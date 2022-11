[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ]



清水翔太が今年9月15日(木)に大阪・フェスティバルホールにて開催した、SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR “HOPE”のファイナル公演のライブ映像商品が、12月21日(水)にリリースされることが決定した。





2021年にリリースした9thアルバム「HOPE」を引っ提げてのツアーのファイナルとなった大阪・フェスティバルホール公演。前日にシングル「Baby I love you so」をサプライズリリースし初披露した他、未発表の新曲「Moonlight」もパフォーマンスするなど、サプライズづくしの内容となっている。



また、店舗別の特典内容も発表。

各特典絵柄などは追って解禁される予定なので、ぜひチェックしてみて欲しい。



◆清水翔太「SHOTA SHIMIZU LIVE TOUR “HOPE”」

2022年12月21日(水)リリース

予約URL : https://shimizushota.lnk.to/WSio9Q



・DVD

品番:SRBL-2062

価格:¥6,600(税込)

商品内容:DVD+ブックレット

初回仕様のみ三方背ケース



・Blu-ray

品番:SRXL-366

価格:¥7,700(税込)

商品内容:BD+ブックレット

初回仕様のみ三方背ケース



【収録内容】

OPENING

intro

Baby I love you so

FLY

Friday

Moonlight

Curtain Call

alone

Lazy feat. ASOBOiSM, Kouichi Arakawa

花束のかわりにメロディーを

恋唄

「アイシテル」

DANCER'S PERFORMANCE

Good Conversation

Sorry

プロローグ

Homie

Cherish

Journey

キミノセカイへ

your song



<副音声>

清水翔太&ダンサーFuneによるオーディオコメンタリー



▼各店舗別特典内容

・Amazon…ビジュアルシート(3枚組)

・楽天ブックス…アクリルコースター

・セブンネット…三つ折り卓上カレンダー(紙製)

・TSUTAYA…オリジナルブロマイドセット(2枚組)

・Sony Music Shop…ポスターカレンダー(B3サイズ)

・清水翔太応援店特典…ジャケットステッカー

※各特典の絵柄は後日発表





◆清水翔太「Baby I love you so」

2022/09.14 (wed) Digital Release

Streaming/Download : https://shimizushota.lnk.to/XBcUTRIn



◆清水翔太 9th Album 「HOPE」

2021.07.21 (wed) Release

CD購入 : https://shimizushota.lnk.to/hope

Streaming/Download : https://shimizushota.lnk.to/gFUk8HWN



◆清水翔太 – 恋唄 / THE FIRST TAKE

https://youtu.be/WUovCA9e5jw

◆清水翔太 – 花束のかわりにメロディーを / THE FIRST TAKE

https://youtu.be/YB1RxBrwolo





◆清水翔太 PROFILE



作詞・作曲、そしてアレンジまでこなす天才肌のシンガー・ソングライター。

2008年に「HOME」でメジャーデビュー。

地元大阪のスクールで学び、ソウルミュージックに魅せられた事をきっかけに時に力強く、時に儚く歌い上げ、感情豊かな歌唱からラップまでこなせるマルチな才能を持つ日本では稀有な存在。

2016年にリリースの「My Boo」がサブスクリプションを中心に大ヒットし現在1.5億再生を突破。時代の名曲として若年層を中心に圧倒的支持を受ける一方、2017年「FLY」、2018年「WHITE」とアルバムを継続的にリリース。2021年には、Taka(ONE OK ROCK), Aimerら豪華客演を迎えた3年ぶりのアルバム「HOPE」をリリースし、リード曲「Curtain Call feat.Taka」がサブスク1億再生を超えるなど、日本の音楽シーンのトレンドセッターとしての存在感を発揮し続けている。



YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCv3cmuTwVzTXROJdaT7xw6w

Instagram:https://www.instagram.com/s.shota0227/

TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSJvspxdv/

Twitter:https://twitter.com/sshota0227

STAFF Twitter:https://twitter.com/SHOTA_MOBILE

HP:https://www.shimizushota.com/



