11/23(水)にEP「スカー」を発売するキタニタツヤが、表題曲「スカー」のMusic VideoをYouTubeにてプレミア公開することを発表した。





ヨルシカのサポートメンバーとしての活動や、Ado、まふまふなどの楽曲への参加、ジャニーズWESTや私立恵比寿中学などジャンルを超えた数多くの楽曲提供など、自身名義のソロ活動以外でも注目を集めるキタニタツヤの新曲「スカー」のMusic Videoが、11月21日(月)21:00よりキタニタツヤOfficial YouTube Channelからプレミア公開されることが決定した。現在待機画面ページは公開されているので、リマインダー設定をオンにして待とう。





11月23日(水)にリリースを迎えるEP「スカー」には、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』オープニングテーマ「スカー」ほか、原画展『BLEACH EX.』に書き下ろし、アニメ初回放送ではスペシャルエンディングテーマとしてサプライズ起用された「Rapport」、同じく原画展『BLEACH EX.』に書き下ろした「タナトフォビア」に加え、新曲「永遠」など全5曲が収録。



今作のために黒崎一護のイラストが描き下ろされたアナログジャケット仕様の初回生産限定盤Blu-rayには、全国10か所11公演をまわったOne Man Tour "BIPOLAR"最終公演のZepp Hanedaでのライブの模様が、アンコール曲も含めて完全収録。ほか、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』ノンクレジットオープニングムービーや、キタニタツヤが初の外ロケに挑戦した「キタニタツヤを解放せよ番外編 富士急ハイランドで不安と憂鬱におはよう~俺に幸福は似合わない~」など盛りだくさんの内容となっている。



また、EP「スカー」リリースを記念して、全国のCDショップにてパネル展が開催されるほか、タワーレコードではサイン入り告知ポスターの抽選プレゼントや、タワレコ限定の店頭映像など様々な企画の実施も決定している。詳細はキタニタツヤオフィシャルサイト及びSNSをチェックしてほしい。



『週刊少年ジャンプ』で15年間連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超えるなど、世界中で絶大な支持を集める大人気漫画『BLEACH』。TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』は、シリーズ最終章である“千年血戦篇”を描くアニメプロジェクトとなっており、毎週月曜24時よりテレビ東京系列ほかにて放送中。



キタニタツヤは東名阪Zeppワンマンツアー、“UNKNOT / REKNOT”を大盛況のうちに終え、12月2日(金)には自身初となるホールワンマンライブ“LIVE IN CLUB UNREALITY Vol.2”を開催する。精力的に活動を続けるキタニタツヤに今後も目が離せない。



▼「スカー / キタニタツヤ – Scar / Tatsuya Kitani」 - Music Video▼

2022年11月21日(月)21:00公開

https://youtu.be/pb_fwnVamdI





▼2022年11月23日発売 キタニタツヤ 「スカー」▼

特設サイト:https://lit.link/TatsuyaKitaniScar

ダウンロード/ストリーミング:https://tatsuya-kitani.lnk.to/EOmaC6AW



【初回生産限定盤】 購入はコチラ→ https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/Ywgu03BZ

SRCL-12260~1 / ¥5,500(税込)

CD+BD / アナログJK仕様







【通常盤】 購入はコチラ→ https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/SNOM4vBx

SRCL-12262 / ¥1,980(税込)

CD only





【CD】

1. スカー (TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」オープニングテーマ)

2. 永遠

3. タナトフォビア (BLEACH生誕20周年記念原画展「BLEACH EX.」イメージソング)

4. Insel (読み:インゼル)

5. Rapport (読み: ラポール) (BLEACH生誕20周年記念原画展「BLEACH EX.」テーマソング)



【BD】(初回盤のみ)

■One Man Tour “BIPOLAR” Live at Zepp Haneda 2022.07.02

-振り子の上で

-PINK

-聖者の行進

-ハイドアンドシーク

-Cinnamon

-白無垢

-Sad Girl

-人間みたいね

-クラブ・アンリアリティ

-Ghost!? (Bad Mood Junkie ver.)

-逃走劇

-トリガーハッピー

-Rapport

-タナトフォビア

-冷たい渦

-プラネテス

-ちはる

-悪魔の踊り方



■キタニタツヤを解放せよ番外編 富士急ハイランドで不安と憂鬱におはよう~俺に幸福は似合わない~

■TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」ノンクレジットオープニングムービー

■「Rapport」 Music Video

■「タナトフォビア」 Music Video



【CD購入者特典】

■ライブ会場限定特典:オリジナルシューレース

■TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く) ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー

■HMV全店(HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く) ・・・ オリジナル缶バッチ

■楽天ブックス ・・・ オリジナルポストカード (楽天ブックス絵柄)

■全国アニメイト(通販含む) ・・・ オリジナルA4クリアファイル(初回盤ジャケット絵柄)

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■セブンネットショッピング ・・・ オリジナルダイカットステッカー

■Sony Music Shop ・・・ オリジナルポストカード (Sony Music Shop絵柄)

■キタニタツヤ応援店特典 ・・・ オリジナルB2告知ポスター

応援店対象店舗一覧:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/kitanitatsuya/shoplist/221123/



▼“LIVE IN CLUB UNREALITY Vol.2”▼

12月2日(金)LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

OPEN/START 17:30/18:30

指定席 ¥6,500(税込)



■一般発売

2022年11月19日(土)10:00~

https://eplus.jp/tatsuyakitani/





▼キタニタツヤ オフィシャルファンクラブ ”CLUB UNREALITY”▼

2022年内スタート予定 仮登録絶賛受付中!!

https://tatsuyakitani.com/clubunreality/





▼TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」放送・配信情報▼

2022年10月10日よりテレビ東京系列ほかにて放送中!

https://bleach-anime.com/

(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ



【放送情報】

テレビ東京系列・BSテレ東にて 毎週月曜24:00~

仙台放送にて毎週月曜25:30~

新潟放送にて毎週火曜25:30~

広島テレビにて毎週火曜25:29~

※放送時間は変更になる場合がございます。



【配信情報】

○毎週火曜12:00最新話配信(見放題・都度課金配信)

dTV / アニメタイムズ / Disney+ / アニメ放題 / U-NEXT / dアニメストア/ バンダイチャンネル /TELASA /J:COMオンデマンド / milplus / auスマートパスプレミアム / Amazon Prime Video / Hulu /Paravi / FOD / ABEMA/ ひかりTV / RakutenTV / ニコニコチャンネル /Google Play / HAPPY!動画 / MOVIEFULL



○毎週土曜24:00最新話配信(無料)

ABEMA / GYAO! / TVer / ネットもテレ東 /ニコニコチャンネル



○毎週土曜25:00最新話配信(無料)

ニコニコ生放送



▼キタニタツヤ Profile▼





1996年生まれ。バンド活動をしながら、2014年頃からボカロP「こんにちは谷田さん」としてネット上に楽曲を公開し始める。その後、高い楽曲センスが買われ作家として様々なジャンルのアーティストに楽曲提供を行いながら、、自身名義のソロ活動もスタート。ソロ作品は、TOWER RECORDSの”タワレコメン”や“NE(X)T BREAKERS”、SPACE SHOWERの”RETSUDEN NEW FORCE”等に軒並み選出される。その他、『ヨルシカ』のサポートメンバーとしても参加や、バンド『sajou no hana』のメンバーとして、有名アニメーションのタイアップ曲を数多く手掛けるなど、シーンを選ばずその才能を発揮し続けている。

Official HP : https://tatsuyakitani.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCgP3GbgbuVzAhlctGU5yuPA

Instagram : https://www.instagram.com/inunohone

Staff Instagram : https://instagram.com/tatsuyakitani2

Twitter : https://twitter.com/TatsuyaKitani

Staff Twitter : https://twitter.com/TatsuyaKitani2

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSKe513q/



