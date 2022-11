[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]

yamaの11月9日(水)にリリースとなったニューシングル「色彩」から、新曲『愛を解く』のMusic Videoが明日19日(土)21:00よりYouTubeプレミア公開されることが決定した。





新曲「色彩」が現在放送中のテレビアニメ『SPY×FAMILY』第2クールエンディング主題歌に起用、さらに先日THE FIRST TAKEにも出演するなど、2022年も話題の絶えないyama。

11月9日(水)にリリースとなったニューシングル「色彩」から、新曲『愛を解く』のMusic Videoが明日19日(土)21:00よりYouTubeプレミア公開されることが決定した。





待機画面ページは公開されているので、リマインダー設定をオンにして待とう。



『愛を解く』は、yama自身作詞作曲をした楽曲で、今回のミュージックビデオは自身初のオリジナル楽曲にして代表曲となった「春を告げる」のミュージックビデオのイラストも担当している”ともわか”が担当。

「MoonWalker」以降久しぶりのタッグとなった今回のミュージックビデオにもぜひ注目したい。



▼yama『愛を解く』MV

2022年11月19日(土) 21:00 プレミア公開

https://youtu.be/TeXWm3z1ECw



▼New Single『色彩』商品情報▼

2022年11月9日(水)発売

■初回生産限定盤(CD+BD)

SRCL-12266-67 ¥3,520(税込)





■期間生産限定盤(CD only)

SRCL-12269 ¥1,870(税込)









■通常盤(CD only)

SRCL-12268 ¥1,320(税込)





[Disc1 CD]

01.色彩(テレビアニメ『SPY×FAMILY』第2クール エンディング主題歌)

02.愛を解く(yama 作詞・作曲 オリジナル楽曲)

03.新星

04.色彩(Anime Ver.)

※期間生産限定のみ04. 色彩(Anime Ver.)収録



[Disc2 BD]

yama ”the meaning of life” TOUR 2022

2021年9月1日CLUB CITTA'公演

01.桃源郷

02.存在証明

03.Lost

04.春を告げる

05.麻痺

06.くびったけ

07.それでも僕は

08.世界は美しいはずなんだ



▼yama「色彩(TVアニメ『SPY×FAMILY』第2クールエンディング主題歌)」▼

パッケージ

https://smr.lnk.to/d02R5Q

音源ダウンロード/ストリーミング

https://yama.lnk.to/lRriK4WN



▼yama - 色彩 / THE FIRST TAKE▼

https://www.youtube.com/watch?v=RcFBkhJuoiU



▼yama「色彩」MV(TVアニメ『SPY×FAMILY』第2クールエンディング主題歌)▼

https://youtu.be/E9Dru15yq9w



▼yama「色彩」ノンクレジットエンディングアニメ映像▼

TOHO animation YouTube チャンネル

https://youtu.be/4kNt62PptEQ



▼yama『色彩』Official Live Video (“the meaning of life“ TOUR 2022 at Zepp DiverCity 2022.10.8)▼

https://www.youtube.com/watch?v=s9v2UQicIk8



▼yama Profile▼



SNSを中心にネット上で注目を集めるシンガー。

2018年よりYoutubeをベースにカバー曲を公開するなどの活動をスタート。2020年4月にリリースした自身初のオリジナル楽曲「春を告げる」が、MV再生回数1億回、ストリーミングの累計再生回数3億回を突破するなど、2022年も絶えず注目を集め、現在の音楽シーンを象徴するアーティストの一人となっている。



Official Site : https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/

Instagram : https://www.instagram.com/ya.ma_00/

Twitter : https://twitter.com/douhwe

Staff Twitter : https://twitter.com/yama_official0

TikTok:https://www.tiktok.com/@yama_official_tiktok



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/19-12:46)