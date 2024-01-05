9mm Parabellum Bullet、1月10日(水)…
［日本コロムビア株式会社］
9mm Parabellum Bulletが1月10日(水)の20時より、YouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.28を生配信する。
年始1回目となる生配信には菅原卓郎が出演し、昨年2023年の19周年イヤーの振り返りや、今年の20周年イヤーの活動に関して語られる1時間の特別番組となるので、ぜひチェックしてもらいたい。
9mm Parabellum Bulletは今年2024年のスタートとして、2月8日(木)、9日(金)に「カオスの百年 vol.18」を名古屋・THE BOTTOM LINEにて、2月27日(火)、28日(水)には「カオスの百年vol.19」を大阪・BIGCATにて開催。2月8日(木)の名古屋初日公演にはBIGMAMA、2月27日(火)の大阪初日公演にはTHE BAWDIESがそれぞれ出演、2日目はどちらもワンマンで行われる。そして、記念すべき20周年結成日である3月17日(日)に東京・Billboard Live TOKYOにて開催される「カオスの百年 vol.20」は二部公演となり、昼の部は男性限定公演、夜の部は女性限定公演となる。
＜9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.28＞
配信日：2024年1月10日(水)20時～21時予定
出演：菅原卓郎
配信URL : https://youtube.com/live/qB1y9V4W-Dg
■Release
9mm Parabellum Bullet
2023.8.9 Release
12th Single
「Brand New Day」
COCA-18138 ￥1,500+税
1.Brand New Day
2.Live Track From “19th Anniversary Tour” 23.4.9 At F.A.D YOKOHAMA
少年の声/interceptor/One More Time/Black Market Blues/Answer And Answer/
Termination/Tear/タイトロープ/荒地/Vampiregirl/Sleepwalk/R.I.N.O./marvelous/
Beautiful Target/sector/新しい光/All We Need Is Summer Day/Talking Machine
■Live
9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.18」
2024年2月8日(木)＠THE BOTTOM LINE ツーマンライブ w/BIGMAMA
OPEN 18:15 / START 19:00
2024年2月9日(金)＠THE BOTTOM LINE ワンマンライブ
OPEN 18:15 / START 19:00
9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.19」
2024年2月27日(火)＠BIGCAT ツーマンライブ w/THE BAWDIES
OPEN 18:00 / START 19:00
2024年2月28日(水)＠BIGCAT ワンマンライブ
OPEN 18:00 / START 19:00
チケット料金：￥5,500(税込)
9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.20」
2024年3月17日(日)＠Billboard Live TOKYO
昼の部 ※男性限定公演
OPEN 15:30 / START 16:30
夜の部 ※女性限定公演
OPEN 20:00 / START 21:00
チケット料金：
サービスエリア￥8,900-
カジュアルエリア￥8,400-（1ドリンク付）
※ご飲食代は別途ご精算となります。
9mm Parabellum BulletオフィシャルHP：https://9mm.jp/
9mm Parabellum Bullet20周年特設サイト：https://columbia.jp/9mm/20th/
9mm Parabellum Bullet 日本コロムビアHP；https://columbia.jp/artist-info/9mm/
企業プレスリリース詳細へ （2024/01/05-18:16）
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