム「全部、内緒。」でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。2021年1月には日本武道館2days公演、7月には横浜アリーナ単独公演、9月には幕張メッセ 幕張イベントホール単独公演も開催。 2022年9月25日(日)には東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、過去最大規模となる「=LOVE 5th ANNIVERSARYPREMIUM CONCERT」を大成功に収める。「=LOVE」という名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。



オフィシャルHP https://equal-love.jp/

公式twitter https://twitter.com/Equal_LOVE_12

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCv7VutirxDn3RWIJXI68n_A



