株式会社カプコンが運営する『カプコンネットキャッチャー カプとれ』(以下、『カプとれ』)において、人気声優によるYouTube番組「セイユーチューブ」に登場する“Nくん”とのコラボが決定いたしました。











今回のコラボレーションでは、イラストレーターのナナテトラさんと、漫画家 兼 イラストレーターのネオショコさんが“Nくん”のイラストを描き下ろし、そちらを基に、プライズ景品を作成、展開するというものです。

なお、コラボ期間中に対象商品を獲得されたすべてのお客様には商品を発送いたしますので、ぜひ、この機会に『カプとれ』をお楽しみください。



■描き下ろしコラボイラスト









【カプとれ×Nくん コラボ期間】

2022年12月22日(木)23:00~ 2023年1月4日(水)23:59

※獲得された本景品の発送・お届けは2023年3月中旬以降より順次発送を予定しております。



【カプとれ×Nくん コラボプライズ景品 内容】

今回のコラボレーションで、登場するプライズ景品は、「アクリルスタンド(全2種)」「ジュエリーミラー(全2種)」「チャーム付きキーホルダー(全2種)」「タペストリー(全2種)」と、全部で4アイテム8種類となっております。



■カプとれ×Nくん 「アクリルスタンド」(全2種)

※サイズ:(ナナテトラさんイラスト:幅4.6cm×高さ9.9cm/ネオショコさんイラスト:幅7cm×高さ9.8cm)







■カプとれ×Nくん 「ジュエリーミラー」(全2種)

※サイズ:幅 10.4cm×高さ 11.4cm





■カプとれ×Nくん 「チャーム付きキーホルダー」(全2種)

※サイズ:(ナナテトラさんイラスト:幅5.8cm×高さ6.7cm/ネオショコさんイラスト:幅6cm×高さ6.7cm/チャーム共通:2cm×4cm)





■カプとれ×Nくん 「タペストリー」(全2種)

※サイズ:縦72.8cm×横51.5cm (B2サイズ)





【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※展開日や展開内容は予告なく変更させていただく場合がございます。



【「Nくん」とは? 】





インターネットにてNexusを求め配信するNumenな存在。

NonchalantなトークスタイルでNestleの姿勢。

チョコなど甘いもののNymphでスイーツの話題が多め。

電子世界において最終的にはNemesisと戦いたいと思っている。

身長体重:電子世界なのでいくらでもいじれるが大体168センチ。

CV岡本信彦



【「セイユーチューブ」とは? 】



とある声優とクリエイターが趣味的にはじめた個人チャンネル

ゲーム実況、雑談、歌ってみた、実験、ドラマなど声優・配信者を中心に自由な企画を投稿



・セイユーチューブ公式YouTube : https://www.youtube.com/@SEIYOUTUBE

・セイユーチューブ公式Twitter : https://twitter.com/Seiyou_Tube





【『カプコンネットキャッチャー カプとれ』とは? 】









スマホやパソコンからネットを通じて、本物のクレーンゲームが24時間いつでもどこでも楽しめるサービスです。 獲得した景品はお客様に直接、お客様へ送られます。また、カプコンならではの人気ゲームによるオリジナル景品も続々登場予定です。なお、景品は随時更新されます。





■『カプコンネットキャッチャー カプとれ』公式サイト

https://capcom-netcatcher.com/





(C)SEIYOU TUBE

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



